https://ria.ru/20230119/oteli-1845828559.html

Для российских отелей утвердили единые стандарты системы "все включено"

Для российских отелей утвердили единые стандарты системы "все включено" - РИА Новости, 19.01.2023

Для российских отелей утвердили единые стандарты системы "все включено"

Росстандарт утвердил единые нормы оказания гостиничных услуг "Все включено" и "Ультра все включено", сообщает ведомство. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:39

2023-01-19T14:39

2023-01-19T14:39

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Росстандарт утвердил единые нормы оказания гостиничных услуг "Все включено" и "Ультра все включено", сообщает ведомство.Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 70587-2022 "Туризм и сопутствующие услуги. Услуги средств размещения "Все включено" и "Ультра все включено". Общие требования". "Его положения впервые распространяются на оказание сопутствующих услуг в средствах размещения и дополняют нормативные документы о классификации гостиниц", — говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что стандарт содержит минимальные количественные и качественные показатели предоставления услуг "все включено" и "ультра все включено". Он устанавливает требования к номерному фонду, питанию, инфраструктуре, развлекательным мероприятиям, спортивным и спа- услугам.ГОСТ Р 70587-2022 вступает в действие с 30 июня 2023 года, заключает Росстандарт.

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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