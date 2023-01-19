https://ria.ru/20230119/oteli-1845828559.html
Для российских отелей утвердили единые стандарты системы "все включено"
Для российских отелей утвердили единые стандарты системы "все включено" - РИА Новости, 19.01.2023
Для российских отелей утвердили единые стандарты системы "все включено"
Росстандарт утвердил единые нормы оказания гостиничных услуг "Все включено" и "Ультра все включено", сообщает ведомство. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:39
2023-01-19T14:39
2023-01-19T14:39
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Росстандарт утвердил единые нормы оказания гостиничных услуг "Все включено" и "Ультра все включено", сообщает ведомство.Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 70587-2022 "Туризм и сопутствующие услуги. Услуги средств размещения "Все включено" и "Ультра все включено". Общие требования". "Его положения впервые распространяются на оказание сопутствующих услуг в средствах размещения и дополняют нормативные документы о классификации гостиниц", — говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что стандарт содержит минимальные количественные и качественные показатели предоставления услуг "все включено" и "ультра все включено". Он устанавливает требования к номерному фонду, питанию, инфраструктуре, развлекательным мероприятиям, спортивным и спа- услугам.ГОСТ Р 70587-2022 вступает в действие с 30 июня 2023 года, заключает Росстандарт.
https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отели, гостиницы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Отели, Гостиницы
Для российских отелей утвердили единые стандарты системы "все включено"
Росстандарт утвердил правила оказания услуг "все включено" для российских отелей
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Росстандарт утвердил единые нормы оказания гостиничных услуг "Все включено" и "Ультра все включено", сообщает ведомство.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 70587-2022 "Туризм и сопутствующие услуги. Услуги средств размещения "Все включено" и "Ультра все включено". Общие требования".
"Его положения впервые распространяются на оказание сопутствующих услуг в средствах размещения и дополняют нормативные документы о классификации гостиниц", — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что стандарт содержит минимальные количественные и качественные показатели предоставления услуг "все включено" и "ультра все включено". Он устанавливает требования к номерному фонду, питанию, инфраструктуре, развлекательным мероприятиям, спортивным и спа- услугам.
ГОСТ Р 70587-2022 вступает в действие с 30 июня 2023 года, заключает Росстандарт.