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Путин прибыл в Дербент - РИА Новости, 28.06.2023
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18:11 28.06.2023 (обновлено: 20:06 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/putin-1880960004.html
Путин прибыл в Дербент
Путин прибыл в Дербент - РИА Новости, 28.06.2023
Путин прибыл в Дербент
Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где у главы государства запланировано совещание по развитию туризма и беседа с главой региона Сергеем... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T18:11
2023-06-28T20:06
россия
дербент
скфо
владимир путин
сергей меликов
дмитрий песков
юнеско
нарын-кала
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где у главы государства запланировано совещание по развитию туризма и беседа с главой региона Сергеем Меликовым. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на совещании выступит сам президент, также ожидаются доклады министра экономического развития РФ Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, министра транспорта РФ Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа, а также главы Дагестана о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов.Путин в сопровождении Меликова и сенатора республики Сулеймана Керимова посетил цитадель Нарын-Кала и Дербентскую Джума-мечеть, которые признаны памятниками федерального значения и объектами всемирного наследия ЮНЕСКО."На территории историко-культурного объекта Нарын-Кала глава государства ознакомился с выставкой народных промыслов. Владимиру Путину доложили о развитии туризма в Дагестане и перспективах расширения соответствующей инфраструктуры. Далее президент посетил Дербентскую Джума-мечеть", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.Цитадель Нарын-Кала построена в VI веке и является частью древней оборонительной системы Дербента. Джума-мечеть считается одной из древнейших в мире и самой древней в России, до наших дней сохранились все основные постройки возведённого в VIII веке комплекса: главное здание соборной мечети, медресе и жилые строения.
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россия
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скфо
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россия, дербент, скфо, владимир путин, сергей меликов, дмитрий песков, юнеско, нарын-кала
Россия, Дербент, СКФО, Владимир Путин, Сергей Меликов, Дмитрий Песков, ЮНЕСКО, Нарын-Кала
Путин прибыл в Дербент

Путин прибыл в Дербент, где проведет совещание по развитию туризма и беседу с Меликовым

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где у главы государства запланировано совещание по развитию туризма и беседа с главой региона Сергеем Меликовым.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на совещании выступит сам президент, также ожидаются доклады министра экономического развития РФ Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, министра транспорта РФ Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа, а также главы Дагестана о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов.
Путин в сопровождении Меликова и сенатора республики Сулеймана Керимова посетил цитадель Нарын-Кала и Дербентскую Джума-мечеть, которые признаны памятниками федерального значения и объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.
«
"На территории историко-культурного объекта Нарын-Кала глава государства ознакомился с выставкой народных промыслов. Владимиру Путину доложили о развитии туризма в Дагестане и перспективах расширения соответствующей инфраструктуры. Далее президент посетил Дербентскую Джума-мечеть", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Цитадель Нарын-Кала построена в VI веке и является частью древней оборонительной системы Дербента. Джума-мечеть считается одной из древнейших в мире и самой древней в России, до наших дней сохранились все основные постройки возведённого в VIII веке комплекса: главное здание соборной мечети, медресе и жилые строения.
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РоссияДербентСКФОВладимир ПутинСергей МеликовДмитрий ПесковЮНЕСКОНарын-Кала
 
 
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