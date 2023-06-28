Путин прибыл в Дербент
Путин прибыл в Дербент, где проведет совещание по развитию туризма и беседу с Меликовым
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где у главы государства запланировано совещание по развитию туризма и беседа с главой региона Сергеем Меликовым.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на совещании выступит сам президент, также ожидаются доклады министра экономического развития РФ Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, министра транспорта РФ Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа, а также главы Дагестана о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов.
Путин в сопровождении Меликова и сенатора республики Сулеймана Керимова посетил цитадель Нарын-Кала и Дербентскую Джума-мечеть, которые признаны памятниками федерального значения и объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.
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"На территории историко-культурного объекта Нарын-Кала глава государства ознакомился с выставкой народных промыслов. Владимиру Путину доложили о развитии туризма в Дагестане и перспективах расширения соответствующей инфраструктуры. Далее президент посетил Дербентскую Джума-мечеть", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Цитадель Нарын-Кала построена в VI веке и является частью древней оборонительной системы Дербента. Джума-мечеть считается одной из древнейших в мире и самой древней в России, до наших дней сохранились все основные постройки возведённого в VIII веке комплекса: главное здание соборной мечети, медресе и жилые строения.