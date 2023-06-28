https://ria.ru/20230628/putin-1880960004.html

Путин прибыл в Дербент

Путин прибыл в Дербент - РИА Новости, 28.06.2023

Путин прибыл в Дербент

Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где у главы государства запланировано совещание по развитию туризма и беседа с главой региона Сергеем... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T18:11

2023-06-28T18:11

2023-06-28T20:06

россия

дербент

скфо

владимир путин

сергей меликов

дмитрий песков

юнеско

нарын-кала

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Дербент, где у главы государства запланировано совещание по развитию туризма и беседа с главой региона Сергеем Меликовым. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на совещании выступит сам президент, также ожидаются доклады министра экономического развития РФ Максима Решетникова о реализации туристических проектов на территории СКФО, министра транспорта РФ Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа, а также главы Дагестана о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов.Путин в сопровождении Меликова и сенатора республики Сулеймана Керимова посетил цитадель Нарын-Кала и Дербентскую Джума-мечеть, которые признаны памятниками федерального значения и объектами всемирного наследия ЮНЕСКО."На территории историко-культурного объекта Нарын-Кала глава государства ознакомился с выставкой народных промыслов. Владимиру Путину доложили о развитии туризма в Дагестане и перспективах расширения соответствующей инфраструктуры. Далее президент посетил Дербентскую Джума-мечеть", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.Цитадель Нарын-Кала построена в VI веке и является частью древней оборонительной системы Дербента. Джума-мечеть считается одной из древнейших в мире и самой древней в России, до наших дней сохранились все основные постройки возведённого в VIII веке комплекса: главное здание соборной мечети, медресе и жилые строения.

https://ria.ru/20230316/marshrut-1858351165.html

россия

дербент

скфо

нарын-кала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дербент, скфо, владимир путин, сергей меликов, дмитрий песков, юнеско, нарын-кала