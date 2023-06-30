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Россия и Иран увеличат число авиарейсов между странами - РИА Новости, 30.06.2023
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Туризм
 
17:57 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/reysy-1881527971.html
Россия и Иран увеличат число авиарейсов между странами
Россия и Иран увеличат число авиарейсов между странами - РИА Новости, 30.06.2023
Россия и Иран увеличат число авиарейсов между странами
Иран и Россия договорились об увеличении количества авиарейсов, вылетающих из различных городов этих стран, заявил агентству IRNA глава Организации гражданской... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T17:57
2023-06-30T17:57
туризм
иран
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Иран и Россия договорились об увеличении количества авиарейсов, вылетающих из различных городов этих стран, заявил агентству IRNA глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммадибахш. "На повестке дня стоит увеличение числа рейсов в большее количество городов Ирана и России, об этом есть договоренность, и (этот план) будет осуществляться при участии авиакомпаний двух стран", – приводит слова Мохаммадибахша агентство. Глава Организации гражданской авиации Исламской республики также сообщил о диалоге с Россией по вопросу принятия обеими странами авиационных стандартов друг друга, и отметил, что "в целях продолжения развития туристического потенциала будет увеличено количество авиарейсов". В апреле представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации, касающиеся использования инфраструктуры для обучения летчиков, а также центров ремонта и техобслуживания самолетов.
https://ria.ru/20230630/shos-1881437696.html
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иран, россия, новости - туризм
Туризм, Иран, Россия, Новости - Туризм
Россия и Иран увеличат число авиарейсов между странами

Иран и Россия договорились об увеличении количества авиарейсов, соединяющих разные города

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing-737 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Иран и Россия договорились об увеличении количества авиарейсов, вылетающих из различных городов этих стран, заявил агентству IRNA глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммадибахш.
"На повестке дня стоит увеличение числа рейсов в большее количество городов Ирана и России, об этом есть договоренность, и (этот план) будет осуществляться при участии авиакомпаний двух стран", – приводит слова Мохаммадибахша агентство.
Глава Организации гражданской авиации Исламской республики также сообщил о диалоге с Россией по вопросу принятия обеими странами авиационных стандартов друг друга, и отметил, что "в целях продолжения развития туристического потенциала будет увеличено количество авиарейсов".
В апреле представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации, касающиеся использования инфраструктуры для обучения летчиков, а также центров ремонта и техобслуживания самолетов.
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