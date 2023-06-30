https://ria.ru/20230630/reysy-1881527971.html

Россия и Иран увеличат число авиарейсов между странами

Россия и Иран увеличат число авиарейсов между странами - РИА Новости, 30.06.2023

Россия и Иран увеличат число авиарейсов между странами

Иран и Россия договорились об увеличении количества авиарейсов, вылетающих из различных городов этих стран, заявил агентству IRNA глава Организации гражданской... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T17:57

2023-06-30T17:57

2023-06-30T17:57

туризм

иран

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Иран и Россия договорились об увеличении количества авиарейсов, вылетающих из различных городов этих стран, заявил агентству IRNA глава Организации гражданской авиации Ирана Мохаммад Мохаммадибахш. "На повестке дня стоит увеличение числа рейсов в большее количество городов Ирана и России, об этом есть договоренность, и (этот план) будет осуществляться при участии авиакомпаний двух стран", – приводит слова Мохаммадибахша агентство. Глава Организации гражданской авиации Исламской республики также сообщил о диалоге с Россией по вопросу принятия обеими странами авиационных стандартов друг друга, и отметил, что "в целях продолжения развития туристического потенциала будет увеличено количество авиарейсов". В апреле представители Ирана и России подписали меморандумы о сотрудничестве в сфере авиации, касающиеся использования инфраструктуры для обучения летчиков, а также центров ремонта и техобслуживания самолетов.

https://ria.ru/20230630/shos-1881437696.html

иран

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

иран, россия, новости - туризм