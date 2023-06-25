https://ria.ru/20230625/aviabilety-1880308616.html
Стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму
Стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму - РИА Новости, 25.06.2023
Стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму
Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены в субботу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:48
2023-06-25T12:48
2023-06-25T12:48
туризм
россия
тбилиси
стамбул
ассоциация туроператоров россии (атор)
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены в субботу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее АТОР сообщала, что острого дефицита мест на авиарейсы из России в страны СНГ и Стамбул нет. Однако стоимость билетов действительно увеличилась в сравнении с ценами по состоянию на утро субботы. "Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте АТОР. Уточняется, что очень дорого и неудобно лететь в Тбилиси и Белград, в остальном тарифы обыкновенные.
https://ria.ru/20230602/aviabilety-1875744130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тбилиси, стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор), попытка вооруженного мятежа
Туризм, Россия, Тбилиси, Стамбул, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Попытка вооруженного мятежа
Стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму
АТОР: стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму после скачка цен в субботу