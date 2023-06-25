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Стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму - РИА Новости, 25.06.2023
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Туризм
 
12:48 25.06.2023
https://ria.ru/20230625/aviabilety-1880308616.html
Стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму
Стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму - РИА Новости, 25.06.2023
Стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму
Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены в субботу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T12:48
2023-06-25T12:48
туризм
россия
тбилиси
стамбул
ассоциация туроператоров россии (атор)
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены в субботу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее АТОР сообщала, что острого дефицита мест на авиарейсы из России в страны СНГ и Стамбул нет. Однако стоимость билетов действительно увеличилась в сравнении с ценами по состоянию на утро субботы. "Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте АТОР. Уточняется, что очень дорого и неудобно лететь в Тбилиси и Белград, в остальном тарифы обыкновенные.
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россия
тбилиси
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россия, тбилиси, стамбул, ассоциация туроператоров россии (атор), попытка вооруженного мятежа
Туризм, Россия, Тбилиси, Стамбул, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Попытка вооруженного мятежа
Стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму

АТОР: стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму после скачка цен в субботу

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены в субботу, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее АТОР сообщала, что острого дефицита мест на авиарейсы из России в страны СНГ и Стамбул нет. Однако стоимость билетов действительно увеличилась в сравнении с ценами по состоянию на утро субботы.
«
"Стоимость билетов за рубеж пришла в норму после скачка цены накануне. Есть и экстремально низкие тарифы на сегодня и завтра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте АТОР.
Уточняется, что очень дорого и неудобно лететь в Тбилиси и Белград, в остальном тарифы обыкновенные.
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ТуризмРоссияТбилисиСтамбулАссоциация туроператоров России (АТОР)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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