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Крупная зарубежная авиакомпания планирует летать в российские регионы - РИА Новости, 29.06.2023
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Туризм
 
13:53 29.06.2023 (обновлено: 14:35 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/emirates-1881143738.html
Крупная зарубежная авиакомпания планирует летать в российские регионы
Крупная зарубежная авиакомпания планирует летать в российские регионы - РИА Новости, 29.06.2023
Крупная зарубежная авиакомпания планирует летать в российские регионы
Авиакомпания Emirates с 2025 года рассматривает возможности выполнения полетов в российские регионы и страны СНГ – после 2025 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:53
2023-06-29T14:35
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Авиакомпания Emirates с 2025 года рассматривает возможности выполнения полетов в российские регионы и страны СНГ – после 2025 года, сообщает АТОР. Именно к тому моменту у перевозчика появятся самолеты меньшей вместимости – Airbus A350, которые потенциально можно будет использовать на локальных маршрутах, рассказал Вадим Бесперстов, директор офиса авиакомпании Emirates в России и СНГ.Emirates вышла на российский рынок в 2003 году. Ее лайнеры трижды в день вылетают в Дубай из Москвы и раз в сутки – из Северной столицы на самолетах Airbus A380 и Boeing 777. Они оснащаются довольно вместительными салонами, там много кресел для пассажиров первого и бизнес-классов.Вылеты из регионов выполняет дочерняя авиакомпания Emirates – flydubai, которая перевозит пассажиров на небольших самолетах Boeing 737.
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новости - туризм, экономика, россия, дубай, москва, emirates, снг, ассоциация туроператоров россии (атор), airbus a350, airbus a380, boeing 777
Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Россия, Дубай, Москва, Emirates, СНГ, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Airbus A350, Airbus A380, Boeing 777
Крупная зарубежная авиакомпания планирует летать в российские регионы

АТОР: авиакомпания Emirates планирует летать в российские регионы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines заходит на посадку в аэропорту Домодедово
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates Airlines заходит на посадку в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Авиакомпания Emirates с 2025 года рассматривает возможности выполнения полетов в российские регионы и страны СНГ – после 2025 года, сообщает АТОР.
Именно к тому моменту у перевозчика появятся самолеты меньшей вместимости – Airbus A350, которые потенциально можно будет использовать на локальных маршрутах, рассказал Вадим Бесперстов, директор офиса авиакомпании Emirates в России и СНГ.
Emirates вышла на российский рынок в 2003 году. Ее лайнеры трижды в день вылетают в Дубай из Москвы и раз в сутки – из Северной столицы на самолетах Airbus A380 и Boeing 777. Они оснащаются довольно вместительными салонами, там много кресел для пассажиров первого и бизнес-классов.
Вылеты из регионов выполняет дочерняя авиакомпания Emirates – flydubai, которая перевозит пассажиров на небольших самолетах Boeing 737.
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ТуризмНовости - ТуризмЭкономикаРоссияДубайМоскваEmiratesСНГАссоциация туроператоров России (АТОР)Airbus A350Airbus A380Boeing 777
 
 
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