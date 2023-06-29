https://ria.ru/20230629/emirates-1881143738.html
Крупная зарубежная авиакомпания планирует летать в российские регионы
Крупная зарубежная авиакомпания планирует летать в российские регионы - РИА Новости, 29.06.2023
Крупная зарубежная авиакомпания планирует летать в российские регионы
Авиакомпания Emirates с 2025 года рассматривает возможности выполнения полетов в российские регионы и страны СНГ – после 2025 года, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:53
2023-06-29T13:53
2023-06-29T14:35
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Авиакомпания Emirates с 2025 года рассматривает возможности выполнения полетов в российские регионы и страны СНГ – после 2025 года, сообщает АТОР. Именно к тому моменту у перевозчика появятся самолеты меньшей вместимости – Airbus A350, которые потенциально можно будет использовать на локальных маршрутах, рассказал Вадим Бесперстов, директор офиса авиакомпании Emirates в России и СНГ.Emirates вышла на российский рынок в 2003 году. Ее лайнеры трижды в день вылетают в Дубай из Москвы и раз в сутки – из Северной столицы на самолетах Airbus A380 и Boeing 777. Они оснащаются довольно вместительными салонами, там много кресел для пассажиров первого и бизнес-классов.Вылеты из регионов выполняет дочерняя авиакомпания Emirates – flydubai, которая перевозит пассажиров на небольших самолетах Boeing 737.
https://ria.ru/20230629/aviakompaniya-1881019825.html
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Крупная зарубежная авиакомпания планирует летать в российские регионы
АТОР: авиакомпания Emirates планирует летать в российские регионы