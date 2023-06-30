https://ria.ru/20230630/vetnam-1881443439.html

Вьетнам увеличит срок безвизового пребывания для россиян

Вьетнам увеличит срок безвизового пребывания для россиян - РИА Новости, 30.06.2023

Вьетнам увеличит срок безвизового пребывания для россиян

Национальная ассамблея Вьетнама одобрила продление срока безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для ряда стран начиная с 15 августа, в том числе и для... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T13:45

2023-06-30T13:45

2023-06-30T13:45

туризм

россия

вьетнам

белоруссия

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850256994_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_196f0344c9c405a6b0c7b6d1f841b03d.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Национальная ассамблея Вьетнама одобрила продление срока безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для ряда стран начиная с 15 августа, в том числе и для России, сообщает портал AsianNews. "Безвизовый режим пребывания для граждан 25 стран, которым разрешен въезд во Вьетнам без визы, увеличен с 15 до 45 дней", - пишет издание. Уточняется, что речь идет в том числе и о России и Белоруссии. Более того, продлен и срок действия туристических электронных виз во Вьетнаме. С 15 августа 2023 года он будет увеличен с 30 до 90 дней. После получения такой электронной визы иностранец сможет многократно въезжать в Вьетнам и выезжать из страны. Новая смягченная политика направлена на привлечение иностранных туристов во Вьетнам на фоне жесткой конкуренции со стороны стран региона, особенно после того, как страны сняли ограничения, связанные с пандемией. В этом году Вьетнам намерен принять восемь миллионов туристов, однако эта цель была поставлена в начале 2023 года, когда Китай еще не объявил о своих планах открытия границ.

https://ria.ru/20230629/aviareysy-1881023508.html

россия

вьетнам

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вьетнам, белоруссия, новости - туризм