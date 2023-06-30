https://ria.ru/20230630/vetnam-1881443439.html
Вьетнам увеличит срок безвизового пребывания для россиян
Вьетнам увеличит срок безвизового пребывания для россиян - РИА Новости, 30.06.2023
Вьетнам увеличит срок безвизового пребывания для россиян
Национальная ассамблея Вьетнама одобрила продление срока безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для ряда стран начиная с 15 августа, в том числе и для... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T13:45
2023-06-30T13:45
2023-06-30T13:45
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Национальная ассамблея Вьетнама одобрила продление срока безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для ряда стран начиная с 15 августа, в том числе и для России, сообщает портал AsianNews. "Безвизовый режим пребывания для граждан 25 стран, которым разрешен въезд во Вьетнам без визы, увеличен с 15 до 45 дней", - пишет издание. Уточняется, что речь идет в том числе и о России и Белоруссии. Более того, продлен и срок действия туристических электронных виз во Вьетнаме. С 15 августа 2023 года он будет увеличен с 30 до 90 дней. После получения такой электронной визы иностранец сможет многократно въезжать в Вьетнам и выезжать из страны. Новая смягченная политика направлена на привлечение иностранных туристов во Вьетнам на фоне жесткой конкуренции со стороны стран региона, особенно после того, как страны сняли ограничения, связанные с пандемией. В этом году Вьетнам намерен принять восемь миллионов туристов, однако эта цель была поставлена в начале 2023 года, когда Китай еще не объявил о своих планах открытия границ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вьетнам, белоруссия, новости - туризм
Туризм, Россия, Вьетнам, Белоруссия, Новости - Туризм
Вьетнам увеличит срок безвизового пребывания для россиян
AsianNews: Вьетнам увеличит до 45 дней срок безвизового пребывания россиян
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Национальная ассамблея Вьетнама одобрила продление срока безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для ряда стран начиная с 15 августа, в том числе и для России, сообщает портал AsianNews
.
"Безвизовый режим пребывания для граждан 25 стран, которым разрешен въезд во Вьетнам без визы, увеличен с 15 до 45 дней", - пишет издание. Уточняется, что речь идет в том числе и о России и Белоруссии.
Более того, продлен и срок действия туристических электронных виз во Вьетнаме. С 15 августа 2023 года он будет увеличен с 30 до 90 дней. После получения такой электронной визы иностранец сможет многократно въезжать в Вьетнам и выезжать из страны.
Новая смягченная политика направлена на привлечение иностранных туристов во Вьетнам на фоне жесткой конкуренции со стороны стран региона, особенно после того, как страны сняли ограничения, связанные с пандемией. В этом году Вьетнам намерен принять восемь миллионов туристов, однако эта цель была поставлена в начале 2023 года, когда Китай еще не объявил о своих планах открытия границ.
Рейсы из Благовещенска в Китай и Вьетнам могут запустить в ближайшее время