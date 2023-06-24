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Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России - РИА Новости, 24.06.2023
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Туризм
 
17:00 24.06.2023 (обновлено: 17:02 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/tury-1880215345.html
Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России
Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России - РИА Новости, 24.06.2023
Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России
Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России на ближайшие даты, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:00
2023-06-24T17:02
туризм
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России на ближайшие даты, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России. Так, туропертор "Мультитур" сообщил, что автобусы, следующие маршрутом Москва-Анапа на 25 июня и Москва-Анапа на 26 июня, в связи с форс-мажорной ситуацией отменены перевозчиком", - сообщили в АТОР.Там уточнили, что всем клиентам, которые приобрели только билеты Москва-Анапа, "Мультитур" полностью вернет стоимость проезда туда."Если турист приобретал автобусный тур "Мультитур" готов передвинуть либо весь тур с автобусом в даты (график) выезда автобуса, либо только проживание в отеле с полным возвратом билетов туда", - указали в сообщении ассоциации."Всем клиентам, которые возвращаются из Анапы в Москву 26 июня, туропертор "Мультитур" приобрел билеты на скорый поезд Анапа-Москва 217, время отправления 16:12 мск в понедельник, время прибытия - 23:56 вторник. Билеты будут переданы в агентства, где туристы приобретали автобусные билеты", - добавили там.
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россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России

АТОР: туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России на ближайшие даты

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗнак остановки общественного транспорта у здания автовокзала
Знак остановки общественного транспорта у здания автовокзала - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Знак остановки общественного транспорта у здания автовокзала. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России на ближайшие даты, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России. Так, туропертор "Мультитур" сообщил, что автобусы, следующие маршрутом Москва-Анапа на 25 июня и Москва-Анапа на 26 июня, в связи с форс-мажорной ситуацией отменены перевозчиком", - сообщили в АТОР.
Там уточнили, что всем клиентам, которые приобрели только билеты Москва-Анапа, "Мультитур" полностью вернет стоимость проезда туда.
"Если турист приобретал автобусный тур "Мультитур" готов передвинуть либо весь тур с автобусом в даты (график) выезда автобуса, либо только проживание в отеле с полным возвратом билетов туда", - указали в сообщении ассоциации.
"Всем клиентам, которые возвращаются из Анапы в Москву 26 июня, туропертор "Мультитур" приобрел билеты на скорый поезд Анапа-Москва 217, время отправления 16:12 мск в понедельник, время прибытия - 23:56 вторник. Билеты будут переданы в агентства, где туристы приобретали автобусные билеты", - добавили там.
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