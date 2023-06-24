https://ria.ru/20230624/tury-1880215345.html

Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России

Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России - РИА Новости, 24.06.2023

Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России

Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России на ближайшие даты, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:00

2023-06-24T17:00

2023-06-24T17:02

туризм

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России на ближайшие даты, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России. Так, туропертор "Мультитур" сообщил, что автобусы, следующие маршрутом Москва-Анапа на 25 июня и Москва-Анапа на 26 июня, в связи с форс-мажорной ситуацией отменены перевозчиком", - сообщили в АТОР.Там уточнили, что всем клиентам, которые приобрели только билеты Москва-Анапа, "Мультитур" полностью вернет стоимость проезда туда."Если турист приобретал автобусный тур "Мультитур" готов передвинуть либо весь тур с автобусом в даты (график) выезда автобуса, либо только проживание в отеле с полным возвратом билетов туда", - указали в сообщении ассоциации."Всем клиентам, которые возвращаются из Анапы в Москву 26 июня, туропертор "Мультитур" приобрел билеты на скорый поезд Анапа-Москва 217, время отправления 16:12 мск в понедельник, время прибытия - 23:56 вторник. Билеты будут переданы в агентства, где туристы приобретали автобусные билеты", - добавили там.

https://ria.ru/20230624/lipetsk-1880212859.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм