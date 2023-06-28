https://ria.ru/20230628/turizm-1880988754.html
Путин призвал принять закон об освобождении туроператоров от НДС
Путин призвал принять закон об освобождении туроператоров от НДС - РИА Новости, 28.06.2023
Путин призвал принять закон об освобождении туроператоров от НДС
Несколько решений по развитию туризма в России пока не реализованы, в частности освобождение туроператоров от оплаты НДС, надо рассмотреть законопроект в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:34
2023-06-28T20:34
2023-06-28T20:54
туризм
владимир путин
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Несколько решений по развитию туризма в России пока не реализованы, в частности освобождение туроператоров от оплаты НДС, надо рассмотреть законопроект в весеннюю сессию, заявил президент РФ Владимир Путин."Целый ряд решений, которые мы обсудили, согласовали, пока, к сожалению, не реализуются. В частности, речь идёт об освобождении туроператоров от уплаты НДС. Знаю, что соответствующий законопроект правительством подготовлен, важно рассмотреть и принять его до конца текущей весенней сессии парламента", - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.По его словам, это позволит туроператорам быстрее получить возмещение НДС, в том числе и задним числом по уже уплаченным ими налогам за период с 1 января текущего года.
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин осматривает достопримечательности Дербента
Путин осматривает достопримечательности Дербента
2023-06-28T20:34
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PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, республика дагестан, россия, видео
Туризм, Владимир Путин, Республика Дагестан, Россия
Путин призвал принять закон об освобождении туроператоров от НДС
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Несколько решений по развитию туризма в России пока не реализованы, в частности освобождение туроператоров от оплаты НДС, надо рассмотреть законопроект в весеннюю сессию, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-06-28T20:34
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PT0M39S
Путин призвал принять закон об освобождении туроператоров от НДС
Путин: важно принять закон об освобождении туроператоров от НДС в весеннюю сессию Госдумы