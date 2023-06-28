https://ria.ru/20230628/turizm-1880988754.html

Путин призвал принять закон об освобождении туроператоров от НДС

Путин призвал принять закон об освобождении туроператоров от НДС - РИА Новости, 28.06.2023

Путин призвал принять закон об освобождении туроператоров от НДС

Несколько решений по развитию туризма в России пока не реализованы, в частности освобождение туроператоров от оплаты НДС, надо рассмотреть законопроект в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T20:34

2023-06-28T20:34

2023-06-28T20:54

туризм

владимир путин

республика дагестан

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Несколько решений по развитию туризма в России пока не реализованы, в частности освобождение туроператоров от оплаты НДС, надо рассмотреть законопроект в весеннюю сессию, заявил президент РФ Владимир Путин."Целый ряд решений, которые мы обсудили, согласовали, пока, к сожалению, не реализуются. В частности, речь идёт об освобождении туроператоров от уплаты НДС. Знаю, что соответствующий законопроект правительством подготовлен, важно рассмотреть и принять его до конца текущей весенней сессии парламента", - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.По его словам, это позволит туроператорам быстрее получить возмещение НДС, в том числе и задним числом по уже уплаченным ими налогам за период с 1 января текущего года.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, республика дагестан, россия, видео