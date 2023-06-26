https://ria.ru/20230626/putevki-1880457770.html

Чернышенко рассказал о ситуации в туризме после субботних событий

Чернышенко рассказал о ситуации в туризме после субботних событий - РИА Новости, 26.06.2023

Чернышенко рассказал о ситуации в туризме после субботних событий

Массовых отказов россиян от путевок на фоне последних событий не было, возникающие обращения решались индивидуально, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:31

2023-06-26T13:31

2023-06-26T14:18

туризм

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

новости - туризм

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Массовых отказов россиян от путевок на фоне последних событий не было, возникающие обращения решались индивидуально, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Мы организовали обратную связь с регионами, даны рекомендации максимально содействовать гражданам в случае отмены тура, без штрафных санкций. Но массовых отказов не было, а возникающие обращения решались индивидуально", - сказал Чернышенко во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.Чернышенко также отметил, что резких колебаний цен на размещение и перелеты по России на фоне последних событий не зафиксировано,."Минэкономразвития был создан оперативный штаб с представителями туристической отрасли. Резких колебаний цен на размещение и перелеты внутри страны не зафиксировано", - сказал Чернышенко во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.Он отметил, что движение по трассе М4 Дон идет в стандартном режиме."Напомню, что по многочисленным обращениями граждан и отрасли срок бронирования билетов на поезда в южном направлении по некоторым маршрутам увеличен до 90 дней", - добавил он.

https://ria.ru/20230625/turizm-1880333559.html

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россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), новости - туризм, попытка вооруженного мятежа