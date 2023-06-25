https://ria.ru/20230625/turizm-1880333559.html

Операторы начали возобновлять автобусные туры на курорты юга России

Операторы начали возобновлять автобусные туры на курорты юга России - РИА Новости, 25.06.2023

Операторы начали возобновлять автобусные туры на курорты юга России

Автобусные туры туроператоров на курорты Юга России возобновляются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 25.06.2023

2023-06-25T16:03

2023-06-25T16:03

2023-06-25T16:03

туризм

россия

белоруссия

анапа

владимир путин

ассоциация туроператоров россии (атор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

интурист

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Автобусные туры туроператоров на курорты Юга России возобновляются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператор "Мультитур" возобновит автобусные туры в Анапу, Туапсе и Крым с четверга, 29 июня. У партнера этой программы, туроператора Fun&Sun заезды автобусами на российский Юг также возобновятся на следующей неделе", - рассказали в ассоциации. Там уточнили, что туроператор "Интурист", чья программа автобусных туров должна стартовать с июля, также намерен ее реализовать без изменений. В АТОР указали, что ранее стало известно, что регулярное (не туроператорское) автобусное сообщение Москвы с Анапой и Крымом возобновилось уже сегодня, 25 июня. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230625/aviabilety-1880308616.html

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россия, белоруссия, анапа, владимир путин, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), интурист