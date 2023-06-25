https://ria.ru/20230625/turizm-1880333559.html
Операторы начали возобновлять автобусные туры на курорты юга России
Операторы начали возобновлять автобусные туры на курорты юга России - РИА Новости, 25.06.2023
Операторы начали возобновлять автобусные туры на курорты юга России
Автобусные туры туроператоров на курорты Юга России возобновляются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T16:03
2023-06-25T16:03
2023-06-25T16:03
туризм
россия
белоруссия
анапа
владимир путин
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
интурист
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Автобусные туры туроператоров на курорты Юга России возобновляются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туроператор "Мультитур" возобновит автобусные туры в Анапу, Туапсе и Крым с четверга, 29 июня. У партнера этой программы, туроператора Fun&Sun заезды автобусами на российский Юг также возобновятся на следующей неделе", - рассказали в ассоциации. Там уточнили, что туроператор "Интурист", чья программа автобусных туров должна стартовать с июля, также намерен ее реализовать без изменений. В АТОР указали, что ранее стало известно, что регулярное (не туроператорское) автобусное сообщение Москвы с Анапой и Крымом возобновилось уже сегодня, 25 июня. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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россия, белоруссия, анапа, владимир путин, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), интурист
Туризм, Россия, Белоруссия, Анапа, Владимир Путин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Интурист
Операторы начали возобновлять автобусные туры на курорты юга России
АТОР: операторы начали возобновлять автобусные туры на курорты юга России