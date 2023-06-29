Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал авиакомпанию, которая будет перевозить туристов на Занзибар - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:40 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/zanzibar-1881190812.html
МИД назвал авиакомпанию, которая будет перевозить туристов на Занзибар
МИД назвал авиакомпанию, которая будет перевозить туристов на Занзибар - РИА Новости, 29.06.2023
МИД назвал авиакомпанию, которая будет перевозить туристов на Занзибар
МИД РФ назначил компанией для полётов на Занзибар из российских регионов Azur Air, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:40
2023-06-29T15:40
туризм
новости - туризм
туризм
занзибар
россия
африка
azur air
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968923_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_7e83ca3106fafb0c8590c72000671e4f.jpg
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. МИД РФ назначил компанией для полётов на Занзибар из российских регионов Azur Air, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.В частности, перевозчик дважды в неделю может летать в Африку из Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Перми, Уфы и Челябинска.В начале июня Azur Air уже получила допуски Росавиации на полеты на Занзибар из этих же городов.
https://ria.ru/20200728/1574982415.html
занзибар
россия
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574968923_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_664bf665e7a3be4a2a23135af0ae1aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, занзибар, россия, африка, azur air, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Занзибар, Россия, Африка, Azur Air, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
МИД назвал авиакомпанию, которая будет перевозить туристов на Занзибар

МИД России назначил Azur Air компанией, которая будет перевозить туристов на Занзибар

© Pixabay / Олег ДьяченкоПляж Занзибара
Пляж Занзибара - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Pixabay / Олег Дьяченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. МИД РФ назначил компанией для полётов на Занзибар из российских регионов Azur Air, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
В частности, перевозчик дважды в неделю может летать в Африку из Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Перми, Уфы и Челябинска.
В начале июня Azur Air уже получила допуски Росавиации на полеты на Занзибар из этих же городов.
Девушка в национальном парке Найроби в Кении - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
Африканские Мальдивы. Как правильно отдыхать в Танзании
28 июля 2020, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмЗанзибарРоссияАфрикаAzur AirФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала