https://ria.ru/20230629/zanzibar-1881190812.html
МИД назвал авиакомпанию, которая будет перевозить туристов на Занзибар
МИД назвал авиакомпанию, которая будет перевозить туристов на Занзибар - РИА Новости, 29.06.2023
МИД назвал авиакомпанию, которая будет перевозить туристов на Занзибар
МИД РФ назначил компанией для полётов на Занзибар из российских регионов Azur Air, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:40
2023-06-29T15:40
2023-06-29T15:40
туризм
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туризм
занзибар
россия
африка
azur air
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. МИД РФ назначил компанией для полётов на Занзибар из российских регионов Azur Air, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.В частности, перевозчик дважды в неделю может летать в Африку из Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Перми, Уфы и Челябинска.В начале июня Azur Air уже получила допуски Росавиации на полеты на Занзибар из этих же городов.
https://ria.ru/20200728/1574982415.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, занзибар, россия, африка, azur air, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Занзибар, Россия, Африка, Azur Air, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
МИД назвал авиакомпанию, которая будет перевозить туристов на Занзибар
МИД России назначил Azur Air компанией, которая будет перевозить туристов на Занзибар