https://ria.ru/20230629/zanzibar-1881190812.html

МИД назвал авиакомпанию, которая будет перевозить туристов на Занзибар

МИД назвал авиакомпанию, которая будет перевозить туристов на Занзибар - РИА Новости, 29.06.2023

МИД назвал авиакомпанию, которая будет перевозить туристов на Занзибар

МИД РФ назначил компанией для полётов на Занзибар из российских регионов Azur Air, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:40

2023-06-29T15:40

2023-06-29T15:40

туризм

новости - туризм

туризм

занзибар

россия

африка

azur air

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. МИД РФ назначил компанией для полётов на Занзибар из российских регионов Azur Air, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.В частности, перевозчик дважды в неделю может летать в Африку из Екатеринбурга, Красноярска, Омска, Перми, Уфы и Челябинска.В начале июня Azur Air уже получила допуски Росавиации на полеты на Занзибар из этих же городов.

https://ria.ru/20200728/1574982415.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, занзибар, россия, африка, azur air, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)