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Жителям Греции рекомендовали избегать ненужных поездок по России - РИА Новости, 24.06.2023
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Туризм
 
22:03 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/gretsiya-1880257661.html
Жителям Греции рекомендовали избегать ненужных поездок по России
Жителям Греции рекомендовали избегать ненужных поездок по России - РИА Новости, 24.06.2023
Жителям Греции рекомендовали избегать ненужных поездок по России
Министерство иностранных дел Греции рекомендует своим гражданам, находящимся в России, избегать ненужных поездок в регионах, где проводится антитеррористическая РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T22:03
2023-06-24T22:03
туризм
в мире
греция
россия
попытка вооруженного мятежа
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АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции рекомендует своим гражданам, находящимся в России, избегать ненужных поездок в регионах, где проводится антитеррористическая операция, сообщение МИДа публикует портал newsbomb.gr. "После соответствующих заявлений российских властей гражданам Греции рекомендуется избегать ненужных поездок в пределах районов, где объявлен режим контртеррористической операции (Москва, Московская область, Воронеж). Во время поездки им рекомендуется пользоваться общественным транспортом, иметь при себе паспорта или другие документы, удостоверяющие их личность, и пользоваться автомобилем только в экстренных случаях", - говорится в сообщении. Граждане Греции, которым нужна помощь, могут обратиться в генеральные консульства Греции в Москве, в Санкт-Петербурге и Новороссийске, сообщил МИД и опубликовал телефоны генконсульств. МИД написал в своем аккаунте в Twitter, что министерство иностранных дел находится на постоянной связи с греческими дипломатическими и консульскими властями в Российской Федерации, постоянно получая информацию о происходящих там событиях.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, греция, россия, попытка вооруженного мятежа
Туризм, В мире, Греция, Россия, Попытка вооруженного мятежа
Жителям Греции рекомендовали избегать ненужных поездок по России

МИД Греции рекомендовал гражданам страны избегать ненужных поездок по России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Греции. Архивное фото
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АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции рекомендует своим гражданам, находящимся в России, избегать ненужных поездок в регионах, где проводится антитеррористическая операция, сообщение МИДа публикует портал newsbomb.gr.
«
"После соответствующих заявлений российских властей гражданам Греции рекомендуется избегать ненужных поездок в пределах районов, где объявлен режим контртеррористической операции (Москва, Московская область, Воронеж). Во время поездки им рекомендуется пользоваться общественным транспортом, иметь при себе паспорта или другие документы, удостоверяющие их личность, и пользоваться автомобилем только в экстренных случаях", - говорится в сообщении.
Граждане Греции, которым нужна помощь, могут обратиться в генеральные консульства Греции в Москве, в Санкт-Петербурге и Новороссийске, сообщил МИД и опубликовал телефоны генконсульств.
МИД написал в своем аккаунте в Twitter, что министерство иностранных дел находится на постоянной связи с греческими дипломатическими и консульскими властями в Российской Федерации, постоянно получая информацию о происходящих там событиях.
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