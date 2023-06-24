https://ria.ru/20230624/gretsiya-1880257661.html

Жителям Греции рекомендовали избегать ненужных поездок по России

Жителям Греции рекомендовали избегать ненужных поездок по России - РИА Новости, 24.06.2023

Жителям Греции рекомендовали избегать ненужных поездок по России

Министерство иностранных дел Греции рекомендует своим гражданам, находящимся в России, избегать ненужных поездок в регионах, где проводится антитеррористическая РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T22:03

2023-06-24T22:03

2023-06-24T22:03

туризм

в мире

греция

россия

попытка вооруженного мятежа

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АФИНЫ, 24 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции рекомендует своим гражданам, находящимся в России, избегать ненужных поездок в регионах, где проводится антитеррористическая операция, сообщение МИДа публикует портал newsbomb.gr. "После соответствующих заявлений российских властей гражданам Греции рекомендуется избегать ненужных поездок в пределах районов, где объявлен режим контртеррористической операции (Москва, Московская область, Воронеж). Во время поездки им рекомендуется пользоваться общественным транспортом, иметь при себе паспорта или другие документы, удостоверяющие их личность, и пользоваться автомобилем только в экстренных случаях", - говорится в сообщении. Граждане Греции, которым нужна помощь, могут обратиться в генеральные консульства Греции в Москве, в Санкт-Петербурге и Новороссийске, сообщил МИД и опубликовал телефоны генконсульств. МИД написал в своем аккаунте в Twitter, что министерство иностранных дел находится на постоянной связи с греческими дипломатическими и консульскими властями в Российской Федерации, постоянно получая информацию о происходящих там событиях.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, греция, россия, попытка вооруженного мятежа