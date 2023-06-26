https://ria.ru/20230626/vizy-1880576758.html

Латвия прекратила выдачу всех типов виз россиянам

Латвия прекратила выдачу всех типов виз россиянам - РИА Новости, 26.06.2023

Латвия прекратила выдачу всех типов виз россиянам

Латвия прекращает прием заявлений на все типы виз от граждан России с 26 июня, сообщил МИД балтийской республики на своем сайте. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T20:14

2023-06-26T20:14

2023-06-26T20:45

в мире

россия

латвия

прага

эдгарс ринкевичс

евросоюз

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Латвия прекращает прием заявлений на все типы виз от граждан России с 26 июня, сообщил МИД балтийской республики на своем сайте. "В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня 2023 года в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом прекращается прием заявлений на все виды виз от граждан России", — заявили в ведомстве.Как отмечается, заявления, принятые до 25 июня, будут рассмотрены. Действующий глава МИД и избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в субботу заявил, что страна усиливает охрану границы с Россией и не будет выдавать ее гражданам гуманитарные и иные визы на фоне ситуации в стране. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также они решили, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, посещающих ЕС с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры. Исключения сделали для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.

https://ria.ru/20230624/latviya-1880205770.html

https://ria.ru/20230417/polety-1865721415.html

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в мире, россия, латвия, прага, эдгарс ринкевичс, евросоюз, попытка вооруженного мятежа