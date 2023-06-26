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Латвия прекратила выдачу всех типов виз россиянам - РИА Новости, 26.06.2023
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20:14 26.06.2023 (обновлено: 20:45 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/vizy-1880576758.html
Латвия прекратила выдачу всех типов виз россиянам
Латвия прекратила выдачу всех типов виз россиянам - РИА Новости, 26.06.2023
Латвия прекратила выдачу всех типов виз россиянам
Латвия прекращает прием заявлений на все типы виз от граждан России с 26 июня, сообщил МИД балтийской республики на своем сайте. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T20:14
2023-06-26T20:45
в мире
россия
латвия
прага
эдгарс ринкевичс
евросоюз
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Латвия прекращает прием заявлений на все типы виз от граждан России с 26 июня, сообщил МИД балтийской республики на своем сайте. &quot;В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня 2023 года в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом прекращается прием заявлений на все виды виз от граждан России&quot;, — заявили в ведомстве.Как отмечается, заявления, принятые до 25 июня, будут рассмотрены. Действующий глава МИД и избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в субботу заявил, что страна усиливает охрану границы с Россией и не будет выдавать ее гражданам гуманитарные и иные визы на фоне ситуации в стране. Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также они решили, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, посещающих ЕС с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры. Исключения сделали для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
https://ria.ru/20230624/latviya-1880205770.html
https://ria.ru/20230417/polety-1865721415.html
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в мире, россия, латвия, прага, эдгарс ринкевичс, евросоюз, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Латвия, Прага, Эдгарс Ринкевичс, Евросоюз, Попытка вооруженного мятежа
Латвия прекратила выдачу всех типов виз россиянам

МИД Латвии заявил о прекращении приема заявлений на все типы виз от россиян с 26 июня

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг возле здания посольства Латвии в Москве
Флаг возле здания посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг возле здания посольства Латвии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Латвия прекращает прием заявлений на все типы виз от граждан России с 26 июня, сообщил МИД балтийской республики на своем сайте.
«

"В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня 2023 года в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом прекращается прием заявлений на все виды виз от граждан России", — заявили в ведомстве.

Как отмечается, заявления, принятые до 25 июня, будут рассмотрены.
Действующий глава МИД и избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в субботу заявил, что страна усиливает охрану границы с Россией и не будет выдавать ее гражданам гуманитарные и иные визы на фоне ситуации в стране.
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Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также они решили, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне.
После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки россиян, посещающих ЕС с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры. Исключения сделали для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.
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