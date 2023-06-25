Движение по всей трассе М-4 "Дон" идет в штатном режиме
Автодор заявил, что движение по всей трассе М-4 "Дон" идет в штатном режиме
© РИА Новости / Ксения Головкова | Перейти в медиабанкАвтомобили на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области
Автомобили на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Движение по всей трассе М-4 "Дон" идет в обычном режиме, сообщила государственная компания "Автодор" в Telegram-канале.
"Движение по всей М-4 "Дон" идет в штатном режиме", - говорится заявлении.
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Ранее "Автодор" информировал, что сохраняется ограничение движения по трассе М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях.
В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. В связи с этим глава региона просил воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.