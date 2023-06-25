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Движение по всей трассе М-4 "Дон" идет в штатном режиме - РИА Новости, 25.06.2023
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14:48 25.06.2023 (обновлено: 16:26 25.06.2023)
https://ria.ru/20230625/trassa-1880325549.html
Движение по всей трассе М-4 "Дон" идет в штатном режиме
Движение по всей трассе М-4 "Дон" идет в штатном режиме - РИА Новости, 25.06.2023
Движение по всей трассе М-4 "Дон" идет в штатном режиме
Движение по всей трассе М-4 "Дон" идет в обычном режиме, сообщила государственная компания "Автодор" в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2023
2023-06-25T14:48
2023-06-25T16:26
автодор
россия
московская область (подмосковье)
белоруссия
евгений пригожин
александр лукашенко
дмитрий песков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Движение по всей трассе М-4 "Дон" идет в обычном режиме, сообщила государственная компания "Автодор" в Telegram-канале."Движение по всей М-4 "Дон" идет в штатном режиме", - говорится заявлении.Ранее "Автодор" информировал, что сохраняется ограничение движения по трассе М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях.В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. В связи с этим глава региона просил воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.
https://ria.ru/20230625/dvizhenie-1880289805.html
россия
московская область (подмосковье)
белоруссия
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автодор, россия, московская область (подмосковье), белоруссия, евгений пригожин, александр лукашенко, дмитрий песков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа, общество
Автодор, Россия, Московская область (Подмосковье), Белоруссия, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа, Общество
Движение по всей трассе М-4 "Дон" идет в штатном режиме

Автодор заявил, что движение по всей трассе М-4 "Дон" идет в штатном режиме

© РИА Новости / Ксения Головкова | Перейти в медиабанкАвтомобили на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области
Автомобили на трассе М-4 Дон в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости / Ксения Головкова
Перейти в медиабанк
Автомобили на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Движение по всей трассе М-4 "Дон" идет в обычном режиме, сообщила государственная компания "Автодор" в Telegram-канале.
"Движение по всей М-4 "Дон" идет в штатном режиме", - говорится заявлении.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
Ранее "Автодор" информировал, что сохраняется ограничение движения по трассе М-4 "Дон" в Тульской и Московской областях.
В ночь на 24 июня силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент Владимир Путин назвал действия вагнеровцев преступной авантюрой, против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Вечером пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что глава ЧВК "уйдет в Белоруссию", а уголовное дело прекратят. Гарантия того, что Пригожин сможет это сделать, — слово президента России, добавил Песков.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в своем Telegram-канале, что в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, проводятся антитеррористические мероприятия, возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении. В связи с этим глава региона просил воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Также он призвал сохранять спокойствие.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме
Вчера, 10:05
 
АвтодорРоссияМосковская область (Подмосковье)БелоруссияЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежаОбщество
 
 
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