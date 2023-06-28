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Минфин надеется, что Госдума отменит НДС для туроператоров - РИА Новости, 28.06.2023
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Туризм
 
08:45 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/nds-1880823527.html
Минфин надеется, что Госдума отменит НДС для туроператоров
Минфин надеется, что Госдума отменит НДС для туроператоров - РИА Новости, 28.06.2023
Минфин надеется, что Госдума отменит НДС для туроператоров
Минфин России надеется на принятие законопроекта об освобождении туроператоров, организующих путешествия по РФ, от налога на добавленную стоимость (НДС) в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T08:45
2023-06-28T08:45
туризм
новости - туризм
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минфин России надеется на принятие законопроекта об освобождении туроператоров, организующих путешествия по РФ, от налога на добавленную стоимость (НДС) в весеннюю сессию, сообщил в интервью РИА Новости замминистра Алексей Сазанов. "Минфин разработал законопроект, проведены все согласительные процедуры, он уже рассмотрен на заседании правительства РФ. Мы надеемся, что он скоро будет внесен в Госдуму и принят либо уже в весеннюю сессию, либо в сентябре-октябре в зависимости от графика работы Госдумы. В целом, у нас есть консенсус, что услуги туроператоров по продаже российских туров необходимо освободить от НДС, никто не выступает против этого", - сообщил замминистра. Накануне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об освобождении туроператоров, организующих путешествия по России, от необходимости платить налог на добавленную стоимость. Законопроектом предполагается освободить от обложения НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма. Причем данная льгота устанавливается на период с 1 января 2023 года до 30 июня 2027 года включительно. Как сообщал тогда же вице-премьер Дмитрий Чернышенко, освобождение туроператоров, организующих путешествия по России, от НДС обеспечит отрасли 4,2 миллиарда рублей, эти средства компании смогут направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры. Освободить туроператоров от уплаты НДС на поездки по России ранее поручил президент Владимир Путин. В апреле Минфин сообщал, что подготовил соответствующий проект федерального закона. На прошлой неделе председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила эту инициативу.
https://ria.ru/20230623/turtsiya-1880026860.html
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новости - туризм, алексей сазанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Туризм, Новости - Туризм, Алексей Сазанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Минфин надеется, что Госдума отменит НДС для туроператоров

Замминистра финансов Сазанов надеется, что Госдума отменит НДС для туроператоров весной

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Минфин России надеется на принятие законопроекта об освобождении туроператоров, организующих путешествия по РФ, от налога на добавленную стоимость (НДС) в весеннюю сессию, сообщил в интервью РИА Новости замминистра Алексей Сазанов.
"Минфин разработал законопроект, проведены все согласительные процедуры, он уже рассмотрен на заседании правительства РФ. Мы надеемся, что он скоро будет внесен в Госдуму и принят либо уже в весеннюю сессию, либо в сентябре-октябре в зависимости от графика работы Госдумы. В целом, у нас есть консенсус, что услуги туроператоров по продаже российских туров необходимо освободить от НДС, никто не выступает против этого", - сообщил замминистра.
Накануне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об освобождении туроператоров, организующих путешествия по России, от необходимости платить налог на добавленную стоимость. Законопроектом предполагается освободить от обложения НДС операции по реализации туристического продукта в сфере внутреннего и въездного туризма. Причем данная льгота устанавливается на период с 1 января 2023 года до 30 июня 2027 года включительно.
Как сообщал тогда же вице-премьер Дмитрий Чернышенко, освобождение туроператоров, организующих путешествия по России, от НДС обеспечит отрасли 4,2 миллиарда рублей, эти средства компании смогут направить на развитие туристических продуктов, новых направлений и инфраструктуры.
Освободить туроператоров от уплаты НДС на поездки по России ранее поручил президент Владимир Путин. В апреле Минфин сообщал, что подготовил соответствующий проект федерального закона. На прошлой неделе председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев сообщил РИА Новости, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила эту инициативу.
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ТуризмНовости - ТуризмАлексей СазановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
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