https://ria.ru/20230624/velikobritaniya-1880209788.html

Британское посольство обновило рекомендации по посещению России

Британское посольство обновило рекомендации по посещению России - РИА Новости, 24.06.2023

Британское посольство обновило рекомендации по посещению России

Посольство Великобритании обновило рекомендации своим гражданам по путешествиям в Россию. В своем Telegram-канале британское посольство указало, что... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:36

2023-06-24T16:36

2023-06-24T16:36

туризм

россия

великобритания

евгений пригожин

ростовская область

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посольство Великобритании обновило рекомендации своим гражданам по путешествиям в Россию. В своем Telegram-канале британское посольство указало, что "рекомендации по путешествиям постоянно обновляются". "Поступают сообщения о военной напряженности в Ростовской области... варианты перелетов для возвращения в Великобританию - ограничены", - говорится в сообщении. "Если ваше присутствие в России не является необходимым, мы настоятельно рекомендуем вам рассмотреть возможность вылета по другим коммерческим маршрутам", - отмечается в тексте. "Консульская поддержка также строго ограничена в тех случаях, когда МИД рекомендует воздержаться от поездок... туристическая страховка может быть аннулирована, если вы путешествуете вопреки рекомендациям МИД", - добавили в рекомендациях посольства. В рекомендациях напоминается о санкциях, введенных Лондоном в отношении компаний "Аэрофлот", "Авиакомпанию "Россия", "Уральские авиалинии" и РЖД. Также говорится о том, что "MasterCard и Visa приостановили операции в России". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - их опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, великобритания, евгений пригожин, ростовская область, попытка вооруженного мятежа