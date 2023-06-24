https://ria.ru/20230624/velikobritaniya-1880209788.html
Британское посольство обновило рекомендации по посещению России
Британское посольство обновило рекомендации по посещению России - РИА Новости, 24.06.2023
Британское посольство обновило рекомендации по посещению России
Посольство Великобритании обновило рекомендации своим гражданам по путешествиям в Россию. В своем Telegram-канале британское посольство указало, что... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:36
2023-06-24T16:36
2023-06-24T16:36
туризм
россия
великобритания
евгений пригожин
ростовская область
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Посольство Великобритании обновило рекомендации своим гражданам по путешествиям в Россию. В своем Telegram-канале британское посольство указало, что "рекомендации по путешествиям постоянно обновляются". "Поступают сообщения о военной напряженности в Ростовской области... варианты перелетов для возвращения в Великобританию - ограничены", - говорится в сообщении. "Если ваше присутствие в России не является необходимым, мы настоятельно рекомендуем вам рассмотреть возможность вылета по другим коммерческим маршрутам", - отмечается в тексте. "Консульская поддержка также строго ограничена в тех случаях, когда МИД рекомендует воздержаться от поездок... туристическая страховка может быть аннулирована, если вы путешествуете вопреки рекомендациям МИД", - добавили в рекомендациях посольства. В рекомендациях напоминается о санкциях, введенных Лондоном в отношении компаний "Аэрофлот", "Авиакомпанию "Россия", "Уральские авиалинии" и РЖД. Также говорится о том, что "MasterCard и Visa приостановили операции в России". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - их опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, евгений пригожин, ростовская область, попытка вооруженного мятежа
Туризм, Россия, Великобритания, Евгений Пригожин, Ростовская область, Попытка вооруженного мятежа
Британское посольство обновило рекомендации по посещению России
Посольство Британии обновило рекомендации по поездкам в Россию из-за попытки мятежа
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Посольство Великобритании обновило рекомендации своим гражданам по путешествиям в Россию. В своем Telegram-канале
британское посольство указало, что "рекомендации по путешествиям постоянно обновляются".
"Поступают сообщения о военной напряженности в Ростовской области... варианты перелетов для возвращения в Великобританию - ограничены", - говорится в сообщении.
«
"Если ваше присутствие в России не является необходимым, мы настоятельно рекомендуем вам рассмотреть возможность вылета по другим коммерческим маршрутам", - отмечается в тексте.
"Консульская поддержка также строго ограничена в тех случаях, когда МИД рекомендует воздержаться от поездок... туристическая страховка может быть аннулирована, если вы путешествуете вопреки рекомендациям МИД", - добавили в рекомендациях посольства.
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
В рекомендациях напоминается о санкциях, введенных Лондоном в отношении компаний "Аэрофлот", "Авиакомпанию "Россия", "Уральские авиалинии" и РЖД. Также говорится о том, что "MasterCard и Visa приостановили операции в России".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - их опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам