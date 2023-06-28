https://ria.ru/20230628/dagestan-1880987970.html

Путин отметил рекордные показатели роста внутреннего туризма в Дагестане

Путин отметил рекордные показатели роста внутреннего туризма в Дагестане - РИА Новости, 28.06.2023

Путин отметил рекордные показатели роста внутреннего туризма в Дагестане

Рост внутреннего туризма показывает рекордные показатели в Дагестане, в том числе благодаря культурным достопримечательностям и природе региона, заявил... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T20:24

2023-06-28T20:24

2023-06-28T20:37

туризм

владимир путин

республика дагестан

новости - туризм

дербент

россия

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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Рост внутреннего туризма показывает рекордные показатели в Дагестане, в том числе благодаря культурным достопримечательностям и природе региона, заявил президент России Владимир Путин."Рост внутреннего туризма здесь, в Дагестане, в Дербенте в частности, показывает рекордные показатели. Кроме того, о чем я сказал, я сказал о древнем происхождении и Дагестана, и Дербента, о достопримечательностях культурных, но здесь еще и потрясающая природа, много других достопримечательностей", - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.Глава государства также отметил традиции кавказского гостеприимства, связанные с местными напитками, производство которых активно развивается.

https://ria.ru/20230628/putin-1880987134.html

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Наталья Макарова

владимир путин, республика дагестан, новости - туризм, дербент, россия