https://ria.ru/20230628/dagestan-1880987970.html
Путин отметил рекордные показатели роста внутреннего туризма в Дагестане
Путин отметил рекордные показатели роста внутреннего туризма в Дагестане - РИА Новости, 28.06.2023
Путин отметил рекордные показатели роста внутреннего туризма в Дагестане
Рост внутреннего туризма показывает рекордные показатели в Дагестане, в том числе благодаря культурным достопримечательностям и природе региона, заявил... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T20:24
2023-06-28T20:24
2023-06-28T20:37
туризм
владимир путин
республика дагестан
новости - туризм
дербент
россия
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ДЕРБЕНТ, 28 июн - РИА Новости. Рост внутреннего туризма показывает рекордные показатели в Дагестане, в том числе благодаря культурным достопримечательностям и природе региона, заявил президент России Владимир Путин."Рост внутреннего туризма здесь, в Дагестане, в Дербенте в частности, показывает рекордные показатели. Кроме того, о чем я сказал, я сказал о древнем происхождении и Дагестана, и Дербента, о достопримечательностях культурных, но здесь еще и потрясающая природа, много других достопримечательностей", - сказал Путин на совещании по вопросам развития туризма.Глава государства также отметил традиции кавказского гостеприимства, связанные с местными напитками, производство которых активно развивается.
https://ria.ru/20230628/putin-1880987134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, республика дагестан, новости - туризм, дербент, россия
Туризм, Владимир Путин, Республика Дагестан, Новости - Туризм, Дербент, Россия
Путин отметил рекордные показатели роста внутреннего туризма в Дагестане
Путин объяснил рост внутреннего туризма в Дагестане в том числе достопримечательностями