https://ria.ru/20230519/syromolotov-1872881375.html

Биография Олега Сыромолотова

Биография Олега Сыромолотова - РИА Новости, 19.05.2023

Биография Олега Сыромолотова

Олег Владимирович Сыромолотов родился 19 мая 1953 года в Латвийской ССР (ныне Латвия). РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T12:34

2023-05-19T12:34

2023-05-19T12:34

справки

олег сыромолотов

латвия

россия

ссср

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Олег Владимирович Сыромолотов родился 19 мая 1953 года в Латвийской ССР (ныне Латвия).В 1976 году окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации, а также высшие специальные образования.В 1979-1998 годах работал на оперативных и руководящих должностях в органах государственной безопасности.В 1998-2000 годах был начальником Управления по контрразведывательному обеспечению транспорта Департамента экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.В период 2000-2004 годов – заместитель директора ФСБ России – начальник службы контрразведки.В 2004-2015 годах – руководитель Службы контрразведки ФСБ России.19 марта 2015 года был назначен заместителем министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму.19 мая 2023 года указом президента РФ освобожден от должности заместителем Министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму. Генерал армии.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степени, Александра Невского, тремя орденами Мужества, "За военные заслуги", Почета и рядом наград иностранных государств.Женат, у него двое дочерей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, олег сыромолотов, латвия, россия, ссср