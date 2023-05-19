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Биография Олега Сыромолотова - РИА Новости, 19.05.2023
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12:34 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/syromolotov-1872881375.html
Биография Олега Сыромолотова
Биография Олега Сыромолотова - РИА Новости, 19.05.2023
Биография Олега Сыромолотова
Олег Владимирович Сыромолотов родился 19 мая 1953 года в Латвийской ССР (ныне Латвия). РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T12:34
2023-05-19T12:34
справки
олег сыромолотов
латвия
россия
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Олег Владимирович Сыромолотов родился 19 мая 1953 года в Латвийской ССР (ныне Латвия).В 1976 году окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации, а также высшие специальные образования.В 1979-1998 годах работал на оперативных и руководящих должностях в органах государственной безопасности.В 1998-2000 годах был начальником Управления по контрразведывательному обеспечению транспорта Департамента экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.В период 2000-2004 годов – заместитель директора ФСБ России – начальник службы контрразведки.В 2004-2015 годах – руководитель Службы контрразведки ФСБ России.19 марта 2015 года был назначен заместителем министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму.19 мая 2023 года указом президента РФ освобожден от должности заместителем Министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму. Генерал армии.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степени, Александра Невского, тремя орденами Мужества, "За военные заслуги", Почета и рядом наград иностранных государств.Женат, у него двое дочерей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, олег сыромолотов, латвия, россия, ссср
Справки, Олег Сыромолотов, Латвия, Россия, СССР

Биография Олега Сыромолотова

© Фото : предоставлено МИД РФЗаместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : предоставлено МИД РФ
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
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Олег Владимирович Сыромолотов родился 19 мая 1953 года в Латвийской ССР (ныне Латвия).
В 1976 году окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации, а также высшие специальные образования.
В 1979-1998 годах работал на оперативных и руководящих должностях в органах государственной безопасности.
В 1998-2000 годах был начальником Управления по контрразведывательному обеспечению транспорта Департамента экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
В период 2000-2004 годов – заместитель директора ФСБ России – начальник службы контрразведки.
В 2004-2015 годах – руководитель Службы контрразведки ФСБ России.
19 марта 2015 года был назначен заместителем министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму.
19 мая 2023 года указом президента РФ освобожден от должности заместителем Министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму.
Генерал армии.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степени, Александра Невского, тремя орденами Мужества, "За военные заслуги", Почета и рядом наград иностранных государств.
Женат, у него двое дочерей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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