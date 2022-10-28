Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД России и Туркменистана обсудили противодействие терроризму - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/protivodeystivie-1827595740.html
Замглавы МИД России и Туркменистана обсудили противодействие терроризму
Замглавы МИД России и Туркменистана обсудили противодействие терроризму - РИА Новости, 28.10.2022
Замглавы МИД России и Туркменистана обсудили противодействие терроризму
Замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов обсудил с туркменским коллегой Вепой Хаджиевым сотрудничество в борьбе с терроризмом и... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:07
2022-10-28T17:07
олег сыромолотов
россия
афганистан
ближний восток
одкб
снг
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729124722_0:409:2912:2047_1920x0_80_0_0_fde3f26efc8baf4309e392888a3cf8b2.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов обсудил с туркменским коллегой Вепой Хаджиевым сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, сообщается на сайте министерства.Отмечается, что работа на контртеррористическом направлении будет проводиться при центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности на основе принципов и норм международного права."Акцентирована востребованность объединения усилий в пресечении деятельности иностранных террористов-боевиков, противодействии финансированию терроризма и борьбе с незаконным распространением наркотиков и их прекурсоров", - добавили в МИД РФ.В министерстве подчеркнули, что в рамках консультаций затрагивалась позитивная роль совместных усилий государств-членов СНГ, ОДКБ и ШОС в противодействии вызовам и угрозам безопасности в центральноазиатском регионе.
https://ria.ru/20221014/terrorizm-1823951885.html
россия
афганистан
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729124722_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_e3bf4ce95860f26251bb2f49972c48cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег сыромолотов, россия, афганистан, ближний восток, одкб, снг, оон, в мире
Олег Сыромолотов, Россия, Афганистан, Ближний Восток, ОДКБ, СНГ, ООН, В мире
17:07 28.10.2022
 
Замглавы МИД России и Туркменистана обсудили противодействие терроризму

Замглавы МИД России Сыромолотов обсудил с туркменским коллегой противодействие терроризму

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкКомплексные тактико-специальные учения
Комплексные тактико-специальные учения - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Комплексные тактико-специальные учения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов обсудил с туркменским коллегой Вепой Хаджиевым сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, сообщается на сайте министерства.
"В ходе переговоров особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму на фоне глобальных и региональных террористических угроз, исходящих с территории Афганистана, а также в районах Ближнего Востока и Северной Африки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа на контртеррористическом направлении будет проводиться при центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности на основе принципов и норм международного права.
"Акцентирована востребованность объединения усилий в пресечении деятельности иностранных террористов-боевиков, противодействии финансированию терроризма и борьбе с незаконным распространением наркотиков и их прекурсоров", - добавили в МИД РФ.
В министерстве подчеркнули, что в рамках консультаций затрагивалась позитивная роль совместных усилий государств-членов СНГ, ОДКБ и ШОС в противодействии вызовам и угрозам безопасности в центральноазиатском регионе.
Церемония совместного фотографирования глав государств - участников Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 11:36
Лидеры СНГ утвердили программу сотрудничества по борьбе с терроризмом
 
Олег СыромолотовРоссияАфганистанБлижний ВостокОДКБСНГООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала