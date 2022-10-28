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Замглавы МИД России и Туркменистана обсудили противодействие терроризму
Замглавы МИД России и Туркменистана обсудили противодействие терроризму - РИА Новости, 28.10.2022
Замглавы МИД России и Туркменистана обсудили противодействие терроризму
Замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов обсудил с туркменским коллегой Вепой Хаджиевым сотрудничество в борьбе с терроризмом и... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:07
2022-10-28T17:07
2022-10-28T17:07
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов обсудил с туркменским коллегой Вепой Хаджиевым сотрудничество в борьбе с терроризмом и экстремизмом, сообщается на сайте министерства.Отмечается, что работа на контртеррористическом направлении будет проводиться при центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности на основе принципов и норм международного права."Акцентирована востребованность объединения усилий в пресечении деятельности иностранных террористов-боевиков, противодействии финансированию терроризма и борьбе с незаконным распространением наркотиков и их прекурсоров", - добавили в МИД РФ.В министерстве подчеркнули, что в рамках консультаций затрагивалась позитивная роль совместных усилий государств-членов СНГ, ОДКБ и ШОС в противодействии вызовам и угрозам безопасности в центральноазиатском регионе.
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олег сыромолотов, россия, афганистан, ближний восток, одкб, снг, оон, в мире
Олег Сыромолотов, Россия, Афганистан, Ближний Восток, ОДКБ, СНГ, ООН, В мире
Замглавы МИД России и Туркменистана обсудили противодействие терроризму
Замглавы МИД России Сыромолотов обсудил с туркменским коллегой противодействие терроризму