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В МИД Украину назвали плацдармом для испытания кибернаработок против России
В МИД Украину назвали плацдармом для испытания кибернаработок против России - РИА Новости, 28.12.2022
В МИД Украину назвали плацдармом для испытания кибернаработок против России
Украина превратилась в плацдарм Запада для испытания кибернаработок против России, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T09:14
2022-12-28T09:14
2022-12-28T10:12
россия
украина
олег сыромолотов
нато
евросоюз
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украина превратилась в плацдарм Запада для испытания кибернаработок против России, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Показательный пример: после нейтрализации украинских колл-центров на фоне специальной военной операции количество мошеннических звонков гражданам России снизилось в пять раз", - отметил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
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россия, украина, олег сыромолотов, нато, евросоюз
Россия, Украина, Олег Сыромолотов, НАТО, Евросоюз
09:14 28.12.2022 (обновлено: 10:12 28.12.2022)
В МИД Украину назвали плацдармом для испытания кибернаработок против России
Сыромолотов: Украина стала плацдармом Запада для испытания кибернаработок против России