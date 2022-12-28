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В МИД Украину назвали плацдармом для испытания кибернаработок против России - РИА Новости, 28.12.2022
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В МИД Украину назвали плацдармом для испытания кибернаработок против России
В МИД Украину назвали плацдармом для испытания кибернаработок против России - РИА Новости, 28.12.2022
В МИД Украину назвали плацдармом для испытания кибернаработок против России
Украина превратилась в плацдарм Запада для испытания кибернаработок против России, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T09:14
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россия
украина
олег сыромолотов
нато
евросоюз
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украина превратилась в плацдарм Запада для испытания кибернаработок против России, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Показательный пример: после нейтрализации украинских колл-центров на фоне специальной военной операции количество мошеннических звонков гражданам России снизилось в пять раз", - отметил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
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россия, украина, олег сыромолотов, нато, евросоюз
Россия, Украина, Олег Сыромолотов, НАТО, Евросоюз
09:14 28.12.2022 (обновлено: 10:12 28.12.2022)
 
В МИД Украину назвали плацдармом для испытания кибернаработок против России

Сыромолотов: Украина стала плацдармом Запада для испытания кибернаработок против России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украина превратилась в плацдарм Запада для испытания кибернаработок против России, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Подавляющее большинство кибератак в отношении России проводятся с территории государств НАТО, ЕС, а также Украины. Эта страна превратилась в плацдарм Запада для проведения наступательных операций и испытания кибернаработок", - рассказал он.
"Показательный пример: после нейтрализации украинских колл-центров на фоне специальной военной операции количество мошеннических звонков гражданам России снизилось в пять раз", - отметил Сыромолотов.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 07:40
Хакеры опубликовали данные украинских солдат и офицеров кибервойск
 
РоссияУкраинаОлег СыромолотовНАТОЕвросоюз
 
 
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