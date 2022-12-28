https://ria.ru/20221228/kiberataki-1841810923.html

В МИД Украину назвали плацдармом для испытания кибернаработок против России

В МИД Украину назвали плацдармом для испытания кибернаработок против России - РИА Новости, 28.12.2022

В МИД Украину назвали плацдармом для испытания кибернаработок против России

Украина превратилась в плацдарм Запада для испытания кибернаработок против России, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T09:14

2022-12-28T09:14

2022-12-28T10:12

россия

украина

олег сыромолотов

нато

евросоюз

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украина превратилась в плацдарм Запада для испытания кибернаработок против России, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Показательный пример: после нейтрализации украинских колл-центров на фоне специальной военной операции количество мошеннических звонков гражданам России снизилось в пять раз", - отметил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20221228/rahdit-1841801663.html

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россия, украина, олег сыромолотов, нато, евросоюз