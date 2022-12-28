https://ria.ru/20221228/syromolotov-1841757872.html

Олег Сыромолотов: Киев – плацдарм для испытания кибернаработок Запада

Олег Сыромолотов: Киев – плацдарм для испытания кибернаработок Запада - РИА Новости, 28.12.2022

Олег Сыромолотов: Киев – плацдарм для испытания кибернаработок Запада

Заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес из каких стран чаще всего атакуют... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:00

2022-12-28T10:00

2022-12-28T10:00

интервью

олег сыромолотов

россия

украина

евросоюз

rutube

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес из каких стран чаще всего атакуют Россию хакеры, так ли опасны "кибервойска Украины", есть ли перспективы у сотрудничества Москвы и Вашингтона по антитеррору и какие действия РФ намерена предпринять по безопасности своих загранпредставительств и компаний после покушения на главу "Русского дома" в ЦАР.– После начала специальной военной операции российская сторона подверглась беспрецедентным кибератакам. Какие объекты чаще всего являлись жертвами киберпреступников? Из каких стран производились атаки? Есть ли точная статистика, сколько кибератак было совершено против России в уходящем году? Есть ли у России достаточно развитая IT-инфраструктура для того, чтобы противостоять им?– На фоне проведения СВО наша страна столкнулась с беспрецедентной внешней агрессией в информационном пространстве. В 2022 году количество кибератак на Россию увеличилось на 80 %. Причем, если в прошлом году главной целью злоумышленников были финансовые учреждения, то в этом году основной удар принял на себя госсектор, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры и социально значимые учреждения.Подавляющее большинство кибератак в отношении России проводятся с территории государств НАТО, ЕС, а также Украины. Эта страна превратилась в плацдарм Запада для проведения наступательных операций и испытания кибернаработок. Показательный пример: после нейтрализации украинских колл-центров на фоне СВО количество мошеннических звонков гражданам России снизилось в пять раз.На сегодняшний день российская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам. В 2022 году удалось успешно ликвидировать более 25 тысяч кибератак на госресурсы и 1,2 тысячи инцидентов на объектах критической инфраструктуры. Наша киберустойчивость во многом стала результатом конкретных практических шагов, предпринятых российским руководством. Первого мая 2022 года президент Российской Федерации подписал Указ № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации". Документ предусматривает целый комплекс мер по повышению уровня безопасности информационных ресурсов, в частности: постепенный отказ от использования средств информзащиты из недружественных стран, создание профильных подразделений во всех значимых учреждениях и так далее.– Насколько большую угрозу для безопасности России в настоящий момент представляют кибервойска Украины?– Угрозы безопасности России, исходящие из информационного пространства Украины, нельзя недооценивать. В условиях фактической утраты Киевом цифрового суверенитета, "кибервойска" Украины – это, по сути, натовский инструмент. В лице так называемой украинской IT-армии мы имеем дело не с доморощенными хакерами, а со всей кибермощью Североатлантического альянса, который предпринимает неустанные попытки проверить Россию на прочность "под флагом" проукраинских хакерских группировок. Их руками совершаются атаки на российские органы государственной власти, предприятия, финансовые и образовательные учреждения, объекты транспортной и логистической инфраструктуры. На днях Киев устами министра цифровой трансформации Михаила Федорова признал ответственность за резонансную хакерскую атаку на видеоплатформу RuTube 9 мая 2022 года, целью которой было полное выведение сервиса из строя, безвозвратное уничтожение его видеоархивов. Кстати, она не достигла искомого результата.Поддержку злонамеренным действиям Украины в информпространстве оказывают западные транснациональные IT-корпорации. Так, в августе 2022 года директор Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг сообщил, что его ведомство играет важную роль в координации действий крупных компаний в интересах содействия Украине. 6 декабря 2022 года австралийская IT-компания Internet 2.0, обслуживающая ведомства стран разведальянса "Пять глаз", подписала с украинскими властями меморандум об открытии филиала в Киеве. Цель – профессиональная подготовка хакеров под предлогом противодействия России. В русле аналогичных задач о расширении объемов содействия Украине 1 декабря 2022 года объявили Google и Amazon Web Services. Двадцатого декабря 2022 года американская космическая компания Space X договорилась о поставке 10 тысяч терминалов спутникового интернета, используемых украинскими войсками.Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер. По сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия. Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества: сегодня в прицеле – Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство.– Диалог с США по антитеррористической проблематике остается замороженным уже долгое время. Как, по оценке России, отсутствие обмена информацией с США сказалось на ситуации с безопасностью в мире? Можно ли говорить о том, что сегодня международный терроризм укрепляет свои позиции?– В очередной раз вынуждены напомнить, что наш диалог с США в области антитеррора, который осуществлялся под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-2019 годах и продемонстрировал свою востребованность и пользу, был свернут американской стороной под надуманным предлогом еще задолго до начала СВО. Со своей стороны, убеждены в значимости практического сотрудничества по такой чувствительной для глобальной безопасности тематике с широким кругом заинтересованных и влиятельных партнеров вне зависимости от геополитической конъюнктуры. Но навязывать себя в качестве надежного союзника в борьбе с терроризмом мы не собираемся.Вашингтон же, судя по содержанию недавно обновленной стратегии национальной безопасности США, намерен сотрудничать в борьбе с терроризмом строго избирательно: лишь с теми, с кем сочтет нужным. Подобный подход существенно сужает возможности по полноценному возобновлению нашего взаимодействия. Поэтому таких перспектив пока не просматривается.Вместе с тем наращиваем плодотворный диалог с другими, настоящими партнерами – Китаем, Индией, Пакистаном, Египтом, по линии СНГ, ШОС и ОДКБ. Это особенно важно в условиях, когда международные террористические организации не просто не дремлют, но и умело пользуются любыми возможностями для укрепления своего влияния, восстанавливают свой деструктивный потенциал. В данной связи особенно тревожит наблюдаемая сегодня тенденция по передислокации боевиков из ближневосточного региона вглубь Африки, где зримо формируются условия для восстановления "Халифата в версии 2.0".– Недавно произошел теракт в отношении главы Русского дома в ЦАР, и, судя по отправленной в посылке со взрывчаткой записке, он связан с недовольством растущим влиянием России в Африке. Поступали ли угрозы в адрес российских дипломатов или сотрудников Русских домов в других странах континента?– В связи с покушением 16 декабря на жизнь генерального директора компании "Русский дом" Дмитрия Сытого решительно осудили любые террористические акты – где и кем бы они ни совершались. Следим за ходом расследования компетентными органами ЦАР этого злодеяния, рассчитываем, что виновные понесут заслуженное наказание. Держим на контроле сообщения о рисках в сфере безопасности наших загранпредставительств и компаний, в том числе, на африканском континенте. Незамедлительно принимаем все необходимые меры.

https://ria.ru/20221209/finansy-1837451377.html

https://ria.ru/20221011/kiberugrozy-1823076273.html

https://ria.ru/20221220/arest-1839971394.html

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украина

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, олег сыромолотов, россия, украина, евросоюз, rutube, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кибербезопасность, кибератаки