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В МИД заявили, что Россия встревожена ситуацией в Африке - РИА Новости, 28.12.2022
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В МИД заявили, что Россия встревожена ситуацией в Африке
В МИД заявили, что Россия встревожена ситуацией в Африке - РИА Новости, 28.12.2022
В МИД заявили, что Россия встревожена ситуацией в Африке
Москва встревожена тенденцией по передислокации боевиков из ближневосточного региона вглубь Африки, где формируются условия для восстановления "халифата в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:04
2022-12-28T10:09
в мире
олег сыромолотов
африка
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва встревожена тенденцией по передислокации боевиков из ближневосточного региона вглубь Африки, где формируются условия для восстановления "халифата в версии 2.0", сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. "Особенно тревожит наблюдаемая сегодня тенденция по передислокации боевиков из ближневосточного региона вглубь Африки, где зримо формируются условия для восстановления "халифата в версии 2.0"", - добавил Сыромолотов. "Вместе с тем наращиваем плодотворный диалог с другими (настоящими) партнерами — Китаем, Индией, Пакистаном, Египтом, по линии СНГ, ШОС и ОДКБ. Это особенно важно в условиях, когда международные террористические организации не просто не дремлют, но и умело пользуются любыми возможностями для укрепления своего влияния, восстанавливают свой деструктивный потенциал", - сказал он. Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
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в мире, олег сыромолотов, африка, москва, россия, снг, шос, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Олег Сыромолотов, Африка, Москва, Россия, СНГ, ШОС, ОДКБ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:04 28.12.2022 (обновлено: 10:09 28.12.2022)
 
В МИД заявили, что Россия встревожена ситуацией в Африке

МИД: Россия встревожена ситуацией в Африке, где формируют условия для халифата

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва встревожена тенденцией по передислокации боевиков из ближневосточного региона вглубь Африки, где формируются условия для восстановления "халифата в версии 2.0", сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Особенно тревожит наблюдаемая сегодня тенденция по передислокации боевиков из ближневосточного региона вглубь Африки, где зримо формируются условия для восстановления "халифата в версии 2.0"", - добавил Сыромолотов.
"Вместе с тем наращиваем плодотворный диалог с другими (настоящими) партнерами — Китаем, Индией, Пакистаном, Египтом, по линии СНГ, ШОС и ОДКБ. Это особенно важно в условиях, когда международные террористические организации не просто не дремлют, но и умело пользуются любыми возможностями для укрепления своего влияния, восстанавливают свой деструктивный потенциал", - сказал он.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 09:52
МИД рассказал о поддержке Западом работы украинских хакеров против России
 
В миреОлег СыромолотовАфрикаМоскваРоссияСНГШОСОДКБМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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