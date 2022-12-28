https://ria.ru/20221228/afrika-1841820670.html

В МИД заявили, что Россия встревожена ситуацией в Африке

В МИД заявили, что Россия встревожена ситуацией в Африке - РИА Новости, 28.12.2022

В МИД заявили, что Россия встревожена ситуацией в Африке

Москва встревожена тенденцией по передислокации боевиков из ближневосточного региона вглубь Африки, где формируются условия для восстановления "халифата в... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:04

2022-12-28T10:04

2022-12-28T10:09

в мире

олег сыромолотов

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва встревожена тенденцией по передислокации боевиков из ближневосточного региона вглубь Африки, где формируются условия для восстановления "халифата в версии 2.0", сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. "Особенно тревожит наблюдаемая сегодня тенденция по передислокации боевиков из ближневосточного региона вглубь Африки, где зримо формируются условия для восстановления "халифата в версии 2.0"", - добавил Сыромолотов. "Вместе с тем наращиваем плодотворный диалог с другими (настоящими) партнерами — Китаем, Индией, Пакистаном, Египтом, по линии СНГ, ШОС и ОДКБ. Это особенно важно в условиях, когда международные террористические организации не просто не дремлют, но и умело пользуются любыми возможностями для укрепления своего влияния, восстанавливают свой деструктивный потенциал", - сказал он. Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, олег сыромолотов, африка, москва, россия, снг, шос, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)