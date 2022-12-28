https://ria.ru/20221228/afrika-1841820670.html
В МИД заявили, что Россия встревожена ситуацией в Африке
В МИД заявили, что Россия встревожена ситуацией в Африке - РИА Новости, 28.12.2022
В МИД заявили, что Россия встревожена ситуацией в Африке
Москва встревожена тенденцией по передислокации боевиков из ближневосточного региона вглубь Африки, где формируются условия для восстановления "халифата в... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:04
2022-12-28T10:04
2022-12-28T10:09
в мире
олег сыромолотов
африка
москва
россия
снг
шос
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_c05ea75113359dbc474ebef9dddd5e87.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Москва встревожена тенденцией по передислокации боевиков из ближневосточного региона вглубь Африки, где формируются условия для восстановления "халифата в версии 2.0", сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. "Особенно тревожит наблюдаемая сегодня тенденция по передислокации боевиков из ближневосточного региона вглубь Африки, где зримо формируются условия для восстановления "халифата в версии 2.0"", - добавил Сыромолотов. "Вместе с тем наращиваем плодотворный диалог с другими (настоящими) партнерами — Китаем, Индией, Пакистаном, Египтом, по линии СНГ, ШОС и ОДКБ. Это особенно важно в условиях, когда международные террористические организации не просто не дремлют, но и умело пользуются любыми возможностями для укрепления своего влияния, восстанавливают свой деструктивный потенциал", - сказал он. Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
https://ria.ru/20221228/podderzhke-1841817129.html
африка
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841583734_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_e81af8d1ec24ecb9e85e0bfcdadf2fdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олег сыромолотов, африка, москва, россия, снг, шос, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Олег Сыромолотов, Африка, Москва, Россия, СНГ, ШОС, ОДКБ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:04 28.12.2022 (обновлено: 10:09 28.12.2022)
В МИД заявили, что Россия встревожена ситуацией в Африке
МИД: Россия встревожена ситуацией в Африке, где формируют условия для халифата