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Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД
Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД - РИА Новости, 19.05.2023
Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД
Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова от должности замминистра иностранных дел, указ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:18
2023-05-19T11:18
2023-05-19T15:28
политика
россия
олег сыромолотов
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова от должности замминистра иностранных дел, указ опубликовали на портале правовой информации.Сегодня Олегу Сыромолотову исполнилось 70 лет.Он работал замглавы МИД с 2015 года, перейдя в ведомство с поста руководителя службы контрразведки ФСБ.В 2007 году Сыромолотову присвоили звание генерал армии.Он награжден орденом Почета (1998) и орденом Почета Республики Беларусь (2002).
https://ria.ru/20221125/galuzin-1834196184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, олег сыромолотов, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Олег Сыромолотов, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД
Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД по противодействию терроризму