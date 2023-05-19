https://ria.ru/20230519/syromolotov-1872848337.html

Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД

Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД - РИА Новости, 19.05.2023

Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД

Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова от должности замминистра иностранных дел, указ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:18

2023-05-19T11:18

2023-05-19T15:28

политика

россия

олег сыромолотов

владимир путин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова от должности замминистра иностранных дел, указ опубликовали на портале правовой информации.Сегодня Олегу Сыромолотову исполнилось 70 лет.Он работал замглавы МИД с 2015 года, перейдя в ведомство с поста руководителя службы контрразведки ФСБ.В 2007 году Сыромолотову присвоили звание генерал армии.Он награжден орденом Почета (1998) и орденом Почета Республики Беларусь (2002).

https://ria.ru/20221125/galuzin-1834196184.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, олег сыромолотов, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)