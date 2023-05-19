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Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД - РИА Новости, 19.05.2023
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11:18 19.05.2023 (обновлено: 15:28 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/syromolotov-1872848337.html
Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД
Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД - РИА Новости, 19.05.2023
Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД
Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова от должности замминистра иностранных дел, указ опубликовали на портале правовой информации. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T11:18
2023-05-19T15:28
политика
россия
олег сыромолотов
владимир путин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова от должности замминистра иностранных дел, указ опубликовали на портале правовой информации.Сегодня Олегу Сыромолотову исполнилось 70 лет.Он работал замглавы МИД с 2015 года, перейдя в ведомство с поста руководителя службы контрразведки ФСБ.В 2007 году Сыромолотову присвоили звание генерал армии.Он награжден орденом Почета (1998) и орденом Почета Республики Беларусь (2002).
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политика, россия, олег сыромолотов, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Олег Сыромолотов, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД

Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД по противодействию терроризму

© Фото : предоставлено МИД РФЗаместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : предоставлено МИД РФ
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимир Путин освободил Олега Сыромолотова от должности замминистра иностранных дел, указ опубликовали на портале правовой информации.
«
"Освободить Сыромолотова Олега Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму", — говорится в документе.
Сегодня Олегу Сыромолотову исполнилось 70 лет.
Он работал замглавы МИД с 2015 года, перейдя в ведомство с поста руководителя службы контрразведки ФСБ.
В 2007 году Сыромолотову присвоили звание генерал армии.
Он награжден орденом Почета (1998) и орденом Почета Республики Беларусь (2002).
Михаил Галузин
Путин назначил экс-посла в Токио Галузина замглавы МИД
25 ноября 2022, 13:32
 
ПолитикаРоссияОлег СыромолотовВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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