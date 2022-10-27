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Террористы в Афганистане разграничивают сферы влияния, заявили в МИД России - РИА Новости, 27.10.2022
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Террористы в Афганистане разграничивают сферы влияния, заявили в МИД России
Террористы в Афганистане разграничивают сферы влияния, заявили в МИД России - РИА Новости, 27.10.2022
Террористы в Афганистане разграничивают сферы влияния, заявили в МИД России
В Афганистане наблюдается тенденция к разграничению сфер влияния между террористическими организациями и военизированной афганской оппозицией, заявил в интервью РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:01
2022-10-27T12:01
в мире
олег сыромолотов
мохаммад хасан ахунд
афганистан
россия
кабул (город)
оон
талибан
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Афганистане наблюдается тенденция к разграничению сфер влияния между террористическими организациями и военизированной афганской оппозицией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Наблюдается тенденция к координации действий и разграничению сфер влияния между террористическими организациями и военизированной афганской оппозицией. Это фактически определяет необходимость властям вести антитеррористическую и антиэкстремистскую "войну на два фронта", - заявил Сыромолотов.В начале августа 2021 года "Талибан"*, активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа его боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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афганистан
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в мире, олег сыромолотов, мохаммад хасан ахунд, афганистан, россия, кабул (город), оон, талибан
В мире, Олег Сыромолотов, Мохаммад Хасан Ахунд, Афганистан, Россия, Кабул (город), ООН, Талибан
12:01 27.10.2022
 
Террористы в Афганистане разграничивают сферы влияния, заявили в МИД России

Замглавы МИД Сыромолотов: террористы в Афганистане начали разграничивать сферы влияния

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Афганистане наблюдается тенденция к разграничению сфер влияния между террористическими организациями и военизированной афганской оппозицией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Наблюдается тенденция к координации действий и разграничению сфер влияния между террористическими организациями и военизированной афганской оппозицией. Это фактически определяет необходимость властям вести антитеррористическую и антиэкстремистскую "войну на два фронта", - заявил Сыромолотов.
В начале августа 2021 года "Талибан"*, активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа его боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 04:49
В МИД России рассказали о роли США в ситуации на границах Афганистана
 
В миреОлег СыромолотовМохаммад Хасан АхундАфганистанРоссияКабул (город)ООНТалибан
 
 
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