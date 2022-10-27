https://ria.ru/20221027/mid-1827140702.html

Террористы в Афганистане разграничивают сферы влияния, заявили в МИД России

Террористы в Афганистане разграничивают сферы влияния, заявили в МИД России - РИА Новости, 27.10.2022

Террористы в Афганистане разграничивают сферы влияния, заявили в МИД России

В Афганистане наблюдается тенденция к разграничению сфер влияния между террористическими организациями и военизированной афганской оппозицией, заявил в интервью РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:01

2022-10-27T12:01

2022-10-27T12:01

в мире

олег сыромолотов

мохаммад хасан ахунд

афганистан

россия

кабул (город)

оон

талибан

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В Афганистане наблюдается тенденция к разграничению сфер влияния между террористическими организациями и военизированной афганской оппозицией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Наблюдается тенденция к координации действий и разграничению сфер влияния между террористическими организациями и военизированной афганской оппозицией. Это фактически определяет необходимость властям вести антитеррористическую и антиэкстремистскую "войну на два фронта", - заявил Сыромолотов.В начале августа 2021 года "Талибан"*, активизировал наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа его боевики вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября 2021 года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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в мире, олег сыромолотов, мохаммад хасан ахунд, афганистан, россия, кабул (город), оон, талибан