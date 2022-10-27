https://ria.ru/20221027/syromolotov-1827049467.html

Олег Сыромолотов: попытки США ослабить информационный суверенитет РФ тщетны

Олег Сыромолотов: попытки США ослабить информационный суверенитет РФ тщетны - РИА Новости, 27.10.2022

Олег Сыромолотов: попытки США ослабить информационный суверенитет РФ тщетны

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес о том, можно ли... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:00

2022-10-27T10:00

2022-10-27T10:02

интервью

олег сыромолотов

россия

сша

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Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес о том, можно ли квалифицировать действия Украины сегодня как "терроризм", какую опасность для Центральной Азии представляют боевики в Афганистане, а также о том, кто совершает кибератаки на Россию и смогут ли США подорвать ее информационный суверенитет.– Российское руководство заявило, что Киев давно использует террористические методы, поставив себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Не планирует ли Москва ставить в ООН и других международных структурах вопрос о признании Украины террористическим государством или страной-спонсором терроризма?– В первую очередь хотел бы обратить внимание на одну базовую вещь: факт использования государством террористических методов при ведении боевых действий отнюдь не предполагает его квалификации в качестве "террористического государства" или "государства – спонсора терроризма". Вы, должно быть, в курсе, что само понятие "государство – спонсор терроризма" впервые выдумали американцы с целью клеймения неугодных стран, на которые Вашингтоном по своему разумению сначала навешивается этот позорный ярлык, а затем вводятся односторонние ограничительные меры. В российском же законодательстве таких псевдоправовых институтов вообще не предусмотрено. И вводить их, слепо копируя западные наработки, мы, разумеется, не планируем.Кроме того, главную ответственность по противодействию терроризму несут именно суверенные государства, а значит, выносить этот вопрос на уровень ООН или какой-либо иной международной организации не только нецелесообразно, но и безответственно. К сожалению, подобную безответственность демонстрирует как раз украинская сторона, всячески вплетающая (надо сказать, крайне неубедительно) свою антироссийскую риторику во все международные антитеррористические форматы, до которых в состоянии "дотянуться", тем самым политизируя международные усилия в сфере контртерроризма. Пусть подобная нечистоплотность останется на их совести. Мы – выше этого.Вместе с тем термин "террористические методы" действительно используется нами для описания манеры ведения украинской стороной военных действий. Речь идет об использовании "живых щитов", неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации. Все вышеуказанные деяния явно образуют состав военных преступлений и не имеют никакого отношения к терроризму как общеуголовному преступлению.– Как вы оцениваете ситуацию по борьбе с террористическим подпольем в Афганистане? Способно ли местное руководство справиться с террористической угрозой?– Мы оцениваем ситуацию с ростом потенциала террористического подполья в Афганистане как очень серьезную. В стране активно действуют более 20 террористических группировок совокупной численностью около 10 тысяч человек. Их финансовая подпитка из-за рубежа и приток иностранных террористов-боевиков продолжаются. Кроме того, в расположение террористов попала часть оружия и боеприпасов, оставшихся от позорно сбежавшего натовского военного контингента. Сложившееся бедственное социально-экономическое положение, традиционные факторы межрелигиозной и межэтнической напряженности также стали благодатной почвой для радикализации и террористической вербовки.Наблюдается тенденция к координации действий и разграничению сфер влияния между террористическими организациями и военизированной афганской оппозицией. Это фактически определяет необходимость талибским властям вести антитеррористическую и антиэкстремистскую "войну на два фронта".Наибольшая опасность исходит от активизации террористической активности ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ). Ее афганский филиал, так называемый "Вилаят Хорасан"* (террористическая группировка, запрещенная в РФ), сегодня является наиболее многочисленной (свыше шести тысяч боевиков) и боеспособной террористической группировкой с развитыми международными связями. За полтора года игиловцы* существенно нарастили пропагандистско-вербовочную кампанию, выстроенную на псевдорелигиозных призывах к созданию "всемирного халифата", сфокусировавшись на афганских нацменьшинствах и выходцах с территории соседних государств. Террористы разжигают в регионе антироссийские настроения, в том числе в контексте СВО на Украине. У нас также есть серьезные основания полагать, что именно ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ) были исполнителями теракта у российского посольства в сентябре 2022 году в Кабуле, унесшего жизни двух его сотрудников и нескольких мирных жителей.На этом фоне очевидна ограниченная эффективность ответных действий находящихся у власти "Движения талибов"** (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), возможности которого подорваны тем, что в наследство от предыдущего режима им не досталось никакой эффективной антитеррористической системы правоохранительных органов. Видимо, существовала она только в мифологизированных отчетах натовских функционеров и других прозападных международных чиновников, годами рекламировавших мнимые успехи западной коалиции в подготовке Афганских сил национальной безопасности.Остается лишь констатировать, что все это является прямым результатом бесславного 20-летнего пребывания США и их союзников по НАТО в Афганистане, официальной целью которого когда-то была обозначена "борьба с терроризмом". Никакими лицемерными заявлениями о "выполнении поставленных задач" откровенный провал американской "демократизаторской" стратегии в Афганистане не прикрыть.Как бы ни пытались в Вашингтоне переложить ответственность за сложившееся в стране бедственное положение на новые афганские власти, в реальности именно в годы американской "опеки" там пустили глубокие корни международные террористические группировки, выросло производство и распространение наркотиков.Сейчас Соединенные Штаты и их союзники продолжают вести свои геополитические игры, тщательно способствуя дестабилизации положения как в самом Афганистане, так и на приграничных с ним территориях. Демонстрация небезызвестной концепции "контролируемого хаоса" в действии.В этой связи американцами активно разыгрывается не только "антитеррористическая", но и "гуманитарная" карта. Стремясь использовать ухудшающееся гумположение для усиления ультимативного давления на талибов, США продолжают незаконно удерживать зарубежные активы страны несмотря на призывы гуманитарных агентств ООН, правозащитных организаций и самих афганцев.Учитывая продолжающиеся попытки Запада активно вмешиваться в судьбу всего региона, Россия не может оставаться в стороне. Мы будем содействовать Кабулу в стабилизации ситуации в стране и обеспечении интересов безопасности, в том числе с учетом того, что афганский фактор остается серьезным потенциальным источником террористической активности в Центральной Азии.Важно, чтобы Кабул в свою очередь гарантировал выполнение взятых на себя обязательств в области политической инклюзивности, борьбы с терроризмом и наркотиками, обеспечения прав человека. При этом необходимо прекратить необоснованные попытки международного давления на новые власти, срежиссированные Вашингтоном, и, напротив, расширить каналы международной помощи Афганистану.В этих целях планируем наращивать сотрудничество по линии профильных двусторонних контактов, международных форматов и организаций, прежде всего в формате ШОС и ОДКБ, в том числе по вопросам антитеррора. Также продолжим оказывать братскому народу Афганистана гуманитарную поддержку.– Какие совместные контртеррористические мероприятия можно ожидать в ближайшее время по линии Москвы и Минска?– Белоруссия является нашим ближайшим стратегическим союзником, связанным с Россией партнерскими обязательствами в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. В этой связи сотрудничество с Минском в сфере безопасности выстроено на системной основе. Регулярно в двустороннем и многостороннем форматах проводятся встречи руководства и аппаратов советов безопасности, заседания коллегий силовых министерств и ведомств. Тесное взаимодействие налажено и между оперативными подразделениями правоохранительных органов двух стран, которые ритмично, в плановом режиме организуют совместные спецоперации, направленные на пресечение незаконной миграции, трансграничной преступности, проникновения в наши страны террористических элементов.Россия и Белоруссия активно сотрудничают в вопросах охраны западных рубежей Союзного государства, в том числе в части модернизации соответствующей пограничной инфраструктуры. Погранслужбы наших стран в режиме реального времени обмениваются информацией по вопросам въезда-выезда, ведут совместные "стоп-листы" в отношении иностранцев, чье нахождение признано нежелательным на территории наших государств. Предпринимаются и другие шаги по укреплению общего миграционного пространства России и Белоруссии в рамках утвержденной в ноябре 2021 года Концепции миграционной политики Союзного государства и недавно принятого Плана мероприятий по ее выполнению.– Как вы оцениваете антитеррористический диалог между Москвой и Вашингтоном, остались ли какие-то каналы взаимодействия между сторонами после начала СВО?– Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено. Как вы помните, Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018-2019 годах в Вене и были полезны для обеих сторон.Недавно в США была обнародована новая стратегия национальной безопасности, где четко прописано, что сотрудничество в борьбе с терроризмом они будут строить избирательно – лишь с теми, с кем посчитают необходимым для себя. Подобный подход ясно свидетельствует о том, что контакты в этой сфере между Москвой и Вашингтоном последним не предполагаются. Но и нам это сотрудничество не может быть нужно больше, чем им. Американцы, к сожалению, так и не смогли прийти к осознанию того, что международное сотрудничество в антитерроре является объективной необходимостью для всех стран, должно быть "всепогодным" и не подверженным сиюминутной геополитической конъюнктуре.– Насколько с началом проведения специальной военной операции на Украине увеличились кибератаки на Россию? Из каких стран чаще всего происходят кибератаки? И как в Москве воспринимают заявления ряда стран Запада, декларирующих готовность к нанесению "упредительных" киберударов в отношении России? Будем ли отвечать на них?– С началом СВО на Украине в разы увеличились кибератаки на российские информационные ресурсы и инфраструктурные объекты: госучреждения, финансовый, транспортный и энергетический секторы. Диверсии осуществляются преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза. Рассадником вредоносной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является и Украина, ее цифровой потенциал, контролируемый США и их союзниками. Пентагон и Агентство национальной безопасности США кичатся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты "демократии", прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала. Привлекают к реализации агрессивных замыслов западные монополии. В авангарде – печально известная "Майкрософт", которая подчиняет интересам США цифровую независимость государств и тем самым способствует потенциальному проведению хакерских операций.Изощренные киберсредства используются для введения в заблуждение наших граждан, дискредитации действий Вооруженных Сил Российской Федерации и органов государственного управления. Основной метод – дезинформация, распространяемая через ИКТ и их программные средства. Недавно эксперты из Гарвардской школы Кеннеди признали: Соединенные Штаты – мировой лидер по пропаганде и распространению лжи.Российские компетентные ведомства располагают всеми возможностями для обеспечения надежной защиты информпространства нашей страны. Технические и программные средства непрерывно совершенствуются. Улучшаются навыки наших специалистов. Лучшее свидетельство тому – тщетность попыток США подорвать информационный суверенитет России. Что касается надежности отечественного цифрового потенциала, то лучшее свидетельство тому – растущий интерес к нашим разработкам за рубежом, со стороны союзников и единомышленников из развивающихся стран.– В последнее время участились случаи кибермошенничества в России. Из каких стран чаще всего работают преступники? Как россиянам обезопасить себя от похищения денег и личных данных?– Мы видим и знаем, что за киберпреступниками зачастую стоят спецслужбы США и их союзников. Есть сведения о создании ими "цифровых плацдармов" в Восточной Европе, ряде бывших советских республик, включая Украину. К слову, с началом специальной военной операции оттуда бежали несколько банд злоумышленников. Результат – их активность против России снизилась вдвое. Оборотная сторона – рост киберпреступности в Европе. Однако это не повод для успокоения: ущерб от хакерских взломов достигает десятки миллиардов рублей.Рекомендовал бы россиянам и проживающим у нас иностранцам не терять бдительности. Внимательно отслеживать рекомендации компетентных органов государственной власти по киберграмотности и кибергигиене, которые постоянно обновляются специалистами из Минцифры. Задача – пресечь кражу личных данных, их утечку и использование за рубежом. Если это происходит, то нам крайне затруднительно или практически невозможно обеспечить даже право на сохранность частной жизни из-за посягательства на сей счет со стороны недружественных государств, не говоря уже о расследовании киберпреступлений.Тем не менее для нейтрализации таких угроз МИД России тесно взаимодействует с компетентными ведомствами. Еще с 2000-х годов, несмотря на сопротивление США и их приспешников, мы продвигали идею о заключении международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В декабре 2019 года добились запуска переговоров в ООН в рамках ее Специального комитета. Прилагаем усилия для осуществления задачи по согласованию конвенции по борьбе с информпреступностью в 2024 году с опорой на подходы наших сторонников и единомышленников из развивающихся стран, которые выступают за наращивание сотрудничества государств и их компетентных органов в обеспечении цифровой защиты граждан от злоумышленников.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20221021/nekompetentnost-1825491725.html

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826385223.html

https://ria.ru/20221026/ssha-1826747734.html

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html

https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html

https://ria.ru/20221026/runet-1826874314.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

интервью, олег сыромолотов, россия, сша, афганистан, оон, одкб