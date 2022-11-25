https://ria.ru/20221125/rezolyutsiya-1834345266.html

МИД прокомментировал резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма"

МИД прокомментировал резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма" - РИА Новости, 25.11.2022

МИД прокомментировал резолюцию ЕП о признании России "спонсором терроризма"

Резолюция Европарламента о признании России "государством-спонсором терроризма" является недружественным шагом, заявил замглавы МИД РФ по вопросам... РИА Новости, 25.11.2022

2022-11-25T19:42

2022-11-25T19:42

2022-11-25T20:48

олег сыромолотов

европарламент

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терроризм

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Резолюция Европарламента о признании России "государством-спонсором терроризма" является недружественным шагом, заявил замглавы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.По его словам, попытки обвинить Россию в "государственном терроризме" начались задолго до операции РФ на Украине, в качестве "застрельщика" такой риторики ожидаемо выступил Киев, озвучивающий подобного рода обвинения еще с 2014 года.Сыромолотов отметил, что за последние же несколько месяцев такая риторика была подхвачена законодательными органами ряда других недружественных России стран.Дипломат добавил, что Россия много раз предлагала мировому сообществу объединить усилия на этом направлении, при этом отметив, что в 1990‑е гг. во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, Запад выступал спонсором преступников, действовавших на территории России, принимал их у себя, поставлял им вооружение и амуницию."Россия всегда проявляла себя как ответственный участник антитеррористической деятельности. Если отдельным странам или Европарламенту хочется поискать настоящих террористов, то предлагаем повнимательнее посмотреть и поглубже разобраться в произошедшем не так давно в Балтийском и Черном морях, а не участвовать в параде бутафорских резолюций", - сказал Сыромолотов.Он подчеркнул, что РФ всегда отстаивала и отстаивает линию на неприятие доктрины "государственного терроризма", которая временами эксплуатируется некоторыми недобросовестными государствами для оправдания вмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию других государств, что нарушает положения устава ООН.В размещенном на сайте МИД России ответе замминистра в связи с принятием Европарламента недавней резолюции в отношении России говорится, что "именно западные страны во главе с США используют такие ярлыки, как "террористическое государство", "террористический режим" или "государство – спонсор терроризма", для обозначения неугодных соперников с целью легитимизации вводимых против них односторонних принудительных мер, идущих вразрез с принципом суверенного равенства".Сыромолотов напомнил, что "только СБ ООН обладает исключительным полномочием по введению в отношении суверенного государства мер принудительного характера".Замглавы МИД РФ считает, что "что терроризм как общеуголовное преступление влечет индивидуальную уголовную ответственность". "Следовательно, только конкретные физические лица (а никак не государства), причастные к терроризму, могут быть субъектами данного преступления и подлежать преследованию в соответствии с уголовным правом", - пояснил Сыромолотов.Он обратил внимание на то, что "доктрина "уголовной ответственности государств", обсуждавшаяся после Первой мировой войны некоторыми маргинальными юристами-международниками, не известна ни современному, ни историческому международному праву"."Таким образом, наша оценка поведения недружественных Российской Федерации государств в категориях антитеррора во многом носила бы псевдосимметричный и юридически ущербный характер, свидетельствуя о том, что мы идем на поводу у наших оппонентов, бездумно копируя их терминологический инструментарий, который сами же последовательно критикуем",- считает он."Исходя из этого, полагаем, что следовать чужим антиправовым подходам было бы ошибочным. Уподобляться нарушителям международного права не будем", - заключил замглавы российского МИД.В среду Европейский парламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине. В настоящее время ЕС не располагает какой-либо законодательной базой для внесения стран в списки государств-спонсоров терроризма. При этом в ЕС с 2016 года действует режим, позволяющий включать в персональные санкционные списки физлица и организации за поддержку терроризма. В этих списках сегодня числятся 13 физлиц и 4 организации, включая (запрещенные в России) ИГ* и "Аль-Каиду"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20221125/evropa-1834249143.html

https://ria.ru/20221124/evroparlament-1833819661.html

https://ria.ru/20221123/lavrov-1833807126.html

https://ria.ru/20221125/oon-1834292872.html

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Владимир Лаврентьев

олег сыромолотов, европарламент, евросоюз, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), европа, терроризм