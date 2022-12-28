https://ria.ru/20221228/nato-1841795322.html

В МИД назвали непредсказуемыми последствия раздачи Украине цифрового оружия

В МИД назвали непредсказуемыми последствия раздачи Украине цифрового оружия - РИА Новости, 28.12.2022

В МИД назвали непредсказуемыми последствия раздачи Украине цифрового оружия

НАТО через Украину, по сути, бесконтрольно раздает цифровое оружие, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T05:27

2022-12-28T05:27

2022-12-28T05:34

олег сыромолотов

россия

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. НАТО через Украину, по сути, бесконтрольно раздает цифровое оружие, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов. "Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер", - рассказал он. Как отметил замглавы МИД, "по сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия". "Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества: сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство", - предупредил дипломат. Как отмечал ранее в интервью РИА Новости Сыромолотов, после начала российской военной операции на Украине число кибератак против российских информационных ресурсов и инфраструктурных объектов выросло в разы. Их фиксируют преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1836898989.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег сыромолотов, россия, украина, нато