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В МИД назвали непредсказуемыми последствия раздачи Украине цифрового оружия - РИА Новости, 28.12.2022
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В МИД назвали непредсказуемыми последствия раздачи Украине цифрового оружия
В МИД назвали непредсказуемыми последствия раздачи Украине цифрового оружия - РИА Новости, 28.12.2022
В МИД назвали непредсказуемыми последствия раздачи Украине цифрового оружия
НАТО через Украину, по сути, бесконтрольно раздает цифровое оружие, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T05:27
2022-12-28T05:34
олег сыромолотов
россия
украина
нато
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. НАТО через Украину, по сути, бесконтрольно раздает цифровое оружие, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов. "Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер", - рассказал он. Как отметил замглавы МИД, "по сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия". "Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества: сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство", - предупредил дипломат. Как отмечал ранее в интервью РИА Новости Сыромолотов, после начала российской военной операции на Украине число кибератак против российских информационных ресурсов и инфраструктурных объектов выросло в разы. Их фиксируют преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза.
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олег сыромолотов, россия, украина, нато
Олег Сыромолотов, Россия, Украина, НАТО
05:27 28.12.2022 (обновлено: 05:34 28.12.2022)
 
В МИД назвали непредсказуемыми последствия раздачи Украине цифрового оружия

Замглавы МИД Сыромолотов: НАТО бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема НАТО
Эмблема НАТО - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. НАТО через Украину, по сути, бесконтрольно раздает цифровое оружие, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
"Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер", - рассказал он.
Как отметил замглавы МИД, "по сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия".
"Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества: сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство", - предупредил дипломат.
Как отмечал ранее в интервью РИА Новости Сыромолотов, после начала российской военной операции на Украине число кибератак против российских информационных ресурсов и инфраструктурных объектов выросло в разы. Их фиксируют преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза.
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