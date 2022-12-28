https://ria.ru/20221228/nato-1841795322.html
В МИД назвали непредсказуемыми последствия раздачи Украине цифрового оружия
В МИД назвали непредсказуемыми последствия раздачи Украине цифрового оружия - РИА Новости, 28.12.2022
В МИД назвали непредсказуемыми последствия раздачи Украине цифрового оружия
НАТО через Украину, по сути, бесконтрольно раздает цифровое оружие, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T05:27
2022-12-28T05:27
2022-12-28T05:34
олег сыромолотов
россия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_9b14a30c8401804b9426a6f6512f29a3.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. НАТО через Украину, по сути, бесконтрольно раздает цифровое оружие, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов. "Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер", - рассказал он. Как отметил замглавы МИД, "по сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия". "Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества: сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство", - предупредил дипломат. Как отмечал ранее в интервью РИА Новости Сыромолотов, после начала российской военной операции на Украине число кибератак против российских информационных ресурсов и инфраструктурных объектов выросло в разы. Их фиксируют преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза.
https://ria.ru/20221207/ukraina-1836898989.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152075/35/1520753576_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3c05dbf798c23c0403b09dae93b88e6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег сыромолотов, россия, украина, нато
Олег Сыромолотов, Россия, Украина, НАТО
05:27 28.12.2022 (обновлено: 05:34 28.12.2022)
В МИД назвали непредсказуемыми последствия раздачи Украине цифрового оружия
Замглавы МИД Сыромолотов: НАТО бесконтрольно раздает цифровое оружие через Украину
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. НАТО через Украину, по сути, бесконтрольно раздает цифровое оружие, что чревато непредсказуемыми последствиями для всего мира, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
"Необходимо четко понимать: угрозы, которые представляет Украина в информационном пространстве, носят универсальный характер", - рассказал он.
Как отметил замглавы МИД, "по сути, НАТО осуществляет сегодня через эту страну бесконтрольную раздачу цифрового оружия".
"Это чревато непредсказуемыми последствиями для всех членов международного сообщества: сегодня в прицеле Россия, а завтра на нашем месте может оказаться любое другое неугодное Вашингтону государство", - предупредил дипломат.
Как отмечал ранее в интервью РИА Новости Сыромолотов, после начала российской военной операции на Украине число кибератак против российских информационных ресурсов и инфраструктурных объектов выросло в разы. Их фиксируют преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза.