https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1842055582.html

Спецоперация, 28 декабря: ВС России уничтожили иностранных наемников в ДНР

Спецоперация, 28 декабря: ВС России уничтожили иностранных наемников в ДНР - РИА Новости, 28.12.2022

Спецоперация, 28 декабря: ВС России уничтожили иностранных наемников в ДНР

Минобороны РФ в среду заявило об уничтожении в рамках специальной военной операции украинских диверсантов и военных, а также иностранных наемников; министр... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T22:34

2022-12-28T22:34

2022-12-28T22:34

специальная военная операция на украине

в мире

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алексей резников

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украина

киев

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минобороны РФ в среду заявило об уничтожении в рамках специальной военной операции украинских диверсантов и военных, а также иностранных наемников; министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что США по дипломатическим каналам "пространно объяснили", что не планируют отправлять на Украину с системами ПВО Patriot своих специалистов. Ход операцииВС РФ в среду уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Владимировки в ДНР, сообщили в Минобороны России. На Донецком направлении российские военные уничтожили более 80 украинских военнослужащих и 10 единиц техники. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 200 человек. На Краснолиманском направлении огнем артиллерии поражены четыре ротные тактические группы 25-й воздушно-десантной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад войск Украины, а также 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новолюбовка, Невское ЛНР, Терны ДНР, а также Серебрянского лесничества, отметили в МО РФ. Согласно данным ведомства, российские ракетные войска и артиллерия уничтожили склад с вооружением и военной техникой украинских военных в Запорожской области. Кроме того, поражены пять пунктов управления украинских военных в Харьковской области и в ДНР, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах. ВС РФ в районе Угледара в ДНР за сутки уничтожили более 70 украинских военных и иностранных наемников, а также семь единиц техники. Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили в ДНР две артиллерийские системы М777 американского производства и гаубицу FH-70 немецкого производства, сообщили в Минобороны РФ. Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки уничтожили три боевые машины украинских РСЗО "Град" и три гаубицы "Мста-Б", а также по одному орудию Д-20 и Д-30, заявили в российском министерстве. Украинские диверсанты подорвали пешеходный мост в Пологах Запорожской области, сообщили власти региона. Международные события и заявленияГлава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл с визитом в Киев, где провел переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Лекорню провел заседание с рабочей группой министерства обороны Украины, чтобы обсудить военную поддержку Парижа Киеву. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страна работает над новыми поставками Украине артиллерийских установок CAESAR, их количество обсуждается с партнерами. Лекорню по итогам визита в Киев в среду сообщил, что "изучил потребности украинской армии", отметив, что Франция продолжит поддерживать ее в 2023 году. Пока что нет никакого "мирного плана" по Украине, и план, который не учитывает сегодняшние реалии с территорией РФ и ее новыми регионами, не может быть "мирным", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. До соглашения между Россией и США и договора, регулирующего состояние стран Восточной Европы, прием Украины в НАТО означал бы непосредственную "угрозу жизни", заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан. США по дипломатическим каналам "пространно объяснили", что не планируют отправлять на Украину со своими системами ПВО Patriot американских специалистов, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также пояснил свои недавние слова о том, что заявления "неназванных официальных лиц" США об "обезглавливающем ударе" по Кремлю, по сути, являются угрозой физического устранения президента РФ: он специально хотел обратить внимание на эту "анонимную утечку", которая прозвучала на фоне воинственных заявлений киевского руководства. Американская газета New York Times пишет, что США помогают украинским войскам в нацеливании на места, откуда Россия проводит запуск беспилотников. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность своего участия в урегулирования конфликта на Украине. Она также призналась, что точно не знает, как может закончится конфликт на Украине. КибервойнаУкраина превратилась в плацдарм Запада для испытания кибернаработок против России, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Он добавил, что российская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам. По словам дипломата, Киев фактически утратил цифровой суверенитет, "кибервойска" Украины - это, по сути, натовский инструмент, а западные IT-компании поддерживают злонамеренные действия Киева в информационном пространстве против России. Добровольных украинских хакеров, интернет-активистов и специалистов SMM, работающих в киберпространстве против России, не 1000, а несколько тысяч и даже больше, сообщил РИА Новости участник хакерской группировки RaHDIt ("Злые русские хакеры") на условиях анонимности. Они устраивают в рунете DDoS-атаки – например, на "Яндекс.Такси" и сайт РЖД, производят зловредную рекламу, добавил собеседник агентства. Он подчеркнул, что в кибервойне российские хакеры всегда найдут более совершенное оружие против украинской защиты.

https://ria.ru/20221228/spetsoperatsiya-1841885350.html

https://ria.ru/20221228/ukraina-1841834515.html

https://ria.ru/20221224/putin-1840971299.html

https://ria.ru/20221228/vengriya-1842038709.html

https://ria.ru/20221228/merkel-1842045133.html

https://ria.ru/20221228/sanktsii-1841890786.html

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в мире, сергей лавров, себастьян лекорню, алексей резников, россия, украина, киев, нато, яндекс.такси, ржд, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )