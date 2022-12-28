Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили о росте числа кибератак на Россию - РИА Новости, 28.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221228/ataki-1841809073.html
В МИД заявили о росте числа кибератак на Россию
В МИД заявили о росте числа кибератак на Россию - РИА Новости, 28.12.2022
В МИД заявили о росте числа кибератак на Россию
Госсектор, объекты критической информационной инфраструктуры приняли основной удар кибератак на РФ в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T09:02
2022-12-28T10:12
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
технологии
олег сыромолотов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:336:2762:1890_1920x0_80_0_0_a78d0c6f71f0b656fe30c03a4a5bc7c9.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Госсектор, объекты критической информационной инфраструктуры приняли основной удар кибератак на РФ в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Причем, если в прошлом году главной целью злоумышленников были финансовые учреждения, то в этом году основной удар принял на себя госсектор, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры и социально значимые учреждения", - пояснил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221220/khakery-1840126306.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837163949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3c8549a0f11dfdfc8ef88cb42231046.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, олег сыромолотов
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Технологии, Олег Сыромолотов
09:02 28.12.2022 (обновлено: 10:12 28.12.2022)
 
В МИД заявили о росте числа кибератак на Россию

В МИД заявили, что число кибератак на Россию в этом году возросло на 80 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Информационные технологии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Госсектор, объекты критической информационной инфраструктуры приняли основной удар кибератак на РФ в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"На фоне проведения специальной военной операции наша страна столкнулась с беспрецедентной внешней агрессией в информационном пространстве. В 2022 году количество кибератак на Россию увеличилось на 80%", - рассказал он.
"Причем, если в прошлом году главной целью злоумышленников были финансовые учреждения, то в этом году основной удар принял на себя госсектор, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры и социально значимые учреждения", - пояснил Сыромолотов.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 22:22
Двух жителей Нью-Йорка обвинили в содействии "российским хакерам"
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТехнологииОлег Сыромолотов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала