https://ria.ru/20221228/ataki-1841809073.html

В МИД заявили о росте числа кибератак на Россию

В МИД заявили о росте числа кибератак на Россию - РИА Новости, 28.12.2022

В МИД заявили о росте числа кибератак на Россию

Госсектор, объекты критической информационной инфраструктуры приняли основной удар кибератак на РФ в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T09:02

2022-12-28T09:02

2022-12-28T10:12

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

технологии

олег сыромолотов

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Госсектор, объекты критической информационной инфраструктуры приняли основной удар кибератак на РФ в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Причем, если в прошлом году главной целью злоумышленников были финансовые учреждения, то в этом году основной удар принял на себя госсектор, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры и социально значимые учреждения", - пояснил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20221220/khakery-1840126306.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, олег сыромолотов