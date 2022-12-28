https://ria.ru/20221228/ataki-1841809073.html
В МИД заявили о росте числа кибератак на Россию
В МИД заявили о росте числа кибератак на Россию - РИА Новости, 28.12.2022
В МИД заявили о росте числа кибератак на Россию
Госсектор, объекты критической информационной инфраструктуры приняли основной удар кибератак на РФ в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T09:02
2022-12-28T09:02
2022-12-28T10:12
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
технологии
олег сыромолотов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Госсектор, объекты критической информационной инфраструктуры приняли основной удар кибератак на РФ в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Причем, если в прошлом году главной целью злоумышленников были финансовые учреждения, то в этом году основной удар принял на себя госсектор, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры и социально значимые учреждения", - пояснил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
https://ria.ru/20221220/khakery-1840126306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, олег сыромолотов
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Технологии, Олег Сыромолотов
09:02 28.12.2022 (обновлено: 10:12 28.12.2022)
В МИД заявили о росте числа кибератак на Россию
В МИД заявили, что число кибератак на Россию в этом году возросло на 80 процентов