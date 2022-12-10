https://ria.ru/20221210/kiberataki-1837677933.html

В МИД рассказали, сколько денег США потратят на кибератаки в 2023 году

В МИД рассказали, сколько денег США потратят на кибератаки в 2023 году - РИА Новости, 10.12.2022

В МИД рассказали, сколько денег США потратят на кибератаки в 2023 году

потратить на кибератаки против неугодных правительств в следующем году 11 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T07:20

2022-12-10T07:20

2022-12-10T08:33

олег сыромолотов

джо байден

технологии

россия

сша

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/90/1557509070_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_79f4fd09b29859f49f0feb2967a80764.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. США планируют потратить на кибератаки против неугодных правительств в следующем году 11 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.По словам дипломата, на эти цели правительство США ежегодно выделяет "огромные деньги". "Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов", — уточнил замглавы МИД.Как отметил собеседник агентства, "администрация Джо Байдена в октябре впервые в своих обновленных доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов".Как отмечал ранее в интервью РИА Новости Сыромолотов, после начала российской военной операции на Украине число кибератак против российских информационных ресурсов и инфраструктурных объектов выросло в разы. Их фиксируют преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза.

https://ria.ru/20220606/kiberataki-1793501230.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег сыромолотов, джо байден, технологии, россия, сша, министерство обороны сша