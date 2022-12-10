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В МИД рассказали, сколько денег США потратят на кибератаки в 2023 году - РИА Новости, 10.12.2022
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В МИД рассказали, сколько денег США потратят на кибератаки в 2023 году
В МИД рассказали, сколько денег США потратят на кибератаки в 2023 году - РИА Новости, 10.12.2022
В МИД рассказали, сколько денег США потратят на кибератаки в 2023 году
потратить на кибератаки против неугодных правительств в следующем году 11 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T07:20
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олег сыромолотов
джо байден
технологии
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сша
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. США планируют потратить на кибератаки против неугодных правительств в следующем году 11 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.По словам дипломата, на эти цели правительство США ежегодно выделяет "огромные деньги". "Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов", — уточнил замглавы МИД.Как отметил собеседник агентства, "администрация Джо Байдена в октябре впервые в своих обновленных доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов".Как отмечал ранее в интервью РИА Новости Сыромолотов, после начала российской военной операции на Украине число кибератак против российских информационных ресурсов и инфраструктурных объектов выросло в разы. Их фиксируют преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза.
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олег сыромолотов, джо байден, технологии, россия, сша, министерство обороны сша
Олег Сыромолотов, Джо Байден, Технологии, Россия, США, Министерство обороны США
07:20 10.12.2022 (обновлено: 08:33 10.12.2022)
 
В МИД рассказали, сколько денег США потратят на кибератаки в 2023 году

МИД: США потратят на кибератаки против неугодных правительств 11 миллиардов долларов

© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд
© U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. США планируют потратить на кибератаки против неугодных правительств в следующем году 11 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

"Западные страны хотят использовать информацию и ее носители — речь о больших данных и программных средствах их передачи — для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки", — сказал он.

По словам дипломата, на эти цели правительство США ежегодно выделяет "огромные деньги".
"Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов", — уточнил замглавы МИД.
Как отметил собеседник агентства, "администрация Джо Байдена в октябре впервые в своих обновленных доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов".
Как отмечал ранее в интервью РИА Новости Сыромолотов, после начала российской военной операции на Украине число кибератак против российских информационных ресурсов и инфраструктурных объектов выросло в разы. Их фиксируют преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза.
Сотрудник во время кибератаки - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 15:32
В МИД России пообещали дать отпор кибератакам со стороны США
 
Олег СыромолотовДжо БайденТехнологииРоссияСШАМинистерство обороны США
 
 
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