07:20 10.12.2022 (обновлено: 08:33 10.12.2022)
В МИД рассказали, сколько денег США потратят на кибератаки в 2023 году
МИД: США потратят на кибератаки против неугодных правительств 11 миллиардов долларов
© U.S. Air Force / Maj. Christopher VasquezСотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. США планируют потратить на кибератаки против неугодных правительств в следующем году 11 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
"Западные страны хотят использовать информацию и ее носители — речь о больших данных и программных средствах их передачи — для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки", — сказал он.
По словам дипломата, на эти цели правительство США ежегодно выделяет "огромные деньги".
"Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов", — уточнил замглавы МИД.
Как отметил собеседник агентства, "администрация Джо Байдена в октябре впервые в своих обновленных доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов".
Как отмечал ранее в интервью РИА Новости Сыромолотов, после начала российской военной операции на Украине число кибератак против российских информационных ресурсов и инфраструктурных объектов выросло в разы. Их фиксируют преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза.