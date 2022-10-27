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В МИД России заявили о безответственности действий Киева - РИА Новости, 27.10.2022
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В МИД России заявили о безответственности действий Киева
В МИД России заявили о безответственности действий Киева - РИА Новости, 27.10.2022
В МИД России заявили о безответственности действий Киева
Киев действуют безответственно, призывая объявить Россию государством-спонсором терроризма и вынося антироссийскую риторику в профильные структуры, тем самым... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:02
2022-10-27T10:24
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
олег сыромолотов
владимир зеленский
россия
оон
сша
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев действуют безответственно, призывая объявить Россию государством-спонсором терроризма и вынося антироссийскую риторику в профильные структуры, тем самым Украина подрывает реальные усилия по борьбе с этой угрозой, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.Он напомнил, что само понятие "государство – спонсор терроризма" впервые выдумали американцы "с целью клеймения неугодных стран, на которые Вашингтоном по своему разумению сначала навешивается этот позорный ярлык, а затем – вводятся односторонние ограничительные меры"."В российском же законодательстве таких псевдоправовых институтов вообще не предусмотрено. И вводить их, слепо копируя западные наработки, мы, разумеется, не планируем", - сказал Сыромолотов.Кроме того, добавил он, главную ответственность по противодействию терроризму несут именно суверенные государства, а значит, выносить этот вопрос на уровень ООН или какой-либо иной международной организации "не только нецелесообразно, но и безответственно"."К сожалению, подобную безответственность демонстрирует как раз украинская сторона, всячески вплетающая (надо сказать, крайне неубедительно) свою антироссийскую риторику во все международные антитеррористические форматы, до которых в состоянии "дотянуться", тем самым политизируя международные усилия в сфере контртерроризма. Пусть подобная нечистоплотность останется на их совести. Мы выше этого", - подчеркнул замглавы российского МИД.Владимир Зеленский в сентябре после встречи с представителями аналитических кругов США заявил, что важно "усиливать оборонную поддержку Украины, в частности системами ПВО, и все-таки признать Россию государством–спонсором терроризма". В августе парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", в середине октября парламент Эстонии принял заявление с резким осуждением действий России на Украине и назвал РФ государством-спонсором терроризма. В среду, 26 октября сенат (верхняя палата парламента Польши) принял резолюцию о признании властей России "террористическим режимом".При этом Белый дом заявил, что администрация США приняла окончательное решение не придавать РФ статус страны-спонсора терроризма. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221018/estoniya-1824880445.html
https://ria.ru/20221026/oon-1826794689.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, олег сыромолотов, владимир зеленский, россия, оон, сша
В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Олег Сыромолотов, Владимир Зеленский, Россия, ООН, США
10:02 27.10.2022 (обновлено: 10:24 27.10.2022)
 
В МИД России заявили о безответственности действий Киева

В МИД заявили о бесполезности попытки Киева объявить Россию спонсором терроризма

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев действуют безответственно, призывая объявить Россию государством-спонсором терроризма и вынося антироссийскую риторику в профильные структуры, тем самым Украина подрывает реальные усилия по борьбе с этой угрозой, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.
Он напомнил, что само понятие "государство – спонсор терроризма" впервые выдумали американцы "с целью клеймения неугодных стран, на которые Вашингтоном по своему разумению сначала навешивается этот позорный ярлык, а затем – вводятся односторонние ограничительные меры".
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"В российском же законодательстве таких псевдоправовых институтов вообще не предусмотрено. И вводить их, слепо копируя западные наработки, мы, разумеется, не планируем", - сказал Сыромолотов.
Кроме того, добавил он, главную ответственность по противодействию терроризму несут именно суверенные государства, а значит, выносить этот вопрос на уровень ООН или какой-либо иной международной организации "не только нецелесообразно, но и безответственно".
"К сожалению, подобную безответственность демонстрирует как раз украинская сторона, всячески вплетающая (надо сказать, крайне неубедительно) свою антироссийскую риторику во все международные антитеррористические форматы, до которых в состоянии "дотянуться", тем самым политизируя международные усилия в сфере контртерроризма. Пусть подобная нечистоплотность останется на их совести. Мы выше этого", - подчеркнул замглавы российского МИД.
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Владимир Зеленский в сентябре после встречи с представителями аналитических кругов США заявил, что важно "усиливать оборонную поддержку Украины, в частности системами ПВО, и все-таки признать Россию государством–спонсором терроризма". В августе парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", в середине октября парламент Эстонии принял заявление с резким осуждением действий России на Украине и назвал РФ государством-спонсором терроризма. В среду, 26 октября сенат (верхняя палата парламента Польши) принял резолюцию о признании властей России "террористическим режимом".
При этом Белый дом заявил, что администрация США приняла окончательное решение не придавать РФ статус страны-спонсора терроризма. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
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МИД: США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаОлег СыромолотовВладимир ЗеленскийРоссияООНСША
 
 
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