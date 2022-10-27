10:02 27.10.2022 (обновлено: 10:24 27.10.2022)
В МИД России заявили о безответственности действий Киева
В МИД заявили о бесполезности попытки Киева объявить Россию спонсором терроризма
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киев действуют безответственно, призывая объявить Россию государством-спонсором терроризма и вынося антироссийскую риторику в профильные структуры, тем самым Украина подрывает реальные усилия по борьбе с этой угрозой, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.
Он напомнил, что само понятие "государство – спонсор терроризма" впервые выдумали американцы "с целью клеймения неугодных стран, на которые Вашингтоном по своему разумению сначала навешивается этот позорный ярлык, а затем – вводятся односторонние ограничительные меры".
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"В российском же законодательстве таких псевдоправовых институтов вообще не предусмотрено. И вводить их, слепо копируя западные наработки, мы, разумеется, не планируем", - сказал Сыромолотов.
Кроме того, добавил он, главную ответственность по противодействию терроризму несут именно суверенные государства, а значит, выносить этот вопрос на уровень ООН или какой-либо иной международной организации "не только нецелесообразно, но и безответственно".
"К сожалению, подобную безответственность демонстрирует как раз украинская сторона, всячески вплетающая (надо сказать, крайне неубедительно) свою антироссийскую риторику во все международные антитеррористические форматы, до которых в состоянии "дотянуться", тем самым политизируя международные усилия в сфере контртерроризма. Пусть подобная нечистоплотность останется на их совести. Мы выше этого", - подчеркнул замглавы российского МИД.
Владимир Зеленский в сентябре после встречи с представителями аналитических кругов США заявил, что важно "усиливать оборонную поддержку Украины, в частности системами ПВО, и все-таки признать Россию государством–спонсором терроризма". В августе парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм", в середине октября парламент Эстонии принял заявление с резким осуждением действий России на Украине и назвал РФ государством-спонсором терроризма. В среду, 26 октября сенат (верхняя палата парламента Польши) принял резолюцию о признании властей России "террористическим режимом".
При этом Белый дом заявил, что администрация США приняла окончательное решение не придавать РФ статус страны-спонсора терроризма. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям.