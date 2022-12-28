https://ria.ru/20221228/ataki-1841811252.html

МИД: российская инфраструктура позволяет успешно противостоять кибератакам

МИД: российская инфраструктура позволяет успешно противостоять кибератакам - РИА Новости, 28.12.2022

МИД: российская инфраструктура позволяет успешно противостоять кибератакам

Российская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T09:18

2022-12-28T09:18

2022-12-28T10:11

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

безопасность

технологии

олег сыромолотов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_2079535d99d892ba1e374d3344e20a22.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.По словам Сыромолотова, "наша киберустойчивость во многом стала результатом конкретных практических шагов, предпринятых российским руководством". Он напомнил, что "1 мая 2022 года президент Российской Федерации подписал Указ № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации".По его словам, "документ предусматривает целый комплекс мер по повышению уровня безопасности информационных ресурсов, в частности: постепенный отказ от использования средств информзащиты из недружественных стран; создание профильных подразделений во всех значимых учреждениях и так далее".Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20221228/kiberataki-1841810923.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность, технологии, олег сыромолотов