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МИД: российская инфраструктура позволяет успешно противостоять кибератакам - РИА Новости, 28.12.2022
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МИД: российская инфраструктура позволяет успешно противостоять кибератакам
МИД: российская инфраструктура позволяет успешно противостоять кибератакам - РИА Новости, 28.12.2022
МИД: российская инфраструктура позволяет успешно противостоять кибератакам
Российская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T09:18
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россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
безопасность
технологии
олег сыромолотов
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.По словам Сыромолотова, "наша киберустойчивость во многом стала результатом конкретных практических шагов, предпринятых российским руководством". Он напомнил, что "1 мая 2022 года президент Российской Федерации подписал Указ № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации".По его словам, "документ предусматривает целый комплекс мер по повышению уровня безопасности информационных ресурсов, в частности: постепенный отказ от использования средств информзащиты из недружественных стран; создание профильных подразделений во всех значимых учреждениях и так далее".Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность, технологии, олег сыромолотов
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Безопасность, Технологии, Олег Сыромолотов
09:18 28.12.2022 (обновлено: 10:11 28.12.2022)
 
МИД: российская инфраструктура позволяет успешно противостоять кибератакам

МИД: российская IT-инфраструктура позволяет эффективно противостоять кибератакам

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"На сегодняшний день российская IT-инфраструктура позволяет достаточно эффективно противодействовать компьютерным атакам. В 2022 году удалось успешно ликвидировать более 25 тысяч кибератак на госресурсы и 1,2 тысячи инцидентов на объектах критической инфраструктуры", - рассказал он.
По словам Сыромолотова, "наша киберустойчивость во многом стала результатом конкретных практических шагов, предпринятых российским руководством". Он напомнил, что "1 мая 2022 года президент Российской Федерации подписал Указ № 250 "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации".
По его словам, "документ предусматривает целый комплекс мер по повышению уровня безопасности информационных ресурсов, в частности: постепенный отказ от использования средств информзащиты из недружественных стран; создание профильных подразделений во всех значимых учреждениях и так далее".
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БезопасностьТехнологииОлег Сыромолотов
 
 
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