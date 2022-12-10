https://ria.ru/20221210/syromolotov-1837642223.html
Олег Сыромолотов: США тратят миллиарды долларов на кибератаки
Олег Сыромолотов: США тратят миллиарды долларов на кибератаки - РИА Новости, 10.12.2022
Олег Сыромолотов: США тратят миллиарды долларов на кибератаки
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес о том, почему США и их... РИА Новости, 10.12.2022
2022-12-10T10:00
2022-12-10T10:00
2022-12-10T11:35
интервью
технологии
олег сыромолотов
джо байден
россия
сша
оон
генеральная ассамблея оон
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Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес о том, почему США и их союзники выступают против деятельности Рабочей группы ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, как Россия противостоит этой позиции, и сколько Вашингтон намерен потратить на кибератаки на неугодные правительства в следующем году.– В декабре 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла представленную Россией и ее единомышленниками резолюцию по международной информационной безопасности (МИБ). Каковы перспективы реализации положений документа? Что будет содействовать этому, и что является препятствием?– Главное в решении Генассамблеи ООН – поддержка деятельности Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в 2021-2025 годах. Этот переговорный механизм – единственный в своем роде по данной проблематике. Его ключевая задача – не допустить превращения информационного пространства в поле столкновений государств. Рабочая группа способна обеспечить условия для заключения универсальных, обязательных для всех договоренностей по международной информационной безопасности. У России имеются соответствующие наработки. Намерены представить их в ближайшем будущем на рассмотрение международного сообщества.Против группы выступают США и их союзники. Их голосование против нашей резолюции не стало удивительным для нас. Они вновь – после попытки воспрепятствовать созданию рабочей группы в 2020 году – показали, что их не устраивает ее мандат. Им не нравится равноправие государств, возможность любой делегации заблокировать любое решение, если в нем усматривается покушение на суверенитет: Рабочая группа – безальтернативный механизм, с решениями которого вынуждены считаться наши противники. Подобное положение не устраивает Соединенные Штаты, которые привыкли диктовать свою волю, опираясь на свои технологические и финансовые преимущества.Западные страны хотят использовать информацию и ее носители – речь о больших данных и программных средствах их передачи – для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки. Под это американским правительством ежегодно выделяются огромные финансовые средства. Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов. К слову, администрация Джо Байдена в октябре впервые в своих обновленных доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов.Большинство стран мира поддерживают российский документ и его нацеленность на реализацию мандата рабочей группы. Несмотря на серьезное давление со стороны Запада, 112 государств проголосовало за продолжение переговоров в рамках данного формата в интересах укрепления мира и безопасности в информационном пространстве. Совместно с единомышленниками направим усилия на реализацию закрепленных в документе практических положений.– Что, по вашему мнению, помимо защиты собственного суверенитета, привлекает страны в принятой резолюции? Какие конкретные шаги предусматривает документ? Ведь для многих приоритет – получение помощи от развитых государств, в руках которых сосредоточены технологии и капиталы.– Совершенно верно. Последние дискуссии в группе показали, что вопросы наращивания потенциала – один из аспектов мандата – выходят на первый план для развивающихся государств. С учетом этого фактора предусмотрели в нашем проекте резолюции открытый и систематизированный обмен мнениями в рабочей группе по потребностям государств в сфере информационно-коммуникационных технологий и возможным механизмам их удовлетворения, включая финансирование.Это подход, выигрышно отличающийся от навязывания западными странами своих ИТ-продуктов, программно-аппаратных решений без учета законодательства других государств, нужд и приоритетов их пользователей. Убеждены, что наше предложение будет способствовать сохранению всеохватного, прозрачного и подлинно демократичного характера группы.– Как бы вы оценили эффективность переговоров в рамках Рабочей группы ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ? Востребовано ли сохранение данного переговорного формата на перспективу?– Принятие резолюции свидетельствует о высоком интересе стран к поиску совместных универсальных решений по вопросам международной информационной безопасности на равноправной основе. На данном этапе рабочая группа полностью отвечает этим критериям. В частности, в июле 2022 года государства приняли консенсусный промежуточный доклад по итогам первого года ее работы. Признали возможность выработки юридически обязывающих норм регулирования информпространства. Договорились о необходимости укреплять сотрудничество государств по линии компетентных органов. Поддержали в этих целях российское предложение о создании реестра контактных пунктов в области международной информационной безопасности для оперативного взаимодействия государств по предотвращению и реагированию на инциденты в сфере информационно- коммуникационных технологий.До истечения мандата Рабочей группы в 2025 году предстоит решить еще множество задач. Однако попытки отдельных стран по срыву работы группы показали, что о будущем формате международной дискуссии по международной информационной безопасности необходимо задуматься уже сейчас. В утвержденной резолюции четко указано, что соответствующее решение должно быть выработано на универсальной основе в рамках действующей Рабочей группы. Важно, что подобный механизм может быть запущен в 2025 году во избежание дублирования усилий государств и "растаскивания" проблематики международно- информационной безопасности по параллельным и дублирующим друг друга структурам.
https://ria.ru/20221208/oon-1837099853.html
https://ria.ru/20221115/kiberataki-1831753810.html
https://ria.ru/20221110/nato-1830471849.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью, технологии, олег сыромолотов, джо байден, россия, сша, оон, генеральная ассамблея оон, министерство обороны сша
Интервью, Технологии, Олег Сыромолотов, Джо Байден, Россия, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Министерство обороны США
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес о том, почему США и их союзники выступают против деятельности Рабочей группы ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, как Россия противостоит этой позиции, и сколько Вашингтон намерен потратить на кибератаки на неугодные правительства в следующем году.
– В декабре 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла представленную Россией и ее единомышленниками резолюцию по международной информационной безопасности (МИБ). Каковы перспективы реализации положений документа? Что будет содействовать этому, и что является препятствием?
– Главное в решении Генассамблеи
ООН – поддержка деятельности Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в 2021-2025 годах. Этот переговорный механизм – единственный в своем роде по данной проблематике. Его ключевая задача – не допустить превращения информационного пространства в поле столкновений государств. Рабочая группа способна обеспечить условия для заключения универсальных, обязательных для всех договоренностей по международной информационной безопасности. У России имеются соответствующие наработки. Намерены представить их в ближайшем будущем на рассмотрение международного сообщества.
Против группы выступают США и их союзники. Их голосование против нашей резолюции не стало удивительным для нас. Они вновь – после попытки воспрепятствовать созданию рабочей группы в 2020 году – показали, что их не устраивает ее мандат. Им не нравится равноправие государств, возможность любой делегации заблокировать любое решение, если в нем усматривается покушение на суверенитет: Рабочая группа – безальтернативный механизм, с решениями которого вынуждены считаться наши противники. Подобное положение не устраивает Соединенные Штаты, которые привыкли диктовать свою волю, опираясь на свои технологические и финансовые преимущества.
Западные страны хотят использовать информацию и ее носители – речь о больших данных и программных средствах их передачи – для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки. Под это американским правительством ежегодно выделяются огромные финансовые средства. Только бюджет Пентагона
на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов. К слову, администрация Джо Байдена
в октябре впервые в своих обновленных доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов.
Большинство стран мира поддерживают российский документ и его нацеленность на реализацию мандата рабочей группы. Несмотря на серьезное давление со стороны Запада, 112 государств проголосовало за продолжение переговоров в рамках данного формата в интересах укрепления мира и безопасности в информационном пространстве. Совместно с единомышленниками направим усилия на реализацию закрепленных в документе практических положений.
– Что, по вашему мнению, помимо защиты собственного суверенитета, привлекает страны в принятой резолюции? Какие конкретные шаги предусматривает документ? Ведь для многих приоритет – получение помощи от развитых государств, в руках которых сосредоточены технологии и капиталы.
– Совершенно верно. Последние дискуссии в группе показали, что вопросы наращивания потенциала – один из аспектов мандата – выходят на первый план для развивающихся государств. С учетом этого фактора предусмотрели в нашем проекте резолюции открытый и систематизированный обмен мнениями в рабочей группе по потребностям государств в сфере информационно-коммуникационных технологий и возможным механизмам их удовлетворения, включая финансирование.
Это подход, выигрышно отличающийся от навязывания западными странами своих ИТ-продуктов, программно-аппаратных решений без учета законодательства других государств, нужд и приоритетов их пользователей. Убеждены, что наше предложение будет способствовать сохранению всеохватного, прозрачного и подлинно демократичного характера группы.
– Как бы вы оценили эффективность переговоров в рамках Рабочей группы ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ? Востребовано ли сохранение данного переговорного формата на перспективу?
– Принятие резолюции свидетельствует о высоком интересе стран к поиску совместных универсальных решений по вопросам международной информационной безопасности на равноправной основе. На данном этапе рабочая группа полностью отвечает этим критериям. В частности, в июле 2022 года государства приняли консенсусный промежуточный доклад по итогам первого года ее работы. Признали возможность выработки юридически обязывающих норм регулирования информпространства. Договорились о необходимости укреплять сотрудничество государств по линии компетентных органов. Поддержали в этих целях российское предложение о создании реестра контактных пунктов в области международной информационной безопасности для оперативного взаимодействия государств по предотвращению и реагированию на инциденты в сфере информационно- коммуникационных технологий.
До истечения мандата Рабочей группы в 2025 году предстоит решить еще множество задач. Однако попытки отдельных стран по срыву работы группы показали, что о будущем формате международной дискуссии по международной информационной безопасности необходимо задуматься уже сейчас. В утвержденной резолюции четко указано, что соответствующее решение должно быть выработано на универсальной основе в рамках действующей Рабочей группы. Важно, что подобный механизм может быть запущен в 2025 году во избежание дублирования усилий государств и "растаскивания" проблематики международно- информационной безопасности по параллельным и дублирующим друг друга структурам.