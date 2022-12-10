https://ria.ru/20221210/syromolotov-1837642223.html

Олег Сыромолотов: США тратят миллиарды долларов на кибератаки

Олег Сыромолотов: США тратят миллиарды долларов на кибератаки - РИА Новости, 10.12.2022

Олег Сыромолотов: США тратят миллиарды долларов на кибератаки

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес о том, почему США и их... РИА Новости, 10.12.2022

2022-12-10T10:00

2022-12-10T10:00

2022-12-10T11:35

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Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна-Родригес о том, почему США и их союзники выступают против деятельности Рабочей группы ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, как Россия противостоит этой позиции, и сколько Вашингтон намерен потратить на кибератаки на неугодные правительства в следующем году.– В декабре 77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла представленную Россией и ее единомышленниками резолюцию по международной информационной безопасности (МИБ). Каковы перспективы реализации положений документа? Что будет содействовать этому, и что является препятствием?– Главное в решении Генассамблеи ООН – поддержка деятельности Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в 2021-2025 годах. Этот переговорный механизм – единственный в своем роде по данной проблематике. Его ключевая задача – не допустить превращения информационного пространства в поле столкновений государств. Рабочая группа способна обеспечить условия для заключения универсальных, обязательных для всех договоренностей по международной информационной безопасности. У России имеются соответствующие наработки. Намерены представить их в ближайшем будущем на рассмотрение международного сообщества.Против группы выступают США и их союзники. Их голосование против нашей резолюции не стало удивительным для нас. Они вновь – после попытки воспрепятствовать созданию рабочей группы в 2020 году – показали, что их не устраивает ее мандат. Им не нравится равноправие государств, возможность любой делегации заблокировать любое решение, если в нем усматривается покушение на суверенитет: Рабочая группа – безальтернативный механизм, с решениями которого вынуждены считаться наши противники. Подобное положение не устраивает Соединенные Штаты, которые привыкли диктовать свою волю, опираясь на свои технологические и финансовые преимущества.Западные страны хотят использовать информацию и ее носители – речь о больших данных и программных средствах их передачи – для подчинения своей воле неугодных правительств через кибератаки. Под это американским правительством ежегодно выделяются огромные финансовые средства. Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов. К слову, администрация Джо Байдена в октябре впервые в своих обновленных доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов.Большинство стран мира поддерживают российский документ и его нацеленность на реализацию мандата рабочей группы. Несмотря на серьезное давление со стороны Запада, 112 государств проголосовало за продолжение переговоров в рамках данного формата в интересах укрепления мира и безопасности в информационном пространстве. Совместно с единомышленниками направим усилия на реализацию закрепленных в документе практических положений.– Что, по вашему мнению, помимо защиты собственного суверенитета, привлекает страны в принятой резолюции? Какие конкретные шаги предусматривает документ? Ведь для многих приоритет – получение помощи от развитых государств, в руках которых сосредоточены технологии и капиталы.– Совершенно верно. Последние дискуссии в группе показали, что вопросы наращивания потенциала – один из аспектов мандата – выходят на первый план для развивающихся государств. С учетом этого фактора предусмотрели в нашем проекте резолюции открытый и систематизированный обмен мнениями в рабочей группе по потребностям государств в сфере информационно-коммуникационных технологий и возможным механизмам их удовлетворения, включая финансирование.Это подход, выигрышно отличающийся от навязывания западными странами своих ИТ-продуктов, программно-аппаратных решений без учета законодательства других государств, нужд и приоритетов их пользователей. Убеждены, что наше предложение будет способствовать сохранению всеохватного, прозрачного и подлинно демократичного характера группы.– Как бы вы оценили эффективность переговоров в рамках Рабочей группы ООН по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ? Востребовано ли сохранение данного переговорного формата на перспективу?– Принятие резолюции свидетельствует о высоком интересе стран к поиску совместных универсальных решений по вопросам международной информационной безопасности на равноправной основе. На данном этапе рабочая группа полностью отвечает этим критериям. В частности, в июле 2022 года государства приняли консенсусный промежуточный доклад по итогам первого года ее работы. Признали возможность выработки юридически обязывающих норм регулирования информпространства. Договорились о необходимости укреплять сотрудничество государств по линии компетентных органов. Поддержали в этих целях российское предложение о создании реестра контактных пунктов в области международной информационной безопасности для оперативного взаимодействия государств по предотвращению и реагированию на инциденты в сфере информационно- коммуникационных технологий.До истечения мандата Рабочей группы в 2025 году предстоит решить еще множество задач. Однако попытки отдельных стран по срыву работы группы показали, что о будущем формате международной дискуссии по международной информационной безопасности необходимо задуматься уже сейчас. В утвержденной резолюции четко указано, что соответствующее решение должно быть выработано на универсальной основе в рамках действующей Рабочей группы. Важно, что подобный механизм может быть запущен в 2025 году во избежание дублирования усилий государств и "растаскивания" проблематики международно- информационной безопасности по параллельным и дублирующим друг друга структурам.

https://ria.ru/20221208/oon-1837099853.html

https://ria.ru/20221115/kiberataki-1831753810.html

https://ria.ru/20221110/nato-1830471849.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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