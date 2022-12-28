https://ria.ru/20221228/antiterror-1841819655.html
В МИД оценили перспективы возобновления взаимодействия с США по антитеррору
В МИД оценили перспективы возобновления взаимодействия с США по антитеррору - РИА Новости, 28.12.2022
В МИД оценили перспективы возобновления взаимодействия с США по антитеррору
Перспектив возобновления взаимодействия РФ и США по антитеррору не просматривается, сообщил в интервью замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:00
2022-12-28T10:00
2022-12-28T10:10
в мире
россия
сша
олег сыромолотов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перспектив возобновления взаимодействия РФ и США по антитеррору не просматривается, сообщил в интервью замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."В очередной раз вынуждены напомнить, что наш диалог с США в области антитеррора, который осуществлялся под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-19 годах и продемонстрировал свою востребованность и пользу, был свернут американской стороной под надуманным предлогом еще задолго до начала специальной военной операции", - рассказал он."Вашингтон же, судя по содержанию недавно обновленной стратегии национальной безопасности США, намерен сотрудничать в борьбе с терроризмом строго избирательно — лишь с теми, с кем сочтет нужным. Подобный подход существенно сужает возможности по полноценному возобновлению нашего взаимодействия. Поэтому таких перспектив пока не просматривается", - отметил он.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Олег Сыромолотов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:00 28.12.2022 (обновлено: 10:10 28.12.2022)
В МИД оценили перспективы возобновления взаимодействия с США по антитеррору
Сыромолотов: Россия не будет навязывать себя США как союзника в борьбе с терроризмом
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перспектив возобновления взаимодействия РФ и США по антитеррору не просматривается, сообщил в интервью замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"В очередной раз вынуждены напомнить, что наш диалог с США в области антитеррора, который осуществлялся под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-19 годах и продемонстрировал свою востребованность и пользу, был свернут американской стороной под надуманным предлогом еще задолго до начала специальной военной операции", - рассказал он.
"Со своей стороны, убеждены в значимости практического сотрудничества по такой чувствительной для глобальной безопасности тематике с широким кругом заинтересованных и влиятельных партнеров вне зависимости от геополитической конъюнктуры. Но навязывать себя в качестве надежного союзника в борьбе с терроризмом мы не собираемся", - пояснил замглавы МИД России.
"Вашингтон же, судя по содержанию недавно обновленной стратегии национальной безопасности США, намерен сотрудничать в борьбе с терроризмом строго избирательно — лишь с теми, с кем сочтет нужным. Подобный подход существенно сужает возможности по полноценному возобновлению нашего взаимодействия. Поэтому таких перспектив пока не просматривается", - отметил он.