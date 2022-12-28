https://ria.ru/20221228/antiterror-1841819655.html

В МИД оценили перспективы возобновления взаимодействия с США по антитеррору

В МИД оценили перспективы возобновления взаимодействия с США по антитеррору - РИА Новости, 28.12.2022

В МИД оценили перспективы возобновления взаимодействия с США по антитеррору

Перспектив возобновления взаимодействия РФ и США по антитеррору не просматривается, сообщил в интервью замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:00

2022-12-28T10:00

2022-12-28T10:10

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россия

сша

олег сыромолотов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перспектив возобновления взаимодействия РФ и США по антитеррору не просматривается, сообщил в интервью замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."В очередной раз вынуждены напомнить, что наш диалог с США в области антитеррора, который осуществлялся под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-19 годах и продемонстрировал свою востребованность и пользу, был свернут американской стороной под надуманным предлогом еще задолго до начала специальной военной операции", - рассказал он."Вашингтон же, судя по содержанию недавно обновленной стратегии национальной безопасности США, намерен сотрудничать в борьбе с терроризмом строго избирательно — лишь с теми, с кем сочтет нужным. Подобный подход существенно сужает возможности по полноценному возобновлению нашего взаимодействия. Поэтому таких перспектив пока не просматривается", - отметил он.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20220906/kontakty-1814909935.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)