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В МИД оценили перспективы возобновления взаимодействия с США по антитеррору - РИА Новости, 28.12.2022
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В МИД оценили перспективы возобновления взаимодействия с США по антитеррору
В МИД оценили перспективы возобновления взаимодействия с США по антитеррору - РИА Новости, 28.12.2022
В МИД оценили перспективы возобновления взаимодействия с США по антитеррору
Перспектив возобновления взаимодействия РФ и США по антитеррору не просматривается, сообщил в интервью замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:00
2022-12-28T10:10
в мире
россия
сша
олег сыромолотов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перспектив возобновления взаимодействия РФ и США по антитеррору не просматривается, сообщил в интервью замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."В очередной раз вынуждены напомнить, что наш диалог с США в области антитеррора, который осуществлялся под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-19 годах и продемонстрировал свою востребованность и пользу, был свернут американской стороной под надуманным предлогом еще задолго до начала специальной военной операции", - рассказал он."Вашингтон же, судя по содержанию недавно обновленной стратегии национальной безопасности США, намерен сотрудничать в борьбе с терроризмом строго избирательно — лишь с теми, с кем сочтет нужным. Подобный подход существенно сужает возможности по полноценному возобновлению нашего взаимодействия. Поэтому таких перспектив пока не просматривается", - отметил он.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
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в мире, россия, сша, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Олег Сыромолотов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:00 28.12.2022 (обновлено: 10:10 28.12.2022)
 
В МИД оценили перспективы возобновления взаимодействия с США по антитеррору

Сыромолотов: Россия не будет навязывать себя США как союзника в борьбе с терроризмом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Перспектив возобновления взаимодействия РФ и США по антитеррору не просматривается, сообщил в интервью замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"В очередной раз вынуждены напомнить, что наш диалог с США в области антитеррора, который осуществлялся под эгидой внешнеполитических ведомств в 2018-19 годах и продемонстрировал свою востребованность и пользу, был свернут американской стороной под надуманным предлогом еще задолго до начала специальной военной операции", - рассказал он.
"Со своей стороны, убеждены в значимости практического сотрудничества по такой чувствительной для глобальной безопасности тематике с широким кругом заинтересованных и влиятельных партнеров вне зависимости от геополитической конъюнктуры. Но навязывать себя в качестве надежного союзника в борьбе с терроризмом мы не собираемся", - пояснил замглавы МИД России.
"Вашингтон же, судя по содержанию недавно обновленной стратегии национальной безопасности США, намерен сотрудничать в борьбе с терроризмом строго избирательно — лишь с теми, с кем сочтет нужным. Подобный подход существенно сужает возможности по полноценному возобновлению нашего взаимодействия. Поэтому таких перспектив пока не просматривается", - отметил он.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 17:41
США прервали все контакты с Россией по антитеррору, заявили в Совбезе
 
В миреРоссияСШАОлег СыромолотовМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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