https://ria.ru/20221027/kiberbezopasnost-1827098865.html
В МИД посоветовали россиянам соблюдать кибергигиену
В МИД посоветовали россиянам соблюдать кибергигиену - РИА Новости, 27.10.2022
В МИД посоветовали россиянам соблюдать кибергигиену
В российском МИД посоветовали россиянам и иностранцам, проживающим в России, не терять бдительности и быть внимательными к рекомендациям компетентных органов... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:56
2022-10-27T09:56
2022-10-27T10:09
олег сыромолотов
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кибербезопасность
технологии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В российском МИД посоветовали россиянам и иностранцам, проживающим в России, не терять бдительности и быть внимательными к рекомендациям компетентных органов государственной власти в области кибергигиены.В интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов рекомендовал "россиянам и проживающим у нас иностранцам не терять бдительности"."Внимательно отслеживать рекомендации компетентных органов госвласти по киберграмотности и кибергигиене, которые постоянно обновляются специалистами из Минцифры", - пояснил он."Задача – пресечь кражу личных данных, их утечку и использование за рубежом. Если это происходит, то нам крайне затруднительно или практически невозможно обеспечить даже право на сохранность частной жизни из-за посягательства на сей счет со стороны недружественных государств, не говоря уже о расследовании киберпреступлений", - заключил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
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олег сыромолотов, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кибербезопасность, технологии
Олег Сыромолотов, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Кибербезопасность, Технологии
09:56 27.10.2022 (обновлено: 10:09 27.10.2022)
В МИД посоветовали россиянам соблюдать кибергигиену
Замглавы МИД Сыромолотов посоветовал россиянам быть внимательными к вопросам кибергигиены