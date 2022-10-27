https://ria.ru/20221027/kiberbezopasnost-1827098865.html

В МИД посоветовали россиянам соблюдать кибергигиену

В МИД посоветовали россиянам соблюдать кибергигиену - РИА Новости, 27.10.2022

В МИД посоветовали россиянам соблюдать кибергигиену

В российском МИД посоветовали россиянам и иностранцам, проживающим в России, не терять бдительности и быть внимательными к рекомендациям компетентных органов... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:56

2022-10-27T09:56

2022-10-27T10:09

олег сыромолотов

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

кибербезопасность

технологии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В российском МИД посоветовали россиянам и иностранцам, проживающим в России, не терять бдительности и быть внимательными к рекомендациям компетентных органов государственной власти в области кибергигиены.В интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов рекомендовал "россиянам и проживающим у нас иностранцам не терять бдительности"."Внимательно отслеживать рекомендации компетентных органов госвласти по киберграмотности и кибергигиене, которые постоянно обновляются специалистами из Минцифры", - пояснил он."Задача – пресечь кражу личных данных, их утечку и использование за рубежом. Если это происходит, то нам крайне затруднительно или практически невозможно обеспечить даже право на сохранность частной жизни из-за посягательства на сей счет со стороны недружественных государств, не говоря уже о расследовании киберпреступлений", - заключил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20221027/kiberataki-1827097874.html

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олег сыромолотов, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кибербезопасность, технологии