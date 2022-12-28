https://ria.ru/20221228/podderzhke-1841817129.html

МИД рассказал о поддержке Западом работы украинских хакеров против России

МИД рассказал о поддержке Западом работы украинских хакеров против России - РИА Новости, 28.12.2022

МИД рассказал о поддержке Западом работы украинских хакеров против России

Западные IT-компании поддерживают злонамеренные действия Киева в информационном пространстве против России, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T09:52

2022-12-28T09:52

2022-12-28T10:07

технологии

олег сыромолотов

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украина

киев

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Западные IT-компании поддерживают злонамеренные действия Киева в информационном пространстве против России, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. "Поддержку злонамеренным действиям Украины в информпространстве оказывают западные транснациональные IT-корпорации", - рассказал он. Замглавы МИД РФ привел данные, согласно которым, в августе 2022 года директор Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг сообщил, что его ведомство играет важную роль в координации действий крупных компаний в интересах содействия Украине. Кроме того, 6 декабря 2022 года австралийская IT-компания Internet 2.0, обслуживающая ведомства стран разведальянса "Пять глаз", подписала с украинскими властями меморандум об открытии филиала в Киеве. "Цель - профессиональная подготовка хакеров под предлогом противодействия России", - пояснил Сыромолотов. "В русле аналогичных задач о расширении объемов содействия Украине 1 декабря 2022 года объявили Google и Amazon Web Services. 20 декабря 2022 года американская космическая компания Space X договорилась о поставке 10 тысяч терминалов спутникового интернета, используемых украинскими войсками", - рассказал он. Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20221228/kiberataki-1841810923.html

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технологии, олег сыромолотов, россия, украина, киев, google