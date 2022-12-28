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МИД рассказал о поддержке Западом работы украинских хакеров против России - РИА Новости, 28.12.2022
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МИД рассказал о поддержке Западом работы украинских хакеров против России
МИД рассказал о поддержке Западом работы украинских хакеров против России - РИА Новости, 28.12.2022
МИД рассказал о поддержке Западом работы украинских хакеров против России
Западные IT-компании поддерживают злонамеренные действия Киева в информационном пространстве против России, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T09:52
2022-12-28T10:07
технологии
олег сыромолотов
россия
украина
киев
google
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Западные IT-компании поддерживают злонамеренные действия Киева в информационном пространстве против России, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. "Поддержку злонамеренным действиям Украины в информпространстве оказывают западные транснациональные IT-корпорации", - рассказал он. Замглавы МИД РФ привел данные, согласно которым, в августе 2022 года директор Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг сообщил, что его ведомство играет важную роль в координации действий крупных компаний в интересах содействия Украине. Кроме того, 6 декабря 2022 года австралийская IT-компания Internet 2.0, обслуживающая ведомства стран разведальянса "Пять глаз", подписала с украинскими властями меморандум об открытии филиала в Киеве. "Цель - профессиональная подготовка хакеров под предлогом противодействия России", - пояснил Сыромолотов. "В русле аналогичных задач о расширении объемов содействия Украине 1 декабря 2022 года объявили Google и Amazon Web Services. 20 декабря 2022 года американская космическая компания Space X договорилась о поставке 10 тысяч терминалов спутникового интернета, используемых украинскими войсками", - рассказал он. Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
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технологии, олег сыромолотов, россия, украина, киев, google
Технологии, Олег Сыромолотов, Россия, Украина, Киев, Google
09:52 28.12.2022 (обновлено: 10:07 28.12.2022)
 
МИД рассказал о поддержке Западом работы украинских хакеров против России

Сыромолотов: западные IT-компании поддерживают работу украинских хакеров против России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Западные IT-компании поддерживают злонамеренные действия Киева в информационном пространстве против России, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Поддержку злонамеренным действиям Украины в информпространстве оказывают западные транснациональные IT-корпорации", - рассказал он.
Замглавы МИД РФ привел данные, согласно которым, в августе 2022 года директор Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг сообщил, что его ведомство играет важную роль в координации действий крупных компаний в интересах содействия Украине. Кроме того, 6 декабря 2022 года австралийская IT-компания Internet 2.0, обслуживающая ведомства стран разведальянса "Пять глаз", подписала с украинскими властями меморандум об открытии филиала в Киеве.
"Цель - профессиональная подготовка хакеров под предлогом противодействия России", - пояснил Сыромолотов.
"В русле аналогичных задач о расширении объемов содействия Украине 1 декабря 2022 года объявили Google и Amazon Web Services. 20 декабря 2022 года американская космическая компания Space X договорилась о поставке 10 тысяч терминалов спутникового интернета, используемых украинскими войсками", - рассказал он.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
Вчера, 09:14
В МИД Украину назвали плацдармом для испытания кибернаработок против России
 
ТехнологииОлег СыромолотовРоссияУкраинаКиевGoogle
 
 
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