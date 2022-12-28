https://ria.ru/20221228/terakt-1841821376.html

МИД следит за расследованием теракта против главы Русского дома в ЦАР

МИД следит за расследованием теракта против главы Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 28.12.2022

МИД следит за расследованием теракта против главы Русского дома в ЦАР

Россия следит за расследование теракта в отношении главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, надеется на наказание виновных, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T10:06

2022-12-28T10:06

2022-12-28T10:06

в мире

цар

покушение на главу русского дома в цар

олег сыромолотов

dhl

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия следит за расследование теракта в отношении главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, надеется на наказание виновных, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. "В связи с покушением 16 декабря на жизнь генерального директора компании "Русский дом" Дмитрия Сытого решительно осудили любые террористические акты - где и кем бы они ни совершались. Следим за ходом расследования компетентными органами ЦАР этого злодеяния, рассчитываем, что виновные понесут заслуженное наказание", - рассказал он. По словам Сыромолотова, "держим на контроле сообщения о рисках в сфере безопасности наших загранпредставительств и компаний, в том числе на африканском континенте". "Незамедлительно принимаем все необходимые меры", - добавил он. Глава Русского дома был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Ранее высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома посылку со взрывным устройством. Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20221219/lavrov-1839846566.html

https://ria.ru/20221225/sytyy-1841192116.html

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в мире, цар, покушение на главу русского дома в цар, олег сыромолотов, dhl, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)