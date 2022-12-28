https://ria.ru/20221228/terakt-1841821376.html
МИД следит за расследованием теракта против главы Русского дома в ЦАР
МИД следит за расследованием теракта против главы Русского дома в ЦАР - РИА Новости, 28.12.2022
МИД следит за расследованием теракта против главы Русского дома в ЦАР
Россия следит за расследование теракта в отношении главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, надеется на наказание виновных, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T10:06
2022-12-28T10:06
2022-12-28T10:06
в мире
цар
покушение на главу русского дома в цар
олег сыромолотов
dhl
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия следит за расследование теракта в отношении главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого, надеется на наказание виновных, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. "В связи с покушением 16 декабря на жизнь генерального директора компании "Русский дом" Дмитрия Сытого решительно осудили любые террористические акты - где и кем бы они ни совершались. Следим за ходом расследования компетентными органами ЦАР этого злодеяния, рассчитываем, что виновные понесут заслуженное наказание", - рассказал он. По словам Сыромолотова, "держим на контроле сообщения о рисках в сфере безопасности наших загранпредставительств и компаний, в том числе на африканском континенте". "Незамедлительно принимаем все необходимые меры", - добавил он. Глава Русского дома был госпитализирован в Банги после покушения: взорвалась отправленная ему посылка. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ сообщил РИА Новости, что Сытый ранее уже обращался в местную полицию. Ранее высокопоставленный источник в местной полиции сообщил РИА Новости, что полиция ЦАР выясняет, как DHL доставила главе Русского дома посылку со взрывным устройством. Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
https://ria.ru/20221219/lavrov-1839846566.html
https://ria.ru/20221225/sytyy-1841192116.html
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в мире, цар, покушение на главу русского дома в цар, олег сыромолотов, dhl, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, ЦАР, Покушение на главу Русского дома в ЦАР, Олег Сыромолотов, DHL, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД следит за расследованием теракта против главы Русского дома в ЦАР
Замглавы МИД Сыромолотов: Россия следит за расследованием теракта в ЦАР против Сытого