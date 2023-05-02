https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869156780.html

Биография Валентина Юдашкина

Биография Валентина Юдашкина - РИА Новости, 02.05.2023

Биография Валентина Юдашкина

Российский модельер Валентин Абрамович Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка (ныне в черте города Одинцово) Одинцовского района Московской... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:27

2023-05-02T14:27

2023-05-02T14:27

справки

валентин юдашкин

одинцово

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Российский модельер Валентин Абрамович Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка (ныне в черте города Одинцово) Одинцовского района Московской области.В 1986 году с отличием окончил факультет моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику прошел в Московском доме моды у модельера Вячеслава Зайцева. В 2002 году окончил продюсерский факультет Российского университета театрального искусства - ГИТИС. После окончания техникума получил должность старшего художника в Центральном проектно-конструкторском бюро при министерстве бытового обслуживания РСФСР.В 1987 году Юдашкин создал свою первую коллекцию "Русь изначальная", в 1989 году открыл фирму Vali-Moda. К этому же времени относится первый опыт работы Юдашкина как стилиста с артистами советской эстрады: Аллой Пугачевой, Людмилой Гурченко, Лаймой Вайкуле. Успех дизайнеру принесла коллекция "Фаберже" (1991), которая была продемонстрирована в Париже в рамках Недели Высокой моды. После показа этой коллекции Юдашкин получил широкую известность не только в России, но и в мире. Одно из платьев коллекции впоследствии было передано в Музей костюма Лувра. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях Высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter в Неделях Моды в Милане и Москве.В 1993 году Юдашкин открыл собственный Дом моды Valentin Yudashkin.В 1997 году дизайнер открыл свой первый бутик в Москве, где на тот момент была представлена одежда класса prêt-a-porter de luxe.Центральное место в его коллекциях от-кутюр занимала интерпретация имперской роскоши: для них характерна декоративная избыточность: обилие кружев, страз, блесток, вышивок из бисера, бусин, стекляруса.Среди многообразных источников вдохновения, к которым обращался дизайнер, – история (коллекция "Король-солнце", осень/зима 2005-2006, отсылающая к придворной культуре времени французского короля Людовика XIV; "Елизавета", осень/зима 2007-2008, посвященная эпохе английской королевы Елизаветы I Тюдор), изобразительное искусство и литература ("Врубель", весна/лето 1997, "Анна Каренина", осень/зима 1998-1999; "Русский авангард", весна/лето 2007). Использовались и другие темы: "Кабаре" (весна/лето 2006); коллекция весна/лето 2019, созданная по мотивам антикварного альбома с изображениями душистого горошка. Коллекции Юдашкина, отмеченные нарочитой роскошью, сыграли важную роль в становлении культуры вечерних и "эксклюзивных" нарядов в России 2000-х годов.Показы коллекций Валентина Юдашкина проходили в формате праздничных шоу, для участия в которых приглашались знаменитые артисты – клиенты модного дома и друзья дизайнера. В 2005 году модельер запустил линию одежды Yudashkin Jeans.В апреле 2007 года дизайнер представил на Международной выставке в Базеле свою первую эксклюзивную коллекцию часов Valentin Yudashkin by Jacob & Co, созданную совместно с известной часовой компанией Jacob & Co.В 2012 году Дом Моды запустил новую линию товаров для дома La Maison, которая включает в себя столовое серебро, фарфор, текстиль, свечи, ароматы для интерьера и предметы декора.В 2014 году была запущена новая линии украшений из янтаря Royal AmberВ настоящее время под брендом Valentin Yudashkin выпускается одежда класса Haute Couture и prêt-a-porter, сумки, обувь, ювелирные украшения, очки и другие аксессуары, а также линия товаров для дома. Кроме того, Valentin Yudashkin – это еще и студия интерьеров, которая разрабатывает архитектурные проекты и декоративные решения для жилых и коммерческих помещений.Бренд Valentin Yudashkin представлен в России, Франции, Италии, Болгарии, США и других странах.Валентин Юдашкин стал первым российским дизайнером, получившим статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды (1996). В 2005 году Дом моды "Валентин Юдашкин" был принят в Палату мод Италии. В 2016 году его дом моды принят во Французскую федерацию высокой моды, прет-а-порте и модельеров.Среди проектов Дома Моды Валентина Юдашкина – коллекции для олимпийской сборной России (1993, 1996, 1998), униформа для летного состава компании Aeroflot airline (1997), парадная униформа для российской армии (2007), коллекция одежды совместно с маркой Disney (2009), капсульная коллекции для Центра амурского тигра (2015).В 2007-2010 годах модельер разрабатывал парадную форму для Вооруженных сил РФ (ее измененный проект был утвержден в 2010 году, в 2013 году был существенно переработан).В 2016-2018 годах Юдашкин работал над коллекциями одежды, аксессуаров и парфюмерных композиций для марки Faberlic.Валентин Юдашкин создал костюмы для спектакля "И никого не стало" в Московском театре Олега Табакова (2020, режиссер Владимир Машков). Монографические выставки Валентина Юдашкина проходили в Историческом музее (2003, 2008), Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (2013).Юдашкин занимался преподавательской деятельностью. Он являлся профессором кафедры дизайна костюма Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина. В 2003 году дизайнер выпустил книгу-альбом, посвященную 15-летию творческой деятельности. В 2013 году он выпустил книгу об истории Дома Моды.2 мая 2023 года стало известно, что Валентин Юдашкин скончался.Заслуженный деятель искусств РФ (1999), народный художник России (2005), лауреат премии правительства РФ в области науки и техники (2002). Был удостоен российских орденов Почета (2008) и "За заслуги перед Отечеством IV (2013) и III степеней (2018). В 2007 году он стал Кавалером ордена искусств и литературы Франции, в 2013 году был награжден Орденом Почетного легиона. Модельер был женат на Марине Юдашкиной. Их дочь Галина (1990 года рождения) в 2019 году запустила детскую линию Yudashkin Kids.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, валентин юдашкин, одинцово