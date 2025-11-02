Рейтинг@Mail.ru
Пугачева оставила в России Rolls-Royce - РИА Новости, 02.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
03:26 02.11.2025 (обновлено: 06:27 02.11.2025)
https://ria.ru/20251102/pugacheva-2052457937.html
Пугачева оставила в России Rolls-Royce
Пугачева оставила в России Rolls-Royce - РИА Новости, 02.11.2025
Пугачева оставила в России Rolls-Royce
Певица Алла Пугачева не стала избавляться от своего Rolls-Royce Phantom в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными документами. РИА Новости, 02.11.2025
2025-11-02T03:26:00+03:00
2025-11-02T06:27:00+03:00
шоубиз
россия
алла пугачева
валентин юдашкин
rolls-royce motor cars
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:164:3072:1891_1920x0_80_0_0_6e9b2c2db2559ce632fa91ec0600d437.jpg
https://ria.ru/20251027/pugacheva-2050956840.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004521691_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6ff8bbb8ef52e9d0575f82209dcd29e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алла пугачева, валентин юдашкин, rolls-royce motor cars, осаго
Шоубиз, Россия, Алла Пугачева, Валентин Юдашкин, Rolls-Royce Motor Cars, ОСАГО
Пугачева оставила в России Rolls-Royce

Пугачева оставила за собой Rolls-Royce Phantom в России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Певица Алла Пугачева не стала избавляться от своего Rolls-Royce Phantom в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными документами.
Как указано в документах, Пугачева почти 19 лет владеет Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска — она же единственный собственник автомобиля. Кроме того, как следует из документов, на автомобиле нет каких-либо ограничений.
Помимо этого, на автомобиле до января этого года было оформлено ОСАГО. В последний раз Пугачеву в Rolls-Royce Phantom видели в день похорон модельера Валентина Юдашкина, скончавшегося 2 мая 2023 года после продолжительной болезни.
Согласно данным сервиса "Авто.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости, в России сейчас не продаются Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска. Вместе с тем стоимость авто 2007 года выпуска начинается от 22 миллионов рублей и достигает 40 миллионов рублей — всего в России продается четыре Rolls-Royce Phantom 2007 года.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Ветеран Афганистана подал шестой иск к Пугачевой
27 октября, 15:47
 
ШоубизРоссияАлла ПугачеваВалентин ЮдашкинRolls-Royce Motor CarsОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала