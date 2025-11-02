Пугачева оставила в России Rolls-Royce

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Певица Алла Пугачева не стала избавляться от своего Rolls-Royce Phantom в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с регистрационными документами.
Как указано в документах, Пугачева почти 19 лет владеет Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска — она же единственный собственник автомобиля. Кроме того, как следует из документов, на автомобиле нет каких-либо ограничений.
Помимо этого, на автомобиле до января этого года было оформлено ОСАГО. В последний раз Пугачеву в Rolls-Royce Phantom видели в день похорон модельера Валентина Юдашкина, скончавшегося 2 мая 2023 года после продолжительной болезни.
Согласно данным сервиса "Авто.ру", с которыми ознакомилось РИА Новости, в России сейчас не продаются Rolls-Royce Phantom 2006 года выпуска. Вместе с тем стоимость авто 2007 года выпуска начинается от 22 миллионов рублей и достигает 40 миллионов рублей — всего в России продается четыре Rolls-Royce Phantom 2007 года.
