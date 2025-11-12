Рейтинг@Mail.ru
Даже вещи дизайнеров перешивала: секреты уникального стиля Людмилы Гурченко
Культура
 
08:00 12.11.2025
Даже вещи дизайнеров перешивала: секреты уникального стиля Людмилы Гурченко
Даже вещи дизайнеров перешивала: секреты уникального стиля Людмилы Гурченко - РИА Новости, 12.11.2025
Даже вещи дизайнеров перешивала: секреты уникального стиля Людмилы Гурченко
Легендарная актриса блистала в самых разных амплуа — от драмы до комедии. А ее необыкновенные наряды вдохновляли миллионы советских женщин. Она никогда слепо не РИА Новости, 12.11.2025
фото, фото, культура, культура-важное, людмила гурченко, вячеслав зайцев, валентин юдашкин, знаменитости, кино, актриса, мода, стиль, юбилей, день рождения
Фото, Культура, Культура, Культура-Важное, Людмила Гурченко, Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Знаменитости, Кино, актриса, мода, стиль, юбилей, день рождения

Даже вещи дизайнеров перешивала: секреты уникального стиля Людмилы Гурченко

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Светлана Вовк. Легендарная актриса блистала в самых разных амплуа — от драмы до комедии. А ее необыкновенные наряды вдохновляли миллионы советских женщин. Она никогда слепо не следовала моде, сама придумывала яркие образы, кроила, шила, переделывая под себя даже дизайнерские вещи. Секреты стиля Людмилы Гурченко, которой сегодня исполнилось бы 90, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В начале карьеры Гурченко предпочитала силуэты в стиле New Look, как в фильме "Карнавальная ночь". Она всегда обожала подчеркивать свою знаменитую осиную талию (56 сантиметров) — выбирала платья и костюмы с облегающим верхом. Еще ее фирменным штрихом стали подплечники — высокие, но аккуратные.

Актриса Людмила Гурченко в роли Леночки Крыловой в художественном фильме Карнавальная ночь

В начале карьеры Гурченко предпочитала силуэты в стиле New Look, как в фильме "Карнавальная ночь". Она всегда обожала подчеркивать свою знаменитую осиную талию (56 сантиметров) — выбирала платья и костюмы с облегающим верхом. Еще ее фирменным штрихом стали подплечники — высокие, но аккуратные.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Актриса предпочитала платья с длинными рукавами и высокими воротниками. Она шутила: "Мой фасон — закрытое горло, закрытые руки... Я все время мерзну!" К тому же этот прием помогал акцентировать внимание на лице.

Людмила Гурченко на съемках фильма Рецепт ее молодости

Актриса предпочитала платья с длинными рукавами и высокими воротниками. Она шутила: "Мой фасон — закрытое горло, закрытые руки... Я все время мерзну!" К тому же этот прием помогал акцентировать внимание на лице.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гурченко считала, что крой по косой лучше подчеркивает линию талии, а юбки, по ее мнению, должны быть ровными — это стройнит. Каждую купленную вещь она обязательно подгоняла по фигуре: укорачивала рукава, ушивала, меняла длину.

Людмила Гурченко

Гурченко считала, что крой по косой лучше подчеркивает линию талии, а юбки, по ее мнению, должны быть ровными — это стройнит. Каждую купленную вещь она обязательно подгоняла по фигуре: укорачивала рукава, ушивала, меняла длину.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

У актрисы было удивительное чувство цвета. Она умела сочетать оттенки так, что даже простые вещи выглядели дорого. Особенно любила контраст: черный с белым, красный с черным, синий с золотом. При этом никогда не использовала больше трех цветов в одном наряде. С принтами тоже работала виртуозно: соединяла полоску с горохом, клетку с цветочным узором. Получались неожиданные, но гармоничные комбинации.

Людмила Гурченко

У актрисы было удивительное чувство цвета. Она умела сочетать оттенки так, что даже простые вещи выглядели дорого. Особенно любила контраст: черный с белым, красный с черным, синий с золотом. При этом никогда не использовала больше трех цветов в одном наряде. С принтами тоже работала виртуозно: соединяла полоску с горохом, клетку с цветочным узором. Получались неожиданные, но гармоничные комбинации.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Виталий Карпов | Перейти в медиабанк

Гурченко обожала яркую, крупную бижутерию, шляпы с вуалями, боа и перчатки. Часто создавала аксессуары сама: вышивала каменьями кружевные воротники, превращала пуговицы в броши. Очень любила перья, использовала их в отделке платьев и шляп, а также в качестве украшений.

Людмила Гурченко

Гурченко обожала яркую, крупную бижутерию, шляпы с вуалями, боа и перчатки. Часто создавала аксессуары сама: вышивала каменьями кружевные воротники, превращала пуговицы в броши. Очень любила перья, использовала их в отделке платьев и шляп, а также в качестве украшений.

© РИА Новости / Виталий Карпов
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Когда в магазинах был дефицит, Людмила Марковна сама перекраивала мужские пиджаки под женские жакеты, шила платья из шторной и технической ткани, обивочных материалов. Простые туфли украшала пряжками от старых сумок, обтягивала тканью под цвет одежды или расписывала специальными красками.

Людмила Гурченко

Когда в магазинах был дефицит, Людмила Марковна сама перекраивала мужские пиджаки под женские жакеты, шила платья из шторной и технической ткани, обивочных материалов. Простые туфли украшала пряжками от старых сумок, обтягивала тканью под цвет одежды или расписывала специальными красками.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанк

Актриса дружила с Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным. Сама участвовала в создании образов, часто меняла что-то в уже готовых нарядах. Даже вещи от мировых брендов вроде Dior или Roberto Cavalli Гурченко перекраивала по своему вкусу.

Людмила Гурченко выступает на праздничном шоу Дома моды Валентин Юдашкин

Актриса дружила с Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным. Сама участвовала в создании образов, часто меняла что-то в уже готовых нарядах. Даже вещи от мировых брендов вроде Dior или Roberto Cavalli Гурченко перекраивала по своему вкусу.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанк

В интервью она рассказывала: "Почти все свои туалеты я придумывала сама. Моделировала, кроила, шила, освоила сложнейшую вышивку и работу с кружевом, даже шляпки сама делала".

Людмила Гурченко

В интервью она рассказывала: "Почти все свои туалеты я придумывала сама. Моделировала, кроила, шила, освоила сложнейшую вышивку и работу с кружевом, даже шляпки сама делала".

© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Рыбаков | Перейти в медиабанк

Людмила Марковна признавалась, что ее любимые эпохи — 20‑е и 50‑е годы прошлого века. Актриса восхищалась материалами, из которых шили в те времена, — нежнейшим шифоном, роскошными бархатом и атласом. И, конечно, разнообразными шляпами — с вуалями, перьями, брошами.

Кадр из фильма-спектакля Волшебный фонарь

Людмила Марковна признавалась, что ее любимые эпохи — 20‑е и 50‑е годы прошлого века. Актриса восхищалась материалами, из которых шили в те времена, — нежнейшим шифоном, роскошными бархатом и атласом. И, конечно, разнообразными шляпами — с вуалями, перьями, брошами.

© РИА Новости / Рыбаков
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанк

Она была настоящей законодательницей мод. И сегодня ее образы — источник вдохновения и для дизайнеров, и для любителей винтажной эстетики.

Людмила Гурченко

Она была настоящей законодательницей мод. И сегодня ее образы — источник вдохновения и для дизайнеров, и для любителей винтажной эстетики.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
КультураФотоКультураКультура-ВажноеЛюдмила ГурченкоВячеслав ЗайцевВалентин ЮдашкинЗнаменитостиКиноактрисамодастильюбилейдень рождения
 
 
