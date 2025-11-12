Даже вещи дизайнеров перешивала: секреты уникального стиля Людмилы Гурченко

У актрисы было удивительное чувство цвета. Она умела сочетать оттенки так, что даже простые вещи выглядели дорого. Особенно любила контраст: черный с белым, красный с черным, синий с золотом. При этом никогда не использовала больше трех цветов в одном наряде. С принтами тоже работала виртуозно: соединяла полоску с горохом, клетку с цветочным узором. Получались неожиданные, но гармоничные комбинации.