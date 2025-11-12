Даже вещи дизайнеров перешивала: секреты уникального стиля Людмилы Гурченко

В начале карьеры Гурченко предпочитала силуэты в стиле New Look, как в фильме "Карнавальная ночь". Она всегда обожала подчеркивать свою знаменитую осиную талию (56 сантиметров) — выбирала платья и костюмы с облегающим верхом. Еще ее фирменным штрихом стали подплечники — высокие, но аккуратные.
Актриса предпочитала платья с длинными рукавами и высокими воротниками. Она шутила: "Мой фасон — закрытое горло, закрытые руки... Я все время мерзну!" К тому же этот прием помогал акцентировать внимание на лице.
Гурченко считала, что крой по косой лучше подчеркивает линию талии, а юбки, по ее мнению, должны быть ровными — это стройнит. Каждую купленную вещь она обязательно подгоняла по фигуре: укорачивала рукава, ушивала, меняла длину.
У актрисы было удивительное чувство цвета. Она умела сочетать оттенки так, что даже простые вещи выглядели дорого. Особенно любила контраст: черный с белым, красный с черным, синий с золотом. При этом никогда не использовала больше трех цветов в одном наряде. С принтами тоже работала виртуозно: соединяла полоску с горохом, клетку с цветочным узором. Получались неожиданные, но гармоничные комбинации.
Гурченко обожала яркую, крупную бижутерию, шляпы с вуалями, боа и перчатки. Часто создавала аксессуары сама: вышивала каменьями кружевные воротники, превращала пуговицы в броши. Очень любила перья, использовала их в отделке платьев и шляп, а также в качестве украшений.
Когда в магазинах был дефицит, Людмила Марковна сама перекраивала мужские пиджаки под женские жакеты, шила платья из шторной и технической ткани, обивочных материалов. Простые туфли украшала пряжками от старых сумок, обтягивала тканью под цвет одежды или расписывала специальными красками.
Актриса дружила с Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным. Сама участвовала в создании образов, часто меняла что-то в уже готовых нарядах. Даже вещи от мировых брендов вроде Dior или Roberto Cavalli Гурченко перекраивала по своему вкусу.
В интервью она рассказывала: "Почти все свои туалеты я придумывала сама. Моделировала, кроила, шила, освоила сложнейшую вышивку и работу с кружевом, даже шляпки сама делала".
Людмила Марковна признавалась, что ее любимые эпохи — 20‑е и 50‑е годы прошлого века. Актриса восхищалась материалами, из которых шили в те времена, — нежнейшим шифоном, роскошными бархатом и атласом. И, конечно, разнообразными шляпами — с вуалями, перьями, брошами.
Она была настоящей законодательницей мод. И сегодня ее образы — источник вдохновения и для дизайнеров, и для любителей винтажной эстетики.
