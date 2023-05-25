https://ria.ru/20230525/pugacheva-1874108781.html

На Аллу Пугачеву подали в суд за долги

На Аллу Пугачеву подали в суд за долги - РИА Новости, 25.05.2023

На Аллу Пугачеву подали в суд за долги

Администрация Солнечногорска подала иск в мировой суд Тверского района Москвы на певицу Аллу Пугачеву. Она не оплатила долги по аренде участка на береговой... РИА Новости, 25.05.2023

2023-05-25T15:25

2023-05-25T15:25

2023-05-25T15:25

шоубиз

алла пугачева

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истра

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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Администрация Солнечногорска подала иск в мировой суд Тверского района Москвы на певицу Аллу Пугачеву. Она не оплатила долги по аренде участка на береговой линии реки Истры в Подмосковье, сообщает Telegram-канал RT. По данным СМИ, исполнительница задолжала более 50 тысяч рублей, так как не платила с апреля 2021 года. Сама певица пока не прокомментировала произошедшее. После начала спецоперации Алла Пугачева улетела за границу вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. После этого она возвращалась в Москву несколько раз. В мае артистка приехала в Россию, чтобы проститься с близким другом, модельером Валентином Юдашкиным. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230522/dolgi-1873332818.html

истра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, максим галкин, валентин юдашкин, истра, солнечногорск, москва, знаменитости, россия, израиль