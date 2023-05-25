https://ria.ru/20230525/pugacheva-1874108781.html
На Аллу Пугачеву подали в суд за долги
На Аллу Пугачеву подали в суд за долги - РИА Новости, 25.05.2023
На Аллу Пугачеву подали в суд за долги
Администрация Солнечногорска подала иск в мировой суд Тверского района Москвы на певицу Аллу Пугачеву. Она не оплатила долги по аренде участка на береговой... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:25
2023-05-25T15:25
2023-05-25T15:25
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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Администрация Солнечногорска подала иск в мировой суд Тверского района Москвы на певицу Аллу Пугачеву. Она не оплатила долги по аренде участка на береговой линии реки Истры в Подмосковье, сообщает Telegram-канал RT. По данным СМИ, исполнительница задолжала более 50 тысяч рублей, так как не платила с апреля 2021 года. Сама певица пока не прокомментировала произошедшее. После начала спецоперации Алла Пугачева улетела за границу вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. После этого она возвращалась в Москву несколько раз. В мае артистка приехала в Россию, чтобы проститься с близким другом, модельером Валентином Юдашкиным. *Признан Минюстом иноагентом
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алла пугачева, максим галкин, валентин юдашкин, истра, солнечногорск, москва, знаменитости, россия, израиль
Шоубиз, Алла Пугачева, Максим Галкин, Валентин Юдашкин, Истра, Солнечногорск, Москва, Знаменитости, Россия, Израиль
На Аллу Пугачеву подали в суд за долги
Администрация Солнечногорска подала в суд на певицу Аллу Пугачеву за долги по аренде
МОСКВА, 25 май – РИА Новости.
Администрация Солнечногорска подала иск в мировой суд Тверского района Москвы на певицу Аллу Пугачеву. Она не оплатила долги по аренде участка на береговой линии реки Истры в Подмосковье, сообщает
Telegram-канал RT.
По данным СМИ, исполнительница задолжала более 50 тысяч рублей, так как не платила с апреля 2021 года.
Сама певица пока не прокомментировала произошедшее.
После начала спецоперации Алла Пугачева улетела за границу вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. После этого она возвращалась в Москву несколько раз.
В мае артистка приехала в Россию, чтобы проститься с близким другом, модельером Валентином Юдашкиным.
*Признан Минюстом иноагентом
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