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На Аллу Пугачеву подали в суд за долги - РИА Новости, 25.05.2023
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Шоубиз
 
15:25 25.05.2023
https://ria.ru/20230525/pugacheva-1874108781.html
На Аллу Пугачеву подали в суд за долги
На Аллу Пугачеву подали в суд за долги - РИА Новости, 25.05.2023
На Аллу Пугачеву подали в суд за долги
Администрация Солнечногорска подала иск в мировой суд Тверского района Москвы на певицу Аллу Пугачеву. Она не оплатила долги по аренде участка на береговой... РИА Новости, 25.05.2023
2023-05-25T15:25
2023-05-25T15:25
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
валентин юдашкин
истра
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знаменитости
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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Администрация Солнечногорска подала иск в мировой суд Тверского района Москвы на певицу Аллу Пугачеву. Она не оплатила долги по аренде участка на береговой линии реки Истры в Подмосковье, сообщает Telegram-канал RT. По данным СМИ, исполнительница задолжала более 50 тысяч рублей, так как не платила с апреля 2021 года. Сама певица пока не прокомментировала произошедшее. После начала спецоперации Алла Пугачева улетела за границу вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. После этого она возвращалась в Москву несколько раз. В мае артистка приехала в Россию, чтобы проститься с близким другом, модельером Валентином Юдашкиным. *Признан Минюстом иноагентом
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алла пугачева, максим галкин, валентин юдашкин, истра, солнечногорск, москва, знаменитости, россия, израиль
Шоубиз, Алла Пугачева, Максим Галкин, Валентин Юдашкин, Истра, Солнечногорск, Москва, Знаменитости, Россия, Израиль
На Аллу Пугачеву подали в суд за долги

Администрация Солнечногорска подала в суд на певицу Аллу Пугачеву за долги по аренде

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского "Грех" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 май – РИА Новости. Администрация Солнечногорска подала иск в мировой суд Тверского района Москвы на певицу Аллу Пугачеву. Она не оплатила долги по аренде участка на береговой линии реки Истры в Подмосковье, сообщает Telegram-канал RT.
По данным СМИ, исполнительница задолжала более 50 тысяч рублей, так как не платила с апреля 2021 года.
Сама певица пока не прокомментировала произошедшее.
После начала спецоперации Алла Пугачева улетела за границу вместе с супругом Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой. После этого она возвращалась в Москву несколько раз.
В мае артистка приехала в Россию, чтобы проститься с близким другом, модельером Валентином Юдашкиным.
*Признан Минюстом иноагентом
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), в зале заседаний Савеловского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Блогер Чекалина выплатила все долги по налогам, заявил адвокат
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ШоубизАлла ПугачеваМаксим ГалкинВалентин ЮдашкинИстраСолнечногорскМоскваЗнаменитостиРоссияИзраиль
 
 
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