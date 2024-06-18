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Британскую певицу Адель затравили за выбор платья от Юдашкина - РИА Новости, 18.06.2024
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10:02 18.06.2024 (обновлено: 12:35 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/adel-1953578408.html
Британскую певицу Адель затравили за выбор платья от Юдашкина
Британскую певицу Адель затравили за выбор платья от Юдашкина - РИА Новости, 18.06.2024
Британскую певицу Адель затравили за выбор платья от Юдашкина
Пользователи Instagram* обрушились на британскую певицу Адель из-за того, что она появилась в наряде от Дома моды Валентина Юдашкина. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:02
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париж
лас-вегас
россия
валентин юдашкин
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пользователи Instagram* обрушились на британскую певицу Адель из-за того, что она появилась в наряде от Дома моды Валентина Юдашкина. Множество гневных комментариев появилось под фотографиями с концерта Адель в Лас-Вегасе, который состоялся 16 июня. На них певица одета в платье, которое, как рассказали РИА Новости в Доме моды Юдашкина, создали специально для нее.&quot;Российский дизайнер? Адель, ты одна из величайших певиц, но понимаешь ли ты, что ты поддерживаешь, надевая это платье?&quot; — поинтересовалась одна из пользовательниц.Другие спросили, нравится ли певице носить платье от "человека, который создавал российскую военную униформу", а также "спонсирует" ли она "войну на Украине". Некоторые из комментариев написаны на украинском языке. Впрочем, некоторые пользователи похвалили само платье, не упоминая о его связи с Россией. Валентин Юдашкин был первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. Собственный Дом моды он создал в 1991 году, с того же года его коллекции ежесезонно участвовали в показах в Париже, Милане и Москве. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240101/efir-1919303287.html
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париж, лас-вегас, россия, валентин юдашкин, русь, фаберже
Париж, Лас-Вегас, Россия, Валентин Юдашкин, Русь, Фаберже
Британскую певицу Адель затравили за выбор платья от Юдашкина

Пользователи Instagram затравили певицу Адель за платье от Юдашкина

© Фото : @adeleБританская певица Адель на концерте в Лас-Вегасе в платье от дома моды Валентина Юдашкина
Британская певица Адель на концерте в Лас-Вегасе в платье от дома моды Валентина Юдашкина - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : @adele
Британская певица Адель на концерте в Лас-Вегасе в платье от дома моды Валентина Юдашкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пользователи Instagram* обрушились на британскую певицу Адель из-за того, что она появилась в наряде от Дома моды Валентина Юдашкина.
Множество гневных комментариев появилось под фотографиями с концерта Адель в Лас-Вегасе, который состоялся 16 июня. На них певица одета в платье, которое, как рассказали РИА Новости в Доме моды Юдашкина, создали специально для нее.
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"Российский дизайнер? Адель, ты одна из величайших певиц, но понимаешь ли ты, что ты поддерживаешь, надевая это платье?" — поинтересовалась одна из пользовательниц.

Другие спросили, нравится ли певице носить платье от "человека, который создавал российскую военную униформу", а также "спонсирует" ли она "войну на Украине". Некоторые из комментариев написаны на украинском языке.
Впрочем, некоторые пользователи похвалили само платье, не упоминая о его связи с Россией.
Валентин Юдашкин был первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. Собственный Дом моды он создал в 1991 году, с того же года его коллекции ежесезонно участвовали в показах в Париже, Милане и Москве.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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