https://ria.ru/20240618/adel-1953578408.html

Британскую певицу Адель затравили за выбор платья от Юдашкина

Британскую певицу Адель затравили за выбор платья от Юдашкина - РИА Новости, 18.06.2024

Британскую певицу Адель затравили за выбор платья от Юдашкина

Пользователи Instagram* обрушились на британскую певицу Адель из-за того, что она появилась в наряде от Дома моды Валентина Юдашкина. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T10:02

2024-06-18T10:02

2024-06-18T12:35

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лас-вегас

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валентин юдашкин

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пользователи Instagram* обрушились на британскую певицу Адель из-за того, что она появилась в наряде от Дома моды Валентина Юдашкина. Множество гневных комментариев появилось под фотографиями с концерта Адель в Лас-Вегасе, который состоялся 16 июня. На них певица одета в платье, которое, как рассказали РИА Новости в Доме моды Юдашкина, создали специально для нее."Российский дизайнер? Адель, ты одна из величайших певиц, но понимаешь ли ты, что ты поддерживаешь, надевая это платье?" — поинтересовалась одна из пользовательниц.Другие спросили, нравится ли певице носить платье от "человека, который создавал российскую военную униформу", а также "спонсирует" ли она "войну на Украине". Некоторые из комментариев написаны на украинском языке. Впрочем, некоторые пользователи похвалили само платье, не упоминая о его связи с Россией. Валентин Юдашкин был первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. Собственный Дом моды он создал в 1991 году, с того же года его коллекции ежесезонно участвовали в показах в Париже, Милане и Москве. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240101/efir-1919303287.html

https://ria.ru/20240112/kontserty-1921056612.html

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париж, лас-вегас, россия, валентин юдашкин, русь, фаберже