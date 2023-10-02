https://ria.ru/20231002/programma-1900065573.html
Первый канал 13 октября покажет программу о Юдашкине
Первый канал 13 октября покажет программу о Юдашкине - РИА Новости, 02.10.2023
Первый канал 13 октября покажет программу о Юдашкине
Первый канал подготовил программу к 60-летию модельера Валентина Юдашкина, ее покажут 13 октября. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T22:08
2023-10-02T22:08
2023-10-02T22:14
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Первый канал подготовил программу к 60-летию модельера Валентина Юдашкина, ее покажут 13 октября. Юдашкин умер 2 мая после продолжительной болезни. Церемония прощания с ним прошла на Троекуровском кладбище в Москве. Модельеру 14 октября исполнилось бы 60 лет. "К 60-летию Валентина Юдашкина "Матадор": Haute Coutyre 13 октября в 23.50 на Первом канале", - говорится в сообщении телеканала. В программе рассказывается о Неделе высокой моды в Париже в 1993 году, ведущий Константин Эрнст рассуждает с модельерами Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным и настоящем и будущем Высокой моды. Также 14 октября, в день рождения Юдашкина, канал представит фильм "Маэстро русской моды", который покажут в 17.00. В фильме принимают участие мама, жена и дочь Юдашкина, Филипп Киркоров, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Илзе Лиепа, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Юрий Николаев, Александр Буйнов. Юдашкин родился в 1963 году в поселке Баковка в Московской области. Он учился в Московском индустриальном техникуме, который окончил с отличием в 1986 году, по специальностям "История костюма" и "Макияж и декоративная косметика". В 1991 году основал дом моды Valentin Yudashkin. В том же году в Париже была представлена первая коллекция Юдашкина, состоявшая из 150 моделей. В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России. В 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих Вооруженных сил РФ. В 2016 году у модельера диагностировали онкологическое заболевание.
https://ria.ru/20230727/sovet-1886678955.html
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869156780.html
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справки, париж, валентин юдашкин, россия, москва, константин эрнст, вячеслав зайцев
Справки, Париж, Валентин Юдашкин, Россия, Москва, Константин Эрнст, Вячеслав Зайцев
Первый канал 13 октября покажет программу о Юдашкине
На Первом канале 13 октября покажут программу к 60-летию Валентина Юдашкин