Рейтинг@Mail.ru
Первый канал 13 октября покажет программу о Юдашкине - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:08 02.10.2023 (обновлено: 22:14 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/programma-1900065573.html
Первый канал 13 октября покажет программу о Юдашкине
Первый канал 13 октября покажет программу о Юдашкине - РИА Новости, 02.10.2023
Первый канал 13 октября покажет программу о Юдашкине
Первый канал подготовил программу к 60-летию модельера Валентина Юдашкина, ее покажут 13 октября. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T22:08
2023-10-02T22:14
справки
париж
валентин юдашкин
россия
москва
константин эрнст
вячеслав зайцев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869160496_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_a61d8091e737c79ec4063026a561697b.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Первый канал подготовил программу к 60-летию модельера Валентина Юдашкина, ее покажут 13 октября. Юдашкин умер 2 мая после продолжительной болезни. Церемония прощания с ним прошла на Троекуровском кладбище в Москве. Модельеру 14 октября исполнилось бы 60 лет. "К 60-летию Валентина Юдашкина "Матадор": Haute Coutyre 13 октября в 23.50 на Первом канале", - говорится в сообщении телеканала. В программе рассказывается о Неделе высокой моды в Париже в 1993 году, ведущий Константин Эрнст рассуждает с модельерами Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным и настоящем и будущем Высокой моды. Также 14 октября, в день рождения Юдашкина, канал представит фильм "Маэстро русской моды", который покажут в 17.00. В фильме принимают участие мама, жена и дочь Юдашкина, Филипп Киркоров, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Илзе Лиепа, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Юрий Николаев, Александр Буйнов. Юдашкин родился в 1963 году в поселке Баковка в Московской области. Он учился в Московском индустриальном техникуме, который окончил с отличием в 1986 году, по специальностям "История костюма" и "Макияж и декоративная косметика". В 1991 году основал дом моды Valentin Yudashkin. В том же году в Париже была представлена первая коллекция Юдашкина, состоявшая из 150 моделей. В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России. В 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих Вооруженных сил РФ. В 2016 году у модельера диагностировали онкологическое заболевание.
https://ria.ru/20230727/sovet-1886678955.html
https://ria.ru/20230502/yudashkin-1869156780.html
париж
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869160496_0:102:2595:2048_1920x0_80_0_0_cb195bbc9abe99b63c3b8d4b5cf5e7be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, париж, валентин юдашкин, россия, москва, константин эрнст, вячеслав зайцев
Справки, Париж, Валентин Юдашкин, Россия, Москва, Константин Эрнст, Вячеслав Зайцев
Первый канал 13 октября покажет программу о Юдашкине

На Первом канале 13 октября покажут программу к 60-летию Валентина Юдашкин

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМодельер Валентин Юдашкин
Модельер Валентин Юдашкин - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Модельер Валентин Юдашкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Первый канал подготовил программу к 60-летию модельера Валентина Юдашкина, ее покажут 13 октября.
Юдашкин умер 2 мая после продолжительной болезни. Церемония прощания с ним прошла на Троекуровском кладбище в Москве. Модельеру 14 октября исполнилось бы 60 лет.
Певица Наташа Королева выступает на праздничном шоу модельера Валентина Юдашкина в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Наташа Королева поделилась главным модным советом от Валентина Юдашкина
27 июля, 17:36
«
"К 60-летию Валентина Юдашкина "Матадор": Haute Coutyre 13 октября в 23.50 на Первом канале", - говорится в сообщении телеканала.
В программе рассказывается о Неделе высокой моды в Париже в 1993 году, ведущий Константин Эрнст рассуждает с модельерами Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным и настоящем и будущем Высокой моды.
Также 14 октября, в день рождения Юдашкина, канал представит фильм "Маэстро русской моды", который покажут в 17.00. В фильме принимают участие мама, жена и дочь Юдашкина, Филипп Киркоров, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Илзе Лиепа, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Юрий Николаев, Александр Буйнов.
Юдашкин родился в 1963 году в поселке Баковка в Московской области. Он учился в Московском индустриальном техникуме, который окончил с отличием в 1986 году, по специальностям "История костюма" и "Макияж и декоративная косметика". В 1991 году основал дом моды Valentin Yudashkin. В том же году в Париже была представлена первая коллекция Юдашкина, состоявшая из 150 моделей. В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России. В 2008 году участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих Вооруженных сил РФ. В 2016 году у модельера диагностировали онкологическое заболевание.
Модельер Валентин Юдашкин на вручении премии Человек года по версии журнала GQ в концертном зале Барвиха Luxury Village - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Биография Валентина Юдашкина
2 мая, 14:27
 
СправкиПарижВалентин ЮдашкинРоссияМоскваКонстантин ЭрнстВячеслав Зайцев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала