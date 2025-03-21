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Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище

Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 21.03.2025

Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России, певца Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2025

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Народного артиста России, певца Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания прошла в пятницу в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. На прощании присутствовали его внуки и сын, народный артист Филипп Киркоров. Проститься с артистом пришли также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, певец Григорий Лепс, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, Александр Ревва, певец Тимати, продюсер Яна Рудковская. Прощание завершилось минутой молчания под звуки песни "Посмотри, какая луна" (Guarda che luna - итал.). Эта же композиция звучала, когда певца провожали в последний пусть: гроб с его телом вынесли под звуки музыки и аплодисменты. Артиста похоронили рядом с модельером Валентином Юдашкиным и оперным певцом, народным артистом России Владиславом Верестниковым. Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве. В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005).

https://ria.ru/20250321/proschanie--2006483082.html

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