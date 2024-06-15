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На Троекуровском кладбище открыли памятник Юдашкину - РИА Новости, 15.06.2024
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16:17 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/pamyatnik-1953128340.html
На Троекуровском кладбище открыли памятник Юдашкину
На Троекуровском кладбище открыли памятник Юдашкину - РИА Новости, 15.06.2024
На Троекуровском кладбище открыли памятник Юдашкину
Церемония открытия памятника на могиле модельера Валентина Юдашкина прошла на Троекуровском кладбище в Москве в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:17
2024-06-15T16:17
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Церемония открытия памятника на могиле модельера Валентина Юдашкина прошла на Троекуровском кладбище в Москве в субботу, передает корреспондент РИА Новости. "Валя поставил памятник себе при жизни своим творчеством. Он был очень талантливым художником, по-настоящему другом. Последние годы его жизни показали, что он был одним из самых мужественных людей, которых я знал", - сказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии открытия. Автором монумента выступил народный художник России Андрей Ковальчук. По его словам, они вместе с Юдашкиным служили в армии в начале 80-х годов. "Тогда я никак не мог представить, что Валентин станет выдающимся мастером, которого будет знать весь мир, и столько любви будет у людей к его творчеству. Конечно, я не думал, что более чем через 40 лет мне придется делать скульптуру Валентина… К сожалению, он ушел в то время, когда мог создать много красивого, прекрасного и порадовать многих людей своим творчеством", - отметил автор памятника. Скульптура выполнена в полный рост из бронзы и гранита. У подножия памятника изображены ткань и ножницы, как главные атрибуты профессии Юдашкина. На церемонию открытия пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой и дочерьми, народные артисты России Игорь Крутой, Александр Розенбаум, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певица Зара, дочь кутюрье Галина Юдашкина с детьми, вдова модельера Марина Юдашкина и многие другие. Монумент расположен на могиле кутюрье на 21 участке Троекуровского кладбища. Недалеко от Юдашкина похоронены кинорежиссер Борис Грачевский, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко и народный артист РФ Борис Невзоров. Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Он с отличием окончил Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter - в Неделях моды в Милане и Москве. В 2005 году был удостоен звания "Народный художник РФ". Юдашкин скончался 2 мая 2023 года после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20231019/yudashkina-1903899390.html
https://ria.ru/20231014/yudashkin-1900467421.html
россия
париж
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Памятник Валентину Юдашкину на его могиле открыли на Троекуровском кладбище
Памятник Валентину Юдашкину на его могиле открыли на Троекуровском кладбище. Среди гостей церемонии был пресс-секретарь президента Песков, который отметил, что модельера помнят друзья и поклонники.
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справки, россия, париж, рсфср, валентин юдашкин, константин эрнст, андрей ковальчук, фаберже
Справки, Россия, Париж, РСФСР, Валентин Юдашкин, Константин Эрнст, Андрей Ковальчук, Фаберже
На Троекуровском кладбище открыли памятник Юдашкину

На Троекуровском кладбище в Москве открыли памятник модельеру Валентину Юдашкину

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Церемония открытия памятника на могиле модельера Валентина Юдашкина прошла на Троекуровском кладбище в Москве в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
"Валя поставил памятник себе при жизни своим творчеством. Он был очень талантливым художником, по-настоящему другом. Последние годы его жизни показали, что он был одним из самых мужественных людей, которых я знал", - сказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии открытия.
Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Дочь Юдашкина продала квартиру отца в Нью-Йорке
19 октября 2023, 17:13
Автором монумента выступил народный художник России Андрей Ковальчук. По его словам, они вместе с Юдашкиным служили в армии в начале 80-х годов.
"Тогда я никак не мог представить, что Валентин станет выдающимся мастером, которого будет знать весь мир, и столько любви будет у людей к его творчеству. Конечно, я не думал, что более чем через 40 лет мне придется делать скульптуру Валентина… К сожалению, он ушел в то время, когда мог создать много красивого, прекрасного и порадовать многих людей своим творчеством", - отметил автор памятника.
Скульптура выполнена в полный рост из бронзы и гранита. У подножия памятника изображены ткань и ножницы, как главные атрибуты профессии Юдашкина.
На церемонию открытия пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой и дочерьми, народные артисты России Игорь Крутой, Александр Розенбаум, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певица Зара, дочь кутюрье Галина Юдашкина с детьми, вдова модельера Марина Юдашкина и многие другие.
Слева направо: Марина, Галина и Валентин Юдашкины
Дочь Юдашкина: "Папа всегда любил женщин, ценил их фигуры и красоту"
14 октября 2023, 08:00
Монумент расположен на могиле кутюрье на 21 участке Троекуровского кладбища. Недалеко от Юдашкина похоронены кинорежиссер Борис Грачевский, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко и народный артист РФ Борис Невзоров.
Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Он с отличием окончил Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter - в Неделях моды в Милане и Москве. В 2005 году был удостоен звания "Народный художник РФ".
Юдашкин скончался 2 мая 2023 года после продолжительной болезни.
Утраты 2023 года
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Российский мир моды потерял сразу двух знаменитых дизайнеров.

Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни. Он был абсолютным и непререкаемым символом свободы творчества. От его работ приходили в шок и трепет самые престижные модные дома Европы.

Валентину Юдашкину было 59 лет. Его наряды носили знаменитости и первые леди страны. В 1996 году он создал первый в России Дом высокой моды.

Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин

Российский мир моды потерял сразу двух знаменитых дизайнеров.

Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни. Он был абсолютным и непререкаемым символом свободы творчества. От его работ приходили в шок и трепет самые престижные модные дома Европы.

Валентину Юдашкину было 59 лет. Его наряды носили знаменитости и первые леди страны. В 1996 году он создал первый в России Дом высокой моды.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 36
© РИА Новости / Каро Премьер | Перейти в медиабанк

Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет. Всего в его фильмографии насчитывается более ста киноролей.

Майкл Гэмбон (Альбус Дамблдор) в сцене из фильма режиссера Дэвида Йетса Гарри Поттер и Принц-полукровка по роману Джоан Роулинг

Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет. Всего в его фильмографии насчитывается более ста киноролей.

© РИА Новости / Каро Премьер
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© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанк

Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Она была настоящим символом Театра сатиры. Всенародную известность артистке принес кинематограф. Она снялась более чем в 40 фильмах, среди которых "Свадьба с приданым", "Сказание о земле Сибирской", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник" и "Деревенщина".

Народная артистка СССР, лауреат Государственных премий СССР, актриса Московского театра сатиры Вера Васильева

Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Она была настоящим символом Театра сатиры. Всенародную известность артистке принес кинематограф. Она снялась более чем в 40 фильмах, среди которых "Свадьба с приданым", "Сказание о земле Сибирской", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник" и "Деревенщина".

© РИА Новости / Олег Ласточкин
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3 из 36
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Последние годы для него выдались непростыми. Сначала партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони перед началом церемонии прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем в здании Европейского парламента

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Последние годы для него выдались непростыми. Сначала партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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4 из 36
© AP Photo / Gianni Foggia

Англо-французская певица и актриса Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет. Она стала настоящей национальной иконой. Пик ее популярности пришел на 1960-е годы. Наиболее известна по ролям в фильмах "Бассейн", "Смерть на Ниле", "Зло под солнцем" и "Пиратка".

Англо-французская актриса, певица Джейн Биркин. 1972

Англо-французская певица и актриса Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет. Она стала настоящей национальной иконой. Пик ее популярности пришел на 1960-е годы. Наиболее известна по ролям в фильмах "Бассейн", "Смерть на Ниле", "Зло под солнцем" и "Пиратка".

© AP Photo / Gianni Foggia
5 из 36
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. На ее счету множество ролей в популярнейших лентах — "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Неуловимые мстители" и многих других. Заметными стали острохарактерные роли — Марфушенька в фильме-сказке Александра Роу "Морозко", баронесса в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".

Спустя семь месяцев на 90-м году жизни умер муж Инны Чуриковой, народный артист РСФСР Глеб Панфилов. К числу наиболее известных его картин относятся: "Начало", "Прошу слова", "Валентина", "Васса", "Тема", "Мать", "Романовы. Венценосная семья" и "Без вины виноватые".

Актриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. На ее счету множество ролей в популярнейших лентах — "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Неуловимые мстители" и многих других. Заметными стали острохарактерные роли — Марфушенька в фильме-сказке Александра Роу "Морозко", баронесса в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".

Спустя семь месяцев на 90-м году жизни умер муж Инны Чуриковой, народный артист РСФСР Глеб Панфилов. К числу наиболее известных его картин относятся: "Начало", "Прошу слова", "Валентина", "Васса", "Тема", "Мать", "Романовы. Венценосная семья" и "Без вины виноватые".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 36
© AFP 2024

В возрасте 94 лет умер чешский писатель Милан Кундера. Наиболее известными его произведениями являются "Шутка" и "Невыносимая легкость бытия". В последние десятилетия Кундера писал исключительно на французском языке и даже запрещал перевод своих работ на чешский язык.

Чешский писатель Милан Кундера в Праге в 1973 году

В возрасте 94 лет умер чешский писатель Милан Кундера. Наиболее известными его произведениями являются "Шутка" и "Невыносимая легкость бытия". В последние десятилетия Кундера писал исключительно на французском языке и даже запрещал перевод своих работ на чешский язык.

© AFP 2024
7 из 36
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На 82-м году жизни умерла Ирина Мирошниченко. Актриса сознательно отдала предпочтение театральной карьере, хотя зритель, конечно же, вспоминает ее и по кино. Первой главной ролью для нее стала работа в военной драме "Их знали только в лицо". Затем снималась в фильмах "Ошибка резидента", "Миссия в Кабуле", "Агент секретной службы", "Вам и не снилось…", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня" и многих других.

Артистка Московского художественного театра (МХТ) имени А.П. Чехова Ирина Мирошниченко

На 82-м году жизни умерла Ирина Мирошниченко. Актриса сознательно отдала предпочтение театральной карьере, хотя зритель, конечно же, вспоминает ее и по кино. Первой главной ролью для нее стала работа в военной драме "Их знали только в лицо". Затем снималась в фильмах "Ошибка резидента", "Миссия в Кабуле", "Агент секретной службы", "Вам и не снилось…", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня" и многих других.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 36
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанк

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо ушел из жизни в возрасте 80 лет. Он являлся одним из самых любимых и узнаваемых иностранных артистов в России. Кутуньо начинал как барабанщик, затем создал группу Toto e Tati и впоследствии сам сочинял музыку. Был соавтором знаменитых песен Джо Дассена, писал мелодии для Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и многих других исполнителей. В 1983 году появился его главный хит "L'italiano".

Итальянский певец Тото Кутуньо

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо ушел из жизни в возрасте 80 лет. Он являлся одним из самых любимых и узнаваемых иностранных артистов в России. Кутуньо начинал как барабанщик, затем создал группу Toto e Tati и впоследствии сам сочинял музыку. Был соавтором знаменитых песен Джо Дассена, писал мелодии для Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и многих других исполнителей. В 1983 году появился его главный хит "L'italiano".

© РИА Новости / Андрей Александров
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9 из 36
© РИА Новости / Рудольф Кучеров | Перейти в медиабанк

Дирижер Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни. С 1988 года он был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Темирканов осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и симфонии Петра Чайковского.

Народный артист РСФСР дирижер Юрий Темирканов

Дирижер Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни. С 1988 года он был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Темирканов осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и симфонии Петра Чайковского.

© РИА Новости / Рудольф Кучеров
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10 из 36
© Интернет-журнал Власть/Youtube

В возрасте 73 лет после продолжительной болезни умер ведущий "Говорит Москва" Леонид Володарский. Он стал широко известен как переводчик, озвучивший более пяти тысяч зарубежных фильмов. Среди них — "Крестный отец", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Терминатор", "Клан Сопрано" и "Джанго освобожденный".

Леонид Володарский

В возрасте 73 лет после продолжительной болезни умер ведущий "Говорит Москва" Леонид Володарский. Он стал широко известен как переводчик, озвучивший более пяти тысяч зарубежных фильмов. Среди них — "Крестный отец", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Терминатор", "Клан Сопрано" и "Джанго освобожденный".

© Интернет-журнал Власть/Youtube
11 из 36
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанк

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни. Всемирную славу ей принесла роль Аделины в фильме "Фанфан-Тюльпан". Всего актриса снялась более чем в 60 лентах, среди которых "Провинциалка", "Посрами дьявола" (1953), "Собор Парижской Богоматери", "Приходи в сентябре" и "Доброго вечера, миссис Кэмпбелл". После актерской карьеры Лоллобриджида занялась фотожурналистикой, скульптурой из бронзы и мрамора. В 1975 году как режиссер сняла документальную ленту "Портрет Фиделя".

Итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида на Красной площади перед Спасской башней

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни. Всемирную славу ей принесла роль Аделины в фильме "Фанфан-Тюльпан". Всего актриса снялась более чем в 60 лентах, среди которых "Провинциалка", "Посрами дьявола" (1953), "Собор Парижской Богоматери", "Приходи в сентябре" и "Доброго вечера, миссис Кэмпбелл". После актерской карьеры Лоллобриджида занялась фотожурналистикой, скульптурой из бронзы и мрамора. В 1975 году как режиссер сняла документальную ленту "Портрет Фиделя".

© РИА Новости / Михаил Озерский
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12 из 36
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню", и многим другим. Его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, Гладков сочинял музыку и для театральных постановок.

Композитор Геннадий Гдадков

Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню", и многим другим. Его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, Гладков сочинял музыку и для театральных постановок.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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13 из 36
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Писатель и сценарист Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. В 2001 году он начал публиковать свои рассказы на литературных сайтах в Интернете, а в 2006 году вплотную занялся литературной деятельностью. Известность Багирову принесли романы "Гастарбайтер", "Любовники" и "Идеалист". С 2022 года он работал на радио Sputnik, вел программу "Багиров против".

Писатель Эдуард Багиров

Писатель и сценарист Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. В 2001 году он начал публиковать свои рассказы на литературных сайтах в Интернете, а в 2006 году вплотную занялся литературной деятельностью. Известность Багирову принесли романы "Гастарбайтер", "Любовники" и "Идеалист". С 2022 года он работал на радио Sputnik, вел программу "Багиров против".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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14 из 36
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанк

Советская и российская актриса Майя Менглет умерла в возрасте 87 лет. Она снялась в таких фильмах, как "Дело было в Пенькове", "Исправленному верить", "Аленка", "Алло, Варшава!" и "На углу, у Патриарших".

Актриса театра и кино Майя Менглет

Советская и российская актриса Майя Менглет умерла в возрасте 87 лет. Она снялась в таких фильмах, как "Дело было в Пенькове", "Исправленному верить", "Аленка", "Алло, Варшава!" и "На углу, у Патриарших".

© РИА Новости / Василий Малышев
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15 из 36
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанк

Советский и российский кинорежиссер Николай Досталь умер на 77-м году жизни. Он снял такие фильмы, как "Человек с аккордеоном", "Мелкий бес", "Монах и бес", "Коля — перекати поле", "Раскол", "Облако-рай" и другие. В 1964 году успешно дебютировал в кино, исполнив роль подростка Саши Кригера в драме Михаила Калика "До свидания, мальчики". Позже снялся в фильмах "Морские рассказы", "Расплата", "Ехали в трамвае Ильф и Петров" и "Человек на своем месте".

Режиссер, сценарист и актер Николай Досталь

Советский и российский кинорежиссер Николай Досталь умер на 77-м году жизни. Он снял такие фильмы, как "Человек с аккордеоном", "Мелкий бес", "Монах и бес", "Коля — перекати поле", "Раскол", "Облако-рай" и другие. В 1964 году успешно дебютировал в кино, исполнив роль подростка Саши Кригера в драме Михаила Калика "До свидания, мальчики". Позже снялся в фильмах "Морские рассказы", "Расплата", "Ехали в трамвае Ильф и Петров" и "Человек на своем месте".

© РИА Новости / Артем Житенев
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16 из 36
© AP Photo / Antonio Calanni

Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла на 57-м году жизни. В 1990 году она получила премию "Грэмми" за альбом "I Do Not Want What I Haven't Got", а ее песня "Nothing Compares 2 U" стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Всего О'Коннор выпустила десять студийных альбомов.

Ирландская певица Шинейд О’Коннор во время выступления на итальянском телевидении в Милане в 2014 году

Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла на 57-м году жизни. В 1990 году она получила премию "Грэмми" за альбом "I Do Not Want What I Haven't Got", а ее песня "Nothing Compares 2 U" стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Всего О'Коннор выпустила десять студийных альбомов.

© AP Photo / Antonio Calanni
17 из 36
© Киностудия им. М. Горького 1987

Советский актер Сергей Столяров умер в возрасте 60 лет. В 1983 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 2000 года занимал должность генерального продюсера образовательного телеканала "Школьник ТВ". Наиболее известен по роли в фильме "Завтра была война".

 Сергей Столяров в фильме Завтра была война

Советский актер Сергей Столяров умер в возрасте 60 лет. В 1983 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 2000 года занимал должность генерального продюсера образовательного телеканала "Школьник ТВ". Наиболее известен по роли в фильме "Завтра была война".

© Киностудия им. М. Горького 1987
18 из 36
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанк

Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет. Он был действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса. Написал более 50 научно-методических и научных работ в области права. Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкой, у него остался сын.

Статс-секретарь, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Петр Кучеренко

Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет. Он был действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса. Написал более 50 научно-методических и научных работ в области права. Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкой, у него остался сын.

© РИА Новости / Нина Зотина
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19 из 36
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Грузинский киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. В 1966 году он дебютировал в кино в фильме "Встречи в горах", но известность три года спустя ему принесла роль в комедии "Не горюй!". Кикабидзе снялся во множестве лент, в том числе "Я следователь", "Мелодии Верийского квартала", "Пропавшая экспедиция", "ТАСС уполномочен заявить". Всесоюзную славу он получил после фильма Данелии "Мимино". Кроме того, Кикабидзе выступал как режиссер и сценарист. В 1981 году он снял картину "Будь здоров, дорогой!", а в 1985-м — "Мужчины и все остальные".

Певец, актер Вахтанг Кикабидзе

Грузинский киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. В 1966 году он дебютировал в кино в фильме "Встречи в горах", но известность три года спустя ему принесла роль в комедии "Не горюй!". Кикабидзе снялся во множестве лент, в том числе "Я следователь", "Мелодии Верийского квартала", "Пропавшая экспедиция", "ТАСС уполномочен заявить". Всесоюзную славу он получил после фильма Данелии "Мимино". Кроме того, Кикабидзе выступал как режиссер и сценарист. В 1981 году он снял картину "Будь здоров, дорогой!", а в 1985-м — "Мужчины и все остальные".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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20 из 36
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Журналист и политолог Глеб Павловский умер в возрасте 71 года. Он был активистом сети оппозиционной прессы в 70-е годы, позже — издателем самиздатского журнала "Поиски", главным редактором журнала "Век ХХ и мир", директором информагентства "Постфактум". С 1997 по 2011 год был главным редактором и издателем интернет-издания "Русский журнал", в тот же период являлся советником руководителя администрации президента на общественных началах.

Президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский

Журналист и политолог Глеб Павловский умер в возрасте 71 года. Он был активистом сети оппозиционной прессы в 70-е годы, позже — издателем самиздатского журнала "Поиски", главным редактором журнала "Век ХХ и мир", директором информагентства "Постфактум". С 1997 по 2011 год был главным редактором и издателем интернет-издания "Русский журнал", в тот же период являлся советником руководителя администрации президента на общественных началах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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21 из 36
© AFP 2024

Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет. Он приобрел известность в 1960-е годы. Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла. Наряды от Рабана носили звезды кино, в том числе Одри Хепберн и Джейн Фонда. Модельер отошел от дел в 1999 году, после чего редко принимал участие в публичных мероприятиях.

Французский модельер Пако Рабан одевает манекенщицу в своем магазине в Париже в 1968 году

Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет. Он приобрел известность в 1960-е годы. Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла. Наряды от Рабана носили звезды кино, в том числе Одри Хепберн и Джейн Фонда. Модельер отошел от дел в 1999 году, после чего редко принимал участие в публичных мероприятиях.

© AFP 2024
22 из 36
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

На 82-м году жизни умер советский и российский актер Игорь Ясулович. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Гостья из будущего", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Ясулович руководил курсом на факультете музыкального театра в ГИТИСе. В 2001 году получил звание народного артиста России.

Актер, режиссер, педагог, Народный артист России Игорь Ясулович

На 82-м году жизни умер советский и российский актер Игорь Ясулович. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Гостья из будущего", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Ясулович руководил курсом на факультете музыкального театра в ГИТИСе. В 2001 году получил звание народного артиста России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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23 из 36
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в Запорожской области. Ему было 34 года. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналиста орденом Мужества.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в Запорожской области. Ему было 34 года. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналиста орденом Мужества.

© РИА Новости / РИА Новости
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24 из 36
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В возрасте 70 лет умер бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Он возглавлял ведомство с 2007 по 2016 год. Затем работал послом по особым поручениям МИД, где курировал вопросы наблюдения за выборами за рубежом.

Посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров

В возрасте 70 лет умер бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Он возглавлял ведомство с 2007 по 2016 год. Затем работал послом по особым поручениям МИД, где курировал вопросы наблюдения за выборами за рубежом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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25 из 36
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни. С 2017-го он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД. Фильмография Гришечкина насчитывает 167 картин, наиболее известные роли — в сериалах "Солдаты", "Счастливы вместе", "Каменская" и "Бригада".

Актер Вячеслав Гришечкин

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни. С 2017-го он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД. Фильмография Гришечкина насчитывает 167 картин, наиболее известные роли — в сериалах "Солдаты", "Счастливы вместе", "Каменская" и "Бригада".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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26 из 36
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанк

В возрасте 80 лет умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Он является автором книг и статей по вопросам мировой экономики и международных экономических отношений, а также социально-политической тематике. Имеет звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, награжден медалью "За трудовую доблесть".

Председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов

В возрасте 80 лет умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Он является автором книг и статей по вопросам мировой экономики и международных экономических отношений, а также социально-политической тематике. Имеет звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, награжден медалью "За трудовую доблесть".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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27 из 36
© Кинокомпания "Русское" (2015)

Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты". Всего в его фильмографии 34 картины.

Алексей Янин в фильме Весной расцветает любовь

Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты". Всего в его фильмографии 34 картины.

© Кинокомпания "Русское" (2015)
28 из 36
© AP Photo / Mark J. Terrill

В возрасте 96 лет умер американский певец Тони Беннетт. За свою карьеру он удостоился 20 премий "Грэмми", включая специальную награду за пожизненные достижения.

Певец Тони Беннет с наградами на премии Грэмми в 1995 году

В возрасте 96 лет умер американский певец Тони Беннетт. За свою карьеру он удостоился 20 премий "Грэмми", включая специальную награду за пожизненные достижения.

© AP Photo / Mark J. Terrill
29 из 36
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанк

Трехкратная чемпионка Олимпийских игр в биатлоне и лыжных гонках Анфиса Резцова умерла в возрасте 58 лет. Она выиграла первое золото Олимпийских игр в 1988 году в лыжной эстафете. В сезоне 1990/91 спортсменка перешла в биатлон. После этого Резцова взяла золотые медали Олимпиад в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.

Анфиса Резцова

Трехкратная чемпионка Олимпийских игр в биатлоне и лыжных гонках Анфиса Резцова умерла в возрасте 58 лет. Она выиграла первое золото Олимпийских игр в 1988 году в лыжной эстафете. В сезоне 1990/91 спортсменка перешла в биатлон. После этого Резцова взяла золотые медали Олимпиад в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.

© РИА Новости / Игорь Михалев
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30 из 36
© AFP 2024 / FILIPPO MONTEFORTE

Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано умер на 99-м году жизни. Он возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года и стал первым в истории президентом республики, который был переизбран на второй срок.

Президент Италии Джорджо Наполитано во время приветствия короля Нидерландов Виллема-Александра и королеву Максиму перед встречей в Квиринальском дворце в Риме в 2014 году

Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано умер на 99-м году жизни. Он возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года и стал первым в истории президентом республики, который был переизбран на второй срок.

© AFP 2024 / FILIPPO MONTEFORTE
31 из 36
© AP Photo / Mark Von Holden

В возрасте 89 лет умер голливудский актер Алан Аркин. На его счету несколько номинаций на "Оскар". Впервые на соискание этой премии он был выдвинут за роль советского лейтенанта Розанова в комедии "Русские идут! Русские идут!" 1966 года. За работу в этом фильме он также был удостоен "Золотого глобуса". Аркин снялся в таких фильмах и сериалах, как "Эдвард Руки-Ножницы", "Напряги извилины", "Марли и я", "Дамбо" и "Улица Сезам". Также он озвучил одного из персонажей в анимационном сериале "Конь БоДжек".

Американский актер Алан Аркин во время церемонии награждения на Аллее славы в Голливуде в 2019 году

В возрасте 89 лет умер голливудский актер Алан Аркин. На его счету несколько номинаций на "Оскар". Впервые на соискание этой премии он был выдвинут за роль советского лейтенанта Розанова в комедии "Русские идут! Русские идут!" 1966 года. За работу в этом фильме он также был удостоен "Золотого глобуса". Аркин снялся в таких фильмах и сериалах, как "Эдвард Руки-Ножницы", "Напряги извилины", "Марли и я", "Дамбо" и "Улица Сезам". Также он озвучил одного из персонажей в анимационном сериале "Конь БоДжек".

© AP Photo / Mark Von Holden
32 из 36
© AP Photo / Orlin Wagner

Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Она является обладательницей восьми премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone назвал Тернер одной из величайших певиц современности. В 2021 году она была принята в Зал славы рок-н-ролла. В число наиболее известных композиций артистки входят "Proud Mary", "Let's Stay Together", "Private Dancer", "What's Love Got to Do with It" и "The Best".

Певица Тина Тернер на выступлении в Канзасе в 2008 году

Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Она является обладательницей восьми премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone назвал Тернер одной из величайших певиц современности. В 2021 году она была принята в Зал славы рок-н-ролла. В число наиболее известных композиций артистки входят "Proud Mary", "Let's Stay Together", "Private Dancer", "What's Love Got to Do with It" и "The Best".

© AP Photo / Orlin Wagner
33 из 36
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк

Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Он стал известен благодаря участию в шоу "Танцы" на ТНТ и съемке в клипе на песню "UNO" группы Little Big. Красилов также снялся в фильмах "Добро пожаловать в семью" и "Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя".

Актер Дмитрий Красилов

Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Он стал известен благодаря участию в шоу "Танцы" на ТНТ и съемке в клипе на песню "UNO" группы Little Big. Красилов также снялся в фильмах "Добро пожаловать в семью" и "Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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34 из 36
© AP Photo / Brian Ach

Актер Мэттью Перри умер на 55-м году жизни. Он обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Кроме того, его кинокарьера включает несколько главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также в криминальной комедии "Девять ярдов". Перри номинировали на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".

Актер Мэттью Перри в 2015 году

Актер Мэттью Перри умер на 55-м году жизни. Он обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Кроме того, его кинокарьера включает несколько главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также в криминальной комедии "Девять ярдов". Перри номинировали на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".

© AP Photo / Brian Ach
35 из 36
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Поэт-песенник Николай Добронравов умер на 95-м году жизни. Особую популярность обрели песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой: "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой" и "Я не могу иначе".

Супруг и соавтор народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой поэт-песенник Николай Добронравов

Поэт-песенник Николай Добронравов умер на 95-м году жизни. Особую популярность обрели песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой: "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой" и "Я не могу иначе".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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36 из 36

Российский мир моды потерял сразу двух знаменитых дизайнеров.

Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни. Он был абсолютным и непререкаемым символом свободы творчества. От его работ приходили в шок и трепет самые престижные модные дома Европы.

Валентину Юдашкину было 59 лет. Его наряды носили знаменитости и первые леди страны. В 1996 году он создал первый в России Дом высокой моды.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 36

Британский и ирландский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 82 лет. Всего в его фильмографии насчитывается более ста киноролей.

© РИА Новости / Каро Премьер
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2 из 36

Вера Васильева умерла на 98-м году жизни. Она была настоящим символом Театра сатиры. Всенародную известность артистке принес кинематограф. Она снялась более чем в 40 фильмах, среди которых "Свадьба с приданым", "Сказание о земле Сибирской", "Звезда экрана", "Карнавал", "Пока цветет папоротник" и "Деревенщина".

© РИА Новости / Олег Ласточкин
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3 из 36

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Последние годы для него выдались непростыми. Сначала партия "Вперед, Италия!" столкнулась с трудностями на выборах. Затем экс-премьер попал в больницу, после чего дети попросили его оставить политику и больше заботиться о здоровье. А еще через некоторое время он согласился продать любимый футбольный клуб "Милан", которым владел с 1986 года.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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4 из 36

Англо-французская певица и актриса Джейн Биркин умерла в возрасте 76 лет. Она стала настоящей национальной иконой. Пик ее популярности пришел на 1960-е годы. Наиболее известна по ролям в фильмах "Бассейн", "Смерть на Ниле", "Зло под солнцем" и "Пиратка".

© AP Photo / Gianni Foggia
5 из 36

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. На ее счету множество ролей в популярнейших лентах — "Я шагаю по Москве", "Тридцать три", "Неуловимые мстители" и многих других. Заметными стали острохарактерные роли — Марфушенька в фильме-сказке Александра Роу "Морозко", баронесса в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".

Спустя семь месяцев на 90-м году жизни умер муж Инны Чуриковой, народный артист РСФСР Глеб Панфилов. К числу наиболее известных его картин относятся: "Начало", "Прошу слова", "Валентина", "Васса", "Тема", "Мать", "Романовы. Венценосная семья" и "Без вины виноватые".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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6 из 36

В возрасте 94 лет умер чешский писатель Милан Кундера. Наиболее известными его произведениями являются "Шутка" и "Невыносимая легкость бытия". В последние десятилетия Кундера писал исключительно на французском языке и даже запрещал перевод своих работ на чешский язык.

© AFP 2024
7 из 36

На 82-м году жизни умерла Ирина Мирошниченко. Актриса сознательно отдала предпочтение театральной карьере, хотя зритель, конечно же, вспоминает ее и по кино. Первой главной ролью для нее стала работа в военной драме "Их знали только в лицо". Затем снималась в фильмах "Ошибка резидента", "Миссия в Кабуле", "Агент секретной службы", "Вам и не снилось…", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня" и многих других.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 36

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо ушел из жизни в возрасте 80 лет. Он являлся одним из самых любимых и узнаваемых иностранных артистов в России. Кутуньо начинал как барабанщик, затем создал группу Toto e Tati и впоследствии сам сочинял музыку. Был соавтором знаменитых песен Джо Дассена, писал мелодии для Адриано Челентано, Мирей Матье, Ricchi e Poveri, Далиды и многих других исполнителей. В 1983 году появился его главный хит "L'italiano".

© РИА Новости / Андрей Александров
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9 из 36

Дирижер Юрий Темирканов умер на 85-м году жизни. С 1988 года он был художественным руководителем и главным дирижером заслуженного коллектива России, Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Темирканов осуществил многочисленные записи с оркестром филармонии, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Национальным оркестром Датского радио. С лондонским Королевским филармоническим оркестром под управлением Темирканова записаны все балеты Игоря Стравинского и симфонии Петра Чайковского.

© РИА Новости / Рудольф Кучеров
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10 из 36

В возрасте 73 лет после продолжительной болезни умер ведущий "Говорит Москва" Леонид Володарский. Он стал широко известен как переводчик, озвучивший более пяти тысяч зарубежных фильмов. Среди них — "Крестный отец", "Звездные войны", "Крепкий орешек", "Терминатор", "Клан Сопрано" и "Джанго освобожденный".

© Интернет-журнал Власть/Youtube
11 из 36

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла на 96-м году жизни. Всемирную славу ей принесла роль Аделины в фильме "Фанфан-Тюльпан". Всего актриса снялась более чем в 60 лентах, среди которых "Провинциалка", "Посрами дьявола" (1953), "Собор Парижской Богоматери", "Приходи в сентябре" и "Доброго вечера, миссис Кэмпбелл". После актерской карьеры Лоллобриджида занялась фотожурналистикой, скульптурой из бронзы и мрамора. В 1975 году как режиссер сняла документальную ленту "Портрет Фиделя".

© РИА Новости / Михаил Озерский
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12 из 36

Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню", и многим другим. Его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, Гладков сочинял музыку и для театральных постановок.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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13 из 36

Писатель и сценарист Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. В 2001 году он начал публиковать свои рассказы на литературных сайтах в Интернете, а в 2006 году вплотную занялся литературной деятельностью. Известность Багирову принесли романы "Гастарбайтер", "Любовники" и "Идеалист". С 2022 года он работал на радио Sputnik, вел программу "Багиров против".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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14 из 36

Советская и российская актриса Майя Менглет умерла в возрасте 87 лет. Она снялась в таких фильмах, как "Дело было в Пенькове", "Исправленному верить", "Аленка", "Алло, Варшава!" и "На углу, у Патриарших".

© РИА Новости / Василий Малышев
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15 из 36

Советский и российский кинорежиссер Николай Досталь умер на 77-м году жизни. Он снял такие фильмы, как "Человек с аккордеоном", "Мелкий бес", "Монах и бес", "Коля — перекати поле", "Раскол", "Облако-рай" и другие. В 1964 году успешно дебютировал в кино, исполнив роль подростка Саши Кригера в драме Михаила Калика "До свидания, мальчики". Позже снялся в фильмах "Морские рассказы", "Расплата", "Ехали в трамвае Ильф и Петров" и "Человек на своем месте".

© РИА Новости / Артем Житенев
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16 из 36

Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла на 57-м году жизни. В 1990 году она получила премию "Грэмми" за альбом "I Do Not Want What I Haven't Got", а ее песня "Nothing Compares 2 U" стала лучшей песней по версии Billboard Music Awards. Всего О'Коннор выпустила десять студийных альбомов.

© AP Photo / Antonio Calanni
17 из 36

Советский актер Сергей Столяров умер в возрасте 60 лет. В 1983 году он окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. С 2000 года занимал должность генерального продюсера образовательного телеканала "Школьник ТВ". Наиболее известен по роли в фильме "Завтра была война".

© Киностудия им. М. Горького 1987
18 из 36

Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования Петр Кучеренко умер в возрасте 46 лет. Он был действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса. Написал более 50 научно-методических и научных работ в области права. Кучеренко был женат на певице Диане Гурцкой, у него остался сын.

© РИА Новости / Нина Зотина
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19 из 36

Грузинский киноактер и певец Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет. В 1966 году он дебютировал в кино в фильме "Встречи в горах", но известность три года спустя ему принесла роль в комедии "Не горюй!". Кикабидзе снялся во множестве лент, в том числе "Я следователь", "Мелодии Верийского квартала", "Пропавшая экспедиция", "ТАСС уполномочен заявить". Всесоюзную славу он получил после фильма Данелии "Мимино". Кроме того, Кикабидзе выступал как режиссер и сценарист. В 1981 году он снял картину "Будь здоров, дорогой!", а в 1985-м — "Мужчины и все остальные".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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20 из 36

Журналист и политолог Глеб Павловский умер в возрасте 71 года. Он был активистом сети оппозиционной прессы в 70-е годы, позже — издателем самиздатского журнала "Поиски", главным редактором журнала "Век ХХ и мир", директором информагентства "Постфактум". С 1997 по 2011 год был главным редактором и издателем интернет-издания "Русский журнал", в тот же период являлся советником руководителя администрации президента на общественных началах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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21 из 36

Французский модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет. Он приобрел известность в 1960-е годы. Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла. Наряды от Рабана носили звезды кино, в том числе Одри Хепберн и Джейн Фонда. Модельер отошел от дел в 1999 году, после чего редко принимал участие в публичных мероприятиях.

© AFP 2024
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На 82-м году жизни умер советский и российский актер Игорь Ясулович. Он известен по ролям в фильмах "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Легенда о Тиле", "31 июня", "Тот самый Мюнхгаузен", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Гостья из будущего", "Гардемарины, вперед!" и многим другим. Ясулович руководил курсом на факультете музыкального театра в ГИТИСе. В 2001 году получил звание народного артиста России.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при украинском обстреле в Запорожской области. Ему было 34 года. Президент России Владимир Путин посмертно наградил журналиста орденом Мужества.

© РИА Новости / РИА Новости
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В возрасте 70 лет умер бывший глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров. Он возглавлял ведомство с 2007 по 2016 год. Затем работал послом по особым поручениям МИД, где курировал вопросы наблюдения за выборами за рубежом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер на 62-м году жизни. С 2017-го он возглавлял театральную студию при Московском университете МВД. Фильмография Гришечкина насчитывает 167 картин, наиболее известные роли — в сериалах "Солдаты", "Счастливы вместе", "Каменская" и "Бригада".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В возрасте 80 лет умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Он является автором книг и статей по вопросам мировой экономики и международных экономических отношений, а также социально-политической тематике. Имеет звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, награжден медалью "За трудовую доблесть".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет. Наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты". Всего в его фильмографии 34 картины.

© Кинокомпания "Русское" (2015)
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В возрасте 96 лет умер американский певец Тони Беннетт. За свою карьеру он удостоился 20 премий "Грэмми", включая специальную награду за пожизненные достижения.

© AP Photo / Mark J. Terrill
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Трехкратная чемпионка Олимпийских игр в биатлоне и лыжных гонках Анфиса Резцова умерла в возрасте 58 лет. Она выиграла первое золото Олимпийских игр в 1988 году в лыжной эстафете. В сезоне 1990/91 спортсменка перешла в биатлон. После этого Резцова взяла золотые медали Олимпиад в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.

© РИА Новости / Игорь Михалев
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Бывший президент Италии, пожизненный сенатор Джорджо Наполитано умер на 99-м году жизни. Он возглавлял итальянское государство с мая 2006 по январь 2015 года и стал первым в истории президентом республики, который был переизбран на второй срок.

© AFP 2024 / FILIPPO MONTEFORTE
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В возрасте 89 лет умер голливудский актер Алан Аркин. На его счету несколько номинаций на "Оскар". Впервые на соискание этой премии он был выдвинут за роль советского лейтенанта Розанова в комедии "Русские идут! Русские идут!" 1966 года. За работу в этом фильме он также был удостоен "Золотого глобуса". Аркин снялся в таких фильмах и сериалах, как "Эдвард Руки-Ножницы", "Напряги извилины", "Марли и я", "Дамбо" и "Улица Сезам". Также он озвучил одного из персонажей в анимационном сериале "Конь БоДжек".

© AP Photo / Mark Von Holden
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Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Она является обладательницей восьми премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone назвал Тернер одной из величайших певиц современности. В 2021 году она была принята в Зал славы рок-н-ролла. В число наиболее известных композиций артистки входят "Proud Mary", "Let's Stay Together", "Private Dancer", "What's Love Got to Do with It" и "The Best".

© AP Photo / Orlin Wagner
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Танцор и актер Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Предварительная причина смерти — сердечный приступ. Он стал известен благодаря участию в шоу "Танцы" на ТНТ и съемке в клипе на песню "UNO" группы Little Big. Красилов также снялся в фильмах "Добро пожаловать в семью" и "Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актер Мэттью Перри умер на 55-м году жизни. Он обрел широкую популярность благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Кроме того, его кинокарьера включает несколько главных ролей в известных романтических комедиях "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", а также в криминальной комедии "Девять ярдов". Перри номинировали на престижные американские кинопремии, такие как "Золотой глобус" и "Эмми".

© AP Photo / Brian Ach
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Поэт-песенник Николай Добронравов умер на 95-м году жизни. Особую популярность обрели песни на стихи Добронравова, написанные Пахмутовой: "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "Трус не играет в хоккей", "Надежда", "Как молоды мы были", "Беловежская пуща", "Команда молодости нашей", "Яростный стройотряд", "И вновь продолжается бой" и "Я не могу иначе".

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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