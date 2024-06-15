https://ria.ru/20240615/pamyatnik-1953128340.html

На Троекуровском кладбище открыли памятник Юдашкину

На Троекуровском кладбище открыли памятник Юдашкину - РИА Новости, 15.06.2024

На Троекуровском кладбище открыли памятник Юдашкину

Церемония открытия памятника на могиле модельера Валентина Юдашкина прошла на Троекуровском кладбище в Москве в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T16:17

2024-06-15T16:17

2024-06-15T16:17

справки

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рсфср

валентин юдашкин

константин эрнст

андрей ковальчук

фаберже

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Церемония открытия памятника на могиле модельера Валентина Юдашкина прошла на Троекуровском кладбище в Москве в субботу, передает корреспондент РИА Новости. "Валя поставил памятник себе при жизни своим творчеством. Он был очень талантливым художником, по-настоящему другом. Последние годы его жизни показали, что он был одним из самых мужественных людей, которых я знал", - сказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на церемонии открытия. Автором монумента выступил народный художник России Андрей Ковальчук. По его словам, они вместе с Юдашкиным служили в армии в начале 80-х годов. "Тогда я никак не мог представить, что Валентин станет выдающимся мастером, которого будет знать весь мир, и столько любви будет у людей к его творчеству. Конечно, я не думал, что более чем через 40 лет мне придется делать скульптуру Валентина… К сожалению, он ушел в то время, когда мог создать много красивого, прекрасного и порадовать многих людей своим творчеством", - отметил автор памятника. Скульптура выполнена в полный рост из бронзы и гранита. У подножия памятника изображены ткань и ножницы, как главные атрибуты профессии Юдашкина. На церемонию открытия пришли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой и дочерьми, народные артисты России Игорь Крутой, Александр Розенбаум, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певица Зара, дочь кутюрье Галина Юдашкина с детьми, вдова модельера Марина Юдашкина и многие другие. Монумент расположен на могиле кутюрье на 21 участке Троекуровского кладбища. Недалеко от Юдашкина похоронены кинорежиссер Борис Грачевский, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко и народный артист РФ Борис Невзоров. Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Он с отличием окончил Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter - в Неделях моды в Милане и Москве. В 2005 году был удостоен звания "Народный художник РФ". Юдашкин скончался 2 мая 2023 года после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20231019/yudashkina-1903899390.html

https://ria.ru/20231014/yudashkin-1900467421.html

россия

париж

рсфср

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Памятник Валентину Юдашкину на его могиле открыли на Троекуровском кладбище Памятник Валентину Юдашкину на его могиле открыли на Троекуровском кладбище. Среди гостей церемонии был пресс-секретарь президента Песков, который отметил, что модельера помнят друзья и поклонники. 2024-06-15T16:17 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, россия, париж, рсфср, валентин юдашкин, константин эрнст, андрей ковальчук, фаберже