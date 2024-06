На Троекуровском кладбище открыли памятник Юдашкину

© AP Photo / Orlin Wagner

Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Она является обладательницей восьми премий "Грэмми". Журнал Rolling Stone назвал Тернер одной из величайших певиц современности. В 2021 году она была принята в Зал славы рок-н-ролла. В число наиболее известных композиций артистки входят "Proud Mary", "Let's Stay Together", "Private Dancer", "What's Love Got to Do with It" и "The Best".