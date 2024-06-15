Песков заявил, что Юдашкин всегда будет жив
Песков о Юдашкине: он всегда будет жив, потому что его помнят друзья
Модельер Валентин Юдашкин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что модельер Валентин Юдашкин всегда будет жив, потому что его помнят друзья и поклонники творчества.
Памятник Валентину Юдашкину на его могиле открыли на Троекуровском кладбище в субботу.
"Валя сейчас находится в лучшем мире. Он, наверное, сверху смотрит на свою семью. Здесь он тоже всё время живет и будет жить всегда, потому что мы все его помним: и его друзья, и поклонники его творчества, и те, кто просто его любил, а таких в нашей стране было очень много", - сказал Песков на церемонии открытия памятника.
Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Он с отличием окончил Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter - в Неделях моды в Милане и Москве. В 2005 году был удостоен звания "Народный художник РФ".
Юдашкин скончался 2 мая 2023 года после продолжительной болезни.
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