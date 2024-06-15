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Песков заявил, что Юдашкин всегда будет жив - РИА Новости, 15.06.2024
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16:53 15.06.2024
https://ria.ru/20240615/yudashkin-1953133367.html
Песков заявил, что Юдашкин всегда будет жив
Песков заявил, что Юдашкин всегда будет жив - РИА Новости, 15.06.2024
Песков заявил, что Юдашкин всегда будет жив
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что модельер Валентин Юдашкин всегда будет жив, потому что его помнят друзья и поклонники творчества. РИА Новости, 15.06.2024
2024-06-15T16:53
2024-06-15T16:53
париж
россия
московская область (подмосковье)
валентин юдашкин
дмитрий песков
фаберже
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что модельер Валентин Юдашкин всегда будет жив, потому что его помнят друзья и поклонники творчества. Памятник Валентину Юдашкину на его могиле открыли на Троекуровском кладбище в субботу. "Валя сейчас находится в лучшем мире. Он, наверное, сверху смотрит на свою семью. Здесь он тоже всё время живет и будет жить всегда, потому что мы все его помним: и его друзья, и поклонники его творчества, и те, кто просто его любил, а таких в нашей стране было очень много", - сказал Песков на церемонии открытия памятника. Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Он с отличием окончил Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter - в Неделях моды в Милане и Москве. В 2005 году был удостоен звания "Народный художник РФ". Юдашкин скончался 2 мая 2023 года после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20240615/pamyatnik-1953128340.html
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париж, россия, московская область (подмосковье), валентин юдашкин, дмитрий песков, фаберже, общество
Париж, Россия, Московская область (Подмосковье), Валентин Юдашкин, Дмитрий Песков, Фаберже, Общество
Песков заявил, что Юдашкин всегда будет жив

Песков о Юдашкине: он всегда будет жив, потому что его помнят друзья

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМодельер Валентин Юдашкин
Модельер Валентин Юдашкин - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Модельер Валентин Юдашкин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что модельер Валентин Юдашкин всегда будет жив, потому что его помнят друзья и поклонники творчества.
Памятник Валентину Юдашкину на его могиле открыли на Троекуровском кладбище в субботу.
Памятник Валентину Юдашкину на его могиле открыли на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
На Троекуровском кладбище открыли памятник Юдашкину
Вчера, 16:17
"Валя сейчас находится в лучшем мире. Он, наверное, сверху смотрит на свою семью. Здесь он тоже всё время живет и будет жить всегда, потому что мы все его помним: и его друзья, и поклонники его творчества, и те, кто просто его любил, а таких в нашей стране было очень много", - сказал Песков на церемонии открытия памятника.
Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Он с отличием окончил Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter - в Неделях моды в Милане и Москве. В 2005 году был удостоен звания "Народный художник РФ".
Юдашкин скончался 2 мая 2023 года после продолжительной болезни.
Слева направо: Марина, Галина и Валентин Юдашкины
Дочь Юдашкина: "Папа всегда любил женщин, ценил их фигуры и красоту"
14 октября 2023, 08:00
 
ПарижРоссияМосковская область (Подмосковье)Валентин ЮдашкинДмитрий ПесковФабержеОбщество
 
 
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