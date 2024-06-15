https://ria.ru/20240615/yudashkin-1953133367.html

Песков заявил, что Юдашкин всегда будет жив

Песков заявил, что Юдашкин всегда будет жив - РИА Новости, 15.06.2024

Песков заявил, что Юдашкин всегда будет жив

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что модельер Валентин Юдашкин всегда будет жив, потому что его помнят друзья и поклонники творчества. РИА Новости, 15.06.2024

2024-06-15T16:53

2024-06-15T16:53

2024-06-15T16:53

париж

россия

московская область (подмосковье)

валентин юдашкин

дмитрий песков

фаберже

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что модельер Валентин Юдашкин всегда будет жив, потому что его помнят друзья и поклонники творчества. Памятник Валентину Юдашкину на его могиле открыли на Троекуровском кладбище в субботу. "Валя сейчас находится в лучшем мире. Он, наверное, сверху смотрит на свою семью. Здесь он тоже всё время живет и будет жить всегда, потому что мы все его помним: и его друзья, и поклонники его творчества, и те, кто просто его любил, а таких в нашей стране было очень много", - сказал Песков на церемонии открытия памятника. Юдашкин родился 14 октября 1963 года в поселке Баковка Московской области. Он с отличием окончил Московский индустриальный техникум в 1986 году. В 1987 году модельер создал свою первую коллекцию "Русь изначальная". В Париже первая коллекция модельера "Фаберже" была представлена в 1991 году. В этом же году был основан дом моды Valentin Yudashkin. Юдашкин стал первым российским дизайнером, принятым в Синдикат высокой моды Парижа. С 1991 года его коллекции haute couture ежесезонно участвовали в показах на Неделях высокой моды в Париже, а коллекции prêt-a-porter - в Неделях моды в Милане и Москве. В 2005 году был удостоен звания "Народный художник РФ". Юдашкин скончался 2 мая 2023 года после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20240615/pamyatnik-1953128340.html

https://ria.ru/20231014/yudashkin-1900467421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

париж, россия, московская область (подмосковье), валентин юдашкин, дмитрий песков, фаберже, общество