https://ria.ru/20250605/rutskoy-2021156215.html

Как сложились отношения Руцкого со своей женой после тюрьмы

Как сложились отношения Руцкого со своей женой после тюрьмы - РИА Новости, 05.06.2025

Как сложились отношения Руцкого со своей женой после тюрьмы

В голодные и смутные годы вся страна завидовала женщинам, которые жили в достатке, будучи супругами влиятельных чиновников. Правда, их жизнь не всегда была... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:36:00+03:00

2025-06-05T18:36:00+03:00

2025-06-05T18:36:00+03:00

афганистан

пакистан

александр руцкой

борис ельцин

валентин юдашкин

госдума рф

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021163254_0:147:3000:1835_1920x0_80_0_0_0ab0cc6335324de2e2ebce566dbfc739.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В голодные и смутные годы вся страна завидовала женщинам, которые жили в достатке, будучи супругами влиятельных чиновников. Правда, их жизнь не всегда была сладкой. Когда Александр Руцкой вышел из тюрьмы, его встречала толпа с восторженными криками: "Руцкой — президент!" Но больше всего удивили слова его жены Людмилы, прозвучавшие спустя полгода. Что же на самом деле случилось между чиновником и его женой? Как складывались отношения Руцкого с женойВ 1993 году после неудавшегося путча Александр Руцкой утратил пост вице-президента, затем лишился свободы. Его заключили под стражу на семь месяцев. Людмила, вторая супруга Руцкого, считала, что, участвуя в попытке государственного переворота, ее муж нарушил закон. Она поддержала Ельцина.Но когда они только познакомились Руцкой не уставал восхищаться: "Какая ты у меня изящная, интеллигентная, замечательная". Однако спустя десять лет эти же уста произнесли: "Ты необразованная, ты дура, ты домохозяйка. Мне стыдно с тобой".Отношения между супругами начали ухудшаться, когда Руцкого направили на службу в Афганистан. Женам офицеров не разрешалось сопровождать мужей в эту опасную зону — война действительно не была местом для женщин. Вскоре Людмила узнала через доброжелателей, что ее муж завел себе "походную женщину".Каждый день Руцкой поднимал свой штурмовик в небо Афганистана. Он совершил 485 боевых вылетов, постоянно рискуя не вернуться на базу.В апреле 1986 года, а затем снова в августе 1988, его самолет был сбит."Поздно катапультировался. Получил компрессионный перелом позвоночника. Затем началось бегство. Я пять дней убегал от преследования в горах Пакистана. Позже получил ранение в затылок. Очнулся, когда меня, связанного, везли как трофей. После этого были пытки на дыбе", — вспоминал сам Руцкий.Когда Александр Руцкой вернулся домой, он весил всего 42 килограмма. В свои 37 лет он выглядел как глубокий старик. Жена Людмила не упрекала его ни в изменах, ни в прошлых связях. Все ее силы уходили на то, чтобы вернуть к жизни изможденного мужа, пережившего настоящий ад.Восстал из пеплаВ конце 1980 годов Руцкой решил попробовать свои силы на выборах в депутаты, но его первая попытка оказалась неудачной. Тем не менее, позже ему удалось получить мандат. В 1991 году он поддержал Бориса Ельцина во время событий ГКЧП, став его союзником в критический момент.Генералы, пришедшие к власти в 90-е годы, были политиками особого склада. Их отличала железная выдержка — никакие депрессии и сомнения им не были свойственны. Штатские чиновники пренебрежительно называли их "сапогами", но вынуждены были считаться с их влиянием. Во времена приватизации произошла так называемая революция кремлевских жен. В высших кругах зародилась светская жизнь. В Кремль начали приезжать олигархи с молодыми и эффектными супругами. Члены кремлевской элиты массово обзавелись любовницами, что заставило многих первых леди изменить свое поведение. Они начали демонстративно появляться на публике в роскошных нарядах, которые дарили им разбогатевшие мужья.Людмила, жена Александра Руцкого, слишком рано, по мнению супруга, погрузилась в светскую жизнь. В то время как другие жены кремлевских чиновников еще сохраняли скромность, она сыграла важную роль в становлении Валентина Юдашкина, помогая ему открыть Дом Моды и получить престижное помещение на Кутузовском проспекте. Благодаря своим связям, она могла стать соучредителем его компании, но муж категорически запретил ей это. Тем не менее, Руцкая все же стала одной из самых элегантных жен кремлевских чиновников."Он все понял"Еще 1980-х Александр Руцкой понял, что его супруга ему неверна. Хотя Людмила всегда отрицала измены, сам политик открыто говорил об этом - несмотря на то, что публично признаваться в этом считалось позорным. "Я постоянно находился на службе. Некоторые жены справляются с этим. Но она, видимо, не выдержала. Сначала я болезненно реагировал на ее похождения, а потом просто махнул на все рукой", — признавался Руцкой.К 1990 годам супруги стали практически чужими людьми. Однако Людмила не желала разрушать брак — семья жила в достатке. У них была своя прислуга, водитель, роскошная квартира и дача. Но в 1993 году ее ждало настоящее потрясение. Руцкой замыслил свергнуть Ельцина, что могло привести к гражданской войне. Людмила отчаянно уговаривала мужа отказаться от этой идеи, но он ее не слушал. Эти переживания подорвали ее здоровье. Она начала принимать успокоительные, страдала от скачков давления и перенесла два инсульта.Один из инсультов случился, когда Руцкого арестовали. Хотя его освободили через 7 месяцев по амнистии Госдумы. В 1994 году у Людмилы произошел второй инсульт, вызванный нервным потрясением, — на этот раз гораздо тяжелее первого. Половина ее тела оказалась парализована, и на восстановление ушло полгода. Она стала инвалидом. Однако Александр Руцкой навещал ее в больнице всего дважды.Новая любовь: Людмила пошла до концаНесмотря на провал путча Руцкой не ушел из политики. В октябре 1996-го он был избран губернатором Курской области. Там он назначил своей помощницей Ирину Попову, которая была на 26 лет младше. Еще до официального развода чиновника с женой девушка дала интервью, в котором заявила: губернатор давно не живет Людмилой и не любит ее."Первая леди" региона не осталась в стороне и резко ответила: "Меня особенно возмутили ее слова о том, что Руцкой меня давно не любит. Подруги советовали схватить ее за волосы и пнуть, но для этого мне пришлось бы надеть перчатки, чтобы не испачкаться".Она стала первой в истории СССР и России женой высокопоставленного чиновника, которая устроила публичный скандал во время развода. Людмила открыто обвинила мужа, вступила в конфликт с его любовницей и развязала настоящую борьбу. Споры о разделе имущества и алиментах затянулись надолго.За время разбирательств у Руцкого появился ребенок в новом браке, а его избранница охотно рассказывала о счастливой жизни, что еще сильнее раздражало Людмилу. Она не переставала давать откровенные интервью, очерняя бывшего мужа. В итоге бывшей супруге удалось отсудить роскошную квартиру, но на этом ее победы закончились.

афганистан

пакистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

афганистан, пакистан, александр руцкой, борис ельцин, валентин юдашкин, госдума рф, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср