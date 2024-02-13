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На ВДНХ показали платья российских дизайнеров - РИА Новости, 13.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:15 13.02.2024
https://ria.ru/20240213/platya-1927115862.html
На ВДНХ показали платья российских дизайнеров
На ВДНХ показали платья российских дизайнеров - РИА Новости, 13.02.2024
На ВДНХ показали платья российских дизайнеров
Предметы одежды российских дизайнеров, в частности платья из коллекций дома моды Валентина Юдашкина, представили в экспозиции выставки "Культурный код",... РИА Новости, 13.02.2024
2024-02-13T16:15
2024-02-13T16:15
выставка-форум "россия"
валентин юдашкин
сергей сысоев
людмила гурченко
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Предметы одежды российских дизайнеров, в частности платья из коллекций дома моды Валентина Юдашкина, представили в экспозиции выставки "Культурный код", открывшейся в рамках форума-выставки "Россия" на ВДНХ. "Тема новой экспозиции – "Культурный код". Здесь собраны уникальные коллекции с элементами национальной айдентики, культурного кода, народных промыслов нашей страны: золотое шитье, елецкие кружева, большая кавказская коллекция", - сказал президент международной ассоциации байеров International buyers hub Георгий Ростовщиков. Экспонаты располагаются на двух подиумах: на одном представлены костюмы региональных брендов, а на другом - одежда известных российских модных домов, в том числе Валентина Юдашкина, Юлии Яниной, Сергея Сысоева. "Эти вещи мало кто видел, они были в коллекции с 1992 года по 2023 год. Они лежали в архивах, Валентин к ним относился как к детям, но их никогда не выставляли", - сказала дочь модельера, креативный директор дома моды Valentin Yudashkin Галина Юдашкина. У каждого из представленных платьев из разных коллекций есть своя история: например, посетители выставки смогут увидеть наряды Людмилы Гурченко, которые она носила в своих клипах и на концертах. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций – всего 131 экспозиция.
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Наталья Макарова
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валентин юдашкин, сергей сысоев, людмила гурченко, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Валентин Юдашкин, Сергей Сысоев, Людмила Гурченко, Выставка-форум "Россия"
На ВДНХ показали платья российских дизайнеров

Платья российских дизайнеров представили на выставке "Культурный код" на ВДНХ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭкспозиция "Культурный код" на выставке "Россия"
Экспозиция Культурный код на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Экспозиция "Культурный код" на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Предметы одежды российских дизайнеров, в частности платья из коллекций дома моды Валентина Юдашкина, представили в экспозиции выставки "Культурный код", открывшейся в рамках форума-выставки "Россия" на ВДНХ.
«
"Тема новой экспозиции – "Культурный код". Здесь собраны уникальные коллекции с элементами национальной айдентики, культурного кода, народных промыслов нашей страны: золотое шитье, елецкие кружева, большая кавказская коллекция", - сказал президент международной ассоциации байеров International buyers hub Георгий Ростовщиков.
Свадебная церемония в национальных традициях Республики Удмуртия на форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Официальная информация о продлении выставки "Россия" пока отсутствует
8 февраля, 09:02
Экспонаты располагаются на двух подиумах: на одном представлены костюмы региональных брендов, а на другом - одежда известных российских модных домов, в том числе Валентина Юдашкина, Юлии Яниной, Сергея Сысоева.
«
"Эти вещи мало кто видел, они были в коллекции с 1992 года по 2023 год. Они лежали в архивах, Валентин к ним относился как к детям, но их никогда не выставляли", - сказала дочь модельера, креативный директор дома моды Valentin Yudashkin Галина Юдашкина.
У каждого из представленных платьев из разных коллекций есть своя история: например, посетители выставки смогут увидеть наряды Людмилы Гурченко, которые она носила в своих клипах и на концертах.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций – всего 131 экспозиция.
Фестивали, концерты и парады: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международная выставка-форум "Россия" привлекает гостей со всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Международная выставка-форум "Россия" привлекает гостей со всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали мастер-классы по ремеслам русской вышивки.

Мастер-классы по ремеслам русской вышивки

Для гостей организовали мастер-классы по ремеслам русской вышивки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 17
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Посетители смогли пообщаться с многократным чемпионом мира в смешанных единоборствах Федором Емельяненко.

Федор Емельяненко, многократный чемпион мира в смешанных единоборствах

Посетители смогли пообщаться с многократным чемпионом мира в смешанных единоборствах Федором Емельяненко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Состоялось робошоу от детского инжинирингового центра "КулибинПРО".

Робошоу от детского инжинирингового центра КулибинПРО

Состоялось робошоу от детского инжинирингового центра "КулибинПРО".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 17
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Прошел фестиваль "Соллаль 2024", посвященный корейскому Новому году.

Фестиваль Солналь 2024

Прошел фестиваль "Соллаль 2024", посвященный корейскому Новому году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 17
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Программа выставки включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

Стенд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Программа выставки включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В день Форума национальных достижений, который посвящен молодежной политике, состоялось шоу-презентация ключевых результатов и достижений Российского общества "Знание".

Шоу-презентация ключевых результатов и достижений Российского общества Знание

В день Форума национальных достижений, который посвящен молодежной политике, состоялось шоу-презентация ключевых результатов и достижений Российского общества "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В пространстве "Универмаг" можно познакомиться с новыми отечественными брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов регионов.

Международная выставка-форум Россия

В пространстве "Универмаг" можно познакомиться с новыми отечественными брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Руководитель VK Play Инди Александр Егоров провел лекцию "Как сделать новый локальный игровой тренд из мема".

Лекция Как сделать новый локальный игровой тренд из мема

Руководитель VK Play Инди Александр Егоров провел лекцию "Как сделать новый локальный игровой тренд из мема".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 17
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Организаторы стремятся продемонстрировать посетителям лучшее.

Международная выставка-форум Россия

Организаторы стремятся продемонстрировать посетителям лучшее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 17
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На выставке обсудили цифровизацию госуслуг.

День Госуслуг на Международной выставке-форуме Россия

На выставке обсудили цифровизацию госуслуг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 17
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Прошла презентация документального фильма "Поколение М".

Презентация документального фильма Поколение М

Прошла презентация документального фильма "Поколение М".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 17
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На мастер-классе "Знатоки схемотехники" участники изучили основы построения и основные принципы работы различных электрических схем, а также попробовали собрать свою собственную.

Робошоу от детского инжинирингового центра КулибинПРО

На мастер-классе "Знатоки схемотехники" участники изучили основы построения и основные принципы работы различных электрических схем, а также попробовали собрать свою собственную.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Приглашенные коллективы показывают яркие творческие номера.

Фестиваль Солналь 2024

Приглашенные коллективы показывают яркие творческие номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 17
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Состоялась установочная сессия "Кадры для села-2024".

Сессия Кадры для села-2024

Состоялась установочная сессия "Кадры для села-2024".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел концерт "Танцуй и пой, моя Россия".

Концерт Танцуй и пой, моя Россия

Прошел концерт "Танцуй и пой, моя Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 17
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей провели парад сельхозпродукции.

Парад сельхозпродукции

Для гостей провели парад сельхозпродукции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 17

Международная выставка-форум "Россия" привлекает гостей со всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 17

Для гостей организовали мастер-классы по ремеслам русской вышивки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 17

Посетители смогли пообщаться с многократным чемпионом мира в смешанных единоборствах Федором Емельяненко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 17

Состоялось робошоу от детского инжинирингового центра "КулибинПРО".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 17

Прошел фестиваль "Соллаль 2024", посвященный корейскому Новому году.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 17

Программа выставки включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 17

В день Форума национальных достижений, который посвящен молодежной политике, состоялось шоу-презентация ключевых результатов и достижений Российского общества "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 17

В пространстве "Универмаг" можно познакомиться с новыми отечественными брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 17

Руководитель VK Play Инди Александр Егоров провел лекцию "Как сделать новый локальный игровой тренд из мема".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 17

Организаторы стремятся продемонстрировать посетителям лучшее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 17

На выставке обсудили цифровизацию госуслуг.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 17

Прошла презентация документального фильма "Поколение М".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 17

На мастер-классе "Знатоки схемотехники" участники изучили основы построения и основные принципы работы различных электрических схем, а также попробовали собрать свою собственную.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 17

Приглашенные коллективы показывают яркие творческие номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 17

Состоялась установочная сессия "Кадры для села-2024".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 17

Прошел концерт "Танцуй и пой, моя Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 17

Для гостей провели парад сельхозпродукции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 17
 
Выставка-форум "Россия"Валентин ЮдашкинСергей СысоевЛюдмила ГурченкоВыставка-форум "Россия"
 
 
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