https://ria.ru/20240213/platya-1927115862.html

На ВДНХ показали платья российских дизайнеров

На ВДНХ показали платья российских дизайнеров - РИА Новости, 13.02.2024

На ВДНХ показали платья российских дизайнеров

Предметы одежды российских дизайнеров, в частности платья из коллекций дома моды Валентина Юдашкина, представили в экспозиции выставки "Культурный код",... РИА Новости, 13.02.2024

2024-02-13T16:15

2024-02-13T16:15

2024-02-13T16:15

выставка-форум "россия"

валентин юдашкин

сергей сысоев

людмила гурченко

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Предметы одежды российских дизайнеров, в частности платья из коллекций дома моды Валентина Юдашкина, представили в экспозиции выставки "Культурный код", открывшейся в рамках форума-выставки "Россия" на ВДНХ. "Тема новой экспозиции – "Культурный код". Здесь собраны уникальные коллекции с элементами национальной айдентики, культурного кода, народных промыслов нашей страны: золотое шитье, елецкие кружева, большая кавказская коллекция", - сказал президент международной ассоциации байеров International buyers hub Георгий Ростовщиков. Экспонаты располагаются на двух подиумах: на одном представлены костюмы региональных брендов, а на другом - одежда известных российских модных домов, в том числе Валентина Юдашкина, Юлии Яниной, Сергея Сысоева. "Эти вещи мало кто видел, они были в коллекции с 1992 года по 2023 год. Они лежали в архивах, Валентин к ним относился как к детям, но их никогда не выставляли", - сказала дочь модельера, креативный директор дома моды Valentin Yudashkin Галина Юдашкина. У каждого из представленных платьев из разных коллекций есть своя история: например, посетители выставки смогут увидеть наряды Людмилы Гурченко, которые она носила в своих клипах и на концертах. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций – всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20240208/vystavka-1926078078.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валентин юдашкин, сергей сысоев, людмила гурченко, выставка-форум "россия"