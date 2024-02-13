На ВДНХ показали платья российских дизайнеров

Платья российских дизайнеров представили на выставке "Культурный код" на ВДНХ
Международная выставка-форум "Россия" привлекает гостей со всей страны.
Международная выставка-форум "Россия" привлекает гостей со всей страны.
Для гостей организовали мастер-классы по ремеслам русской вышивки.
Для гостей организовали мастер-классы по ремеслам русской вышивки.
Посетители смогли пообщаться с многократным чемпионом мира в смешанных единоборствах Федором Емельяненко.
Посетители смогли пообщаться с многократным чемпионом мира в смешанных единоборствах Федором Емельяненко.
Состоялось робошоу от детского инжинирингового центра "КулибинПРО".
Состоялось робошоу от детского инжинирингового центра "КулибинПРО".
Прошел фестиваль "Соллаль 2024", посвященный корейскому Новому году.
Прошел фестиваль "Соллаль 2024", посвященный корейскому Новому году.
Программа выставки включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.
Программа выставки включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.
В день Форума национальных достижений, который посвящен молодежной политике, состоялось шоу-презентация ключевых результатов и достижений Российского общества "Знание".
В день Форума национальных достижений, который посвящен молодежной политике, состоялось шоу-презентация ключевых результатов и достижений Российского общества "Знание".
В пространстве "Универмаг" можно познакомиться с новыми отечественными брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов регионов.
В пространстве "Универмаг" можно познакомиться с новыми отечественными брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов регионов.
Руководитель VK Play Инди Александр Егоров провел лекцию "Как сделать новый локальный игровой тренд из мема".
Руководитель VK Play Инди Александр Егоров провел лекцию "Как сделать новый локальный игровой тренд из мема".
Организаторы стремятся продемонстрировать посетителям лучшее.
Организаторы стремятся продемонстрировать посетителям лучшее.
На выставке обсудили цифровизацию госуслуг.
Прошла презентация документального фильма "Поколение М".
Прошла презентация документального фильма "Поколение М".
На мастер-классе "Знатоки схемотехники" участники изучили основы построения и основные принципы работы различных электрических схем, а также попробовали собрать свою собственную.
На мастер-классе "Знатоки схемотехники" участники изучили основы построения и основные принципы работы различных электрических схем, а также попробовали собрать свою собственную.
Приглашенные коллективы показывают яркие творческие номера.
Приглашенные коллективы показывают яркие творческие номера.
Состоялась установочная сессия "Кадры для села-2024".
Состоялась установочная сессия "Кадры для села-2024".
Прошел концерт "Танцуй и пой, моя Россия".
Для гостей провели парад сельхозпродукции.
Международная выставка-форум "Россия" привлекает гостей со всей страны.
Для гостей организовали мастер-классы по ремеслам русской вышивки.
Посетители смогли пообщаться с многократным чемпионом мира в смешанных единоборствах Федором Емельяненко.
Состоялось робошоу от детского инжинирингового центра "КулибинПРО".
Прошел фестиваль "Соллаль 2024", посвященный корейскому Новому году.
Программа выставки включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.
В день Форума национальных достижений, который посвящен молодежной политике, состоялось шоу-презентация ключевых результатов и достижений Российского общества "Знание".
В пространстве "Универмаг" можно познакомиться с новыми отечественными брендами, товарами и изделиями народных художественных промыслов регионов.
Руководитель VK Play Инди Александр Егоров провел лекцию "Как сделать новый локальный игровой тренд из мема".
Организаторы стремятся продемонстрировать посетителям лучшее.
На выставке обсудили цифровизацию госуслуг.
Прошла презентация документального фильма "Поколение М".
На мастер-классе "Знатоки схемотехники" участники изучили основы построения и основные принципы работы различных электрических схем, а также попробовали собрать свою собственную.
Приглашенные коллективы показывают яркие творческие номера.
Состоялась установочная сессия "Кадры для села-2024".
Прошел концерт "Танцуй и пой, моя Россия".
Для гостей провели парад сельхозпродукции.