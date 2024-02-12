https://ria.ru/20240212/rossiya-1926793279.html

Фестивали, концерты и парады: работа международной выставки-форума "Россия"

Фестивали, концерты и парады: работа международной выставки-форума "Россия" - РИА Новости, 12.02.2024

Фестивали, концерты и парады: работа международной выставки-форума "Россия"

На ВДНХ продолжает свою работу международная выставка-форум "Россия". Ключевые события — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T11:35

2024-02-12T11:35

2024-02-12T11:35

фото

выставка-форум "россия"

россия

федор емельяненко

вднх

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На ВДНХ продолжает свою работу международная выставка-форум "Россия". Ключевые события — в фотоленте Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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