https://ria.ru/20231102/pugacheva-1907072389.html

Пугачева вернулась в Россию, сообщил источник

Пугачева вернулась в Россию, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2023

Пугачева вернулась в Россию, сообщил источник

Певица Алла Пугачева приехала в Россию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T23:50

2023-11-02T23:50

2023-11-02T23:56

шоубиз

россия

израиль

алла пугачева

максим галкин

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Певица Алла Пугачева приехала в Россию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Приехала. Одна, без Галкина*. Через Псков", — рассказал собеседник агентства.Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. После этого в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что она выставила на продажу свой дом в подмосковной деревне Грязь за миллиард рублей. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Позже в Telegram-каналах появились сообщения о том, что ее песни пропали из эфира радиостанций.В последний раз Пугачева приезжала в Россию в мае — она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Певица отказалась от общения с журналистами и не комментировала свое местонахождение.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20231102/galkin-1906891514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, израиль, алла пугачева, максим галкин, валентин юдашкин