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Пугачева вернулась в Россию, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:50 02.11.2023 (обновлено: 23:56 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/pugacheva-1907072389.html
Пугачева вернулась в Россию, сообщил источник
Пугачева вернулась в Россию, сообщил источник - РИА Новости, 02.11.2023
Пугачева вернулась в Россию, сообщил источник
Певица Алла Пугачева приехала в Россию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T23:50
2023-11-02T23:56
шоубиз
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израиль
алла пугачева
максим галкин
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Певица Алла Пугачева приехала в Россию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. &quot;Приехала. Одна, без Галкина*. Через Псков&quot;, — рассказал собеседник агентства.Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. После этого в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что она выставила на продажу свой дом в подмосковной деревне Грязь за миллиард рублей. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Позже в Telegram-каналах появились сообщения о том, что ее песни пропали из эфира радиостанций.В последний раз Пугачева приезжала в Россию в мае — она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Певица отказалась от общения с журналистами и не комментировала свое местонахождение.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, израиль, алла пугачева, максим галкин, валентин юдашкин
Шоубиз, Россия, Израиль, Алла Пугачева, Максим Галкин, Валентин Юдашкин
Пугачева вернулась в Россию, сообщил источник

Источник: Пугачева через Псков приехала в Россию, Галкин ее не сопровождал

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Певица Алла Пугачева приехала в Россию, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«

"Приехала. Одна, без Галкина*. Через Псков", — рассказал собеседник агентства.

Артистка уехала в октябре прошлого года с детьми в Израиль. После этого в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что она выставила на продажу свой дом в подмосковной деревне Грязь за миллиард рублей. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это Пугачева назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Позже в Telegram-каналах появились сообщения о том, что ее песни пропали из эфира радиостанций.
В последний раз Пугачева приезжала в Россию в мае — она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Певица отказалась от общения с журналистами и не комментировала свое местонахождение.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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ШоубизРоссияИзраильАлла ПугачеваМаксим ГалкинВалентин Юдашкин
 
 
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